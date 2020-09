Europeiske luftfartsmyndigheter tror Max-flyene kan få grønt lys i november

Det ulykkesutsatte flyet har stått på bakken siden mars 2019. Nå kan det nærme seg rullebanen igjen.

25. september 2020

– For første gang på halvannet år kan jeg si at det [nærmer seg en løsning] for arbeidet på Max, sier administrerende direktør Patrick Ky i Den europeiske luftfartsmyndigheten EASA til Reuters fredag.

EASA venter å kunne oppheve sitt tekniske flyforbud for Boeing 737 Max «ikke lenge» etter at amerikanske luftfartsmyndigheter (FAA) gjør det samme, skriver nyhetsbyrået.

– Vi ser på november, sier Ky, og legger samtidig til at Kina ventes å bruke enda litt lengre tid.

Alarmsystem i fokus

Det var i oktober 2018 og mars 2019 to av Boeings 737 Max 8-fly krasjet kort tid etter avgang i henholdsvis Indonesia (Lion Air) og Etiopia (Ethiopian Airlines). 346 mennesker mistet livet i de to ulykkene som førte til at flytypen ble satt på bakken og flere granskninger ble innledet.

EASA har ifølge Reuters vært uenige med FAA og Boeing om omfanget av undersøkelsene av flytypen.

Ett moment gjenstår, skriver nyhetsbyrået, nemlig hvorvidt pilotene skal kunne ha muligheten til manuelt å skru av en såkalt «stick shaker» – et alarmsystem som ifølge Reuters mistenkes å ha forstyrret pilotene i Lion Air og Ethiopian Airlines.

Hindret av corona

EASA begynte med testflyginger av 737 Max-flyene 7. september.

I juni startet det amerikanske luftfartstilsynet (FAA) sine testflyginger av Boeing-modellen.

– EASA har samarbeidet tett med FAA og Boeing for å få Boeing 737 Max-flyene tilbake i drift så fort som mulig, men bare så snart vi er overbevist om at de er trygge, skrev EASA i en pressemelding i august.

Coronapandemien har lagt hindringer for den europeiske testingen på grunn av reiserestriksjoner.

MCAS-feil

En feil ved styringssystemet MCAS fikk tidlig skylden for å ha forårsaket ulykkene. Systemet slo seg på etter en feilaktig sensoravlesning og begynte å styre flyet mot bakken.

Dette systemet skulle i utgangspunktet hindre at flytypen steilet.

Systemet aktiveres når det oppfatter at flyet risikerer å steile, en situasjon der vingene mister løfteevnen fordi flyet stiger for krapt.

Men det fantes en kritisk mangel ved programvaren: Den er avhengig av avlesningen fra én enkelt sensor, kalt angrepsvinkelsensor, som måler flyets nese mot den møtende vinden. Boeing hevdet at det fantes en enkel prosedyre for å slå av MCAS i tilfelle feilfunksjon.

Boeing har senere oppdatert programvaren til dette styringssystemet.