Obos-prisene i Oslo steg 5,9 prosent i februar

Prisene på Obos-tilknyttede boliger har aldri steget mer i hovedstaden. – Bekymringsfullt, sier sjeføkonom.

Prisene for brukte Obos-boliger i Oslo gikk opp med 5,9 prosent fra januar til februar, en uvanlig høy oppgang, går det frem av en pressemelding fra Obos. De siste tolv månedene har prisene steget med 15,7 prosent.

– Det er bekymringsfullt for de som ønsker å bli boligeiere at prisene bykser oppover så mye som de gjør nå. Det er også uheldig fordi det bidrar til økt gjeldsvekst, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos i melding.

Monsvold mener det er kombinasjonen lave renter og få boliger til salgs som har fått boligmarkedet til å ta av den siste tiden. Prishoppet i februar er det største som noen gang er registrert for brukte Obos-boliger.

– Ikke varsko enda

– Det er litt farlig å legge for mye vekt på Obos-prisene fordi de er så mye mer volatile grunnet de lave volumene. Jeg hadde ikke ropt varsko helt enda, sier administrerende direktør i Privatmegleren, Grethe Meier.

Hun mener man må ta Obos-prisene med en klype salt fordi prisene svinger mye mer enn når man får med alle boligtransaksjonene i regnestykket.

– Når det er sagt forventer jeg også at vi får en prisstigning som er høyere enn normalt i februar.

Meier forventer en stigning på nær to prosent for Oslo-boligene. Hun tror likevel at markedet vil stabilisere seg, ettersom det har kommet inn mellom 15 til 20 prosent flere oppdrag enn tidligere februar-måneder.

Flere ett- og toroms

Monsvold opplyser til E24 at registreringsstatistikken deres går tilbake til 2004.

– Slår du med dette alarm om boligmarkedet?

– Jeg vil avvente tallene fra Eiendom Norge. Obos-tallene er selvfølgelig mer utsatte for tilfeldigheter, ettersom det er flere ettromsleiligheter i vårt tallgrunnlag. Ettromsleilighetene ligger nå i snitt over 100.000 kroner per kvadratmeter, og tallene er ikke rensket for denne effekten. Eiendom Norge justerer sine tall slik at de fanger opp underliggende trend bedre.

Obos dekker 25 prosent av boligmarkedet, i hovedsak leiligheter i Oslo. Eiendom Norge legger frem boligpristallene for februar onsdag klokken 11.

– Hva mener du vi kan vi gjøre for å dempe boligprisveksten?

– Det er ikke så mye vi får gjort på kort sikt, men politikerne bør finne ut hvor vi skal ha tomter og hvor man skal bygge. Det er for få boliger i markedet, sier Monsvold.

5,2 prosent oppgang på landsbasis

Februar var den ellevte måneden på rad med uendrede eller stigende Obos-priser i hovedstaden. Prisene går vanligvis opp i februar, men i år har veksten vært spesiell høy.

«En medvirkende årsak er at det er solgt en høyere andel ett- og toromsleiligheter i Oslo. I februar utgjorde omsetningen av slike boliger 46 prosent, mot 39 prosent i januar. De små leilighetene har vanligvis høyere kvadratmeterpris enn større leiligheter, i tillegg har prisveksten for små leiligheter vært spesielt stor den siste tiden», skriver Obos.

På landsbasis gikk Obos-prisene opp med 5,2 prosent i februar, og 13,4 prosent de tolv siste månedene.

Daglig leder Hans Anders Skjølberg i Obos Eiendomsmeglere er ikke overrasket over at det ble prisvekst også i februar.

– Vi så det komme, men prisoppgangen er større enn forventet. Våre meglere opplever stort trykk på boligene de har for salg, sier Skjølberg i meldingen.

