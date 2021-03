Ståle Kyllingstad kjøper pumpeselskap - tror på sterk vekst

Ståle Kyllingstad i IKM tror på sterk omsetningsvekst innen spesialisert vedlikehold offshore og kjøper pumpeselskapet Roxel Promech.

Ståle Kyllingstad (til venstre) i IKM har kjøpt 55 prosent av aksjene i Roxel Promech. Her sammen med selgerne, Erik Lamo og Dagfinn Kramer. Vis mer

Ståle Kyllingstad blir hovedeier i Roxel Promech og slår det sammen med IKM Hydraulics Services under navnet IKM Promech.

– Disse to selskapene passer perfekt til hverandre, sier Ståle Kyllingstad til Aftenbladet/E24. - Roxel Promech vil tilføre oss verdifull kompetanse innen roterende utstyr og pumper, og sammen med organisasjonen vår i IKM Hydraulics Services kan det bli en mye sterkere vekst enn selskapene hadde klart hver for seg.

Kyllingstad opplyser at omsetningen i det sammenslåtte selskapet vil være 70–80 millioner kroner.

– Men i løpet av fem-seks år kan vi få en omsetning på 250 millioner kroner, det er sikkert, sier Kyllingstad.

Mens Roxel Promech først og fremst er spesialister innen pumper, har IKM-selskapet konsentrert seg om hydrauliske systemer og mekaniske tjenester.

IKM-sjef Ståle Kyllingstad er en optimist og tror det sammenslåtte selskapet kan øke omsetningen dramatisk. Her fotografert sammen med olje- og energiminister Tina Bru (H) på Offshore Strategikonferansen 2020. Vis mer byoutline Kristian Jacobsen

Roxel er ute

Til tross for navnet, så er Roxel-gruppen helt ute av eierskapet i Roxel Promech. De eide tidligere 60 prosent av aksjene, men i fjor overtok Erik Lamo og Dagfinn Kramer denne eierandelen, og det er de to som nå selger til IKM. De fortsetter som deleiere i det nye selskapet.

Partene ønsker ikke å gå ut med presis salgssum, men vi får opplyst at handelen dreier seg om «noen titalls millioner kroner». De to eierne i Roxel Promech sitter igjen med 45 prosent av aksjene i det sammenslåtte selskapet.

– Vi er fornøyd med avtalen, og ser fram til å samarbeide med IKM, sier Erik Lamo i en kort kommentar.

IKM-selskapet har slitt

Selv om Roxel Promech var det minste av de to selskapene målt etter omsetning og antall ansatte, så er regnskapstallene best der. En omsetning på 28 millioner kroner i 2020 endte med et overskudd på 3,9 millioner kroner før skatt. Omsetningen i selskapet har svingt sterkt de siste årene, fra 32 millioner i 2018 til 16 millioner i 2019 og til 28 millioner i 2020.

IKM Hydraulics Services har på sin side slitt de siste årene.

– Det siste kjente årsresultatet for IKM Hydraulic Services, fra 2019, er trist? Underskuddet ble på 6,4 millioner kroner på 47 millioner kroner i omsetning?

– Ja, det var et dårlig år, sier Ståle Kyllingstad. - Men vi var gjennom en omorganisering i slutten av 2019, blant annet med ny ledelse, og vi gikk omtrent i null i fjor. Framover er det store muligheter innen denne bransjen, og derfor satser vi nå på en ny start.

Kyllingstad skryter av folkene.

– Dette er utrolig dyktige fagfolk, med lang erfaring i bransjen. Når de to virksomhetene nå slår seg sammen, kan dette bli knallbra!

