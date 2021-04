Nå fylles senteret igjen: – På høy tid

Fremover er det smittevern i førersete for senterdirektør Kathrine Ingerø på Sandvika Storsenter. Det ville vært krise å bli stengt igjen, mener hun.

Senterleder Kathrine Ingerø har gledet seg til å kunne åpne senteret igjen. Vis mer byoutline Fredrik Solstad/E24

Det er travelt på senteret omtrent klokken 15 mandag ettermiddag. De ansatte er tilbake og butikkene kan igjen ønske kunder velkommen.

Fredag avgjorde Bærum kommune at senteret kunne åpne igjen, etter at kommunen ble flyttet fra det nasjonale tiltaksnivå A til B.

– Nå er alle bak munnbind, men hadde du sett oss uten munnbind, så hadde det vært store smil, sier Ingerø energisk.

Hun forteller at det også rant inn smilefjes da hun la ut et innlegg om åpningen på en Facebook-side for ansatte.

Etter mer enn en måned med flere stengte enn åpne butikker, fylles senteret nå med handleglade Bærum-folk igjen. Til tross for at solen skinner utenfor dørene, så er det så tett som det kan være i en pandemi mellom folkene på senteret.

De siste ukene har «tæret på reservene» for flere av leietagerne til senteret.

– Så det var på høy tid at vi nå fikk åpne, sier hun.

Benkene er sperret av med plast og sperrebånd så folk ikke skal sette seg ned. Vis mer byoutline Fredrik Solstad/E24

Men fremdeles er ikke alt tilbake til «pandeminormalt» på senteret. Kafeene og spisestedene har fremdeles kun åpent for takeaway, og alle steder man kan sitte er kreativt dekket til.

Noen benker er snudd på hodet, andre innsurret i plast, og noen steder har man satt stoler opp ned i benker. Alt for å hindre folk fra å sette seg.

– Ekstremt viktig

Senteret har både store kjeder som H&M og Zara, og små nisjebutikker blant leietagerne. En av nisjebutikkene er musikkbutikken Backstage, hvor Leif Bratterud det siste året har fått erfaring med at butikken blir stengt og så åpnet igjen.

Løsningen i siste runde ble nettbutikk, mulighet for kunder til å klikke og hente, og for de mellom Lørenskog og Drammen har han også kjørt ut varene kostnadsfritt. Akkurat hvor mange kilometer han har kjørt vet han ikke, men det har tatt tid.

– Det har gått mange timer, halve arbeidsdagen i snitt, forteller han.

Leif Bratterud har fått erfaring med å stenge og åpne butikken som følge av smitteverntiltak det siste året. Vis mer byoutline Fredrik Solstad/E24

Ved inngangen står det elektriske pianoer, og på veggene henger det gitarer tett i tett. De ansatte er «glade og fornøyde» med å være tilbake i butikken, og det opplever Bratterud at kundene også er.

Til tross for nye løsninger for å være tilgjengelig for kundene, så har det gått utover omsetningen til butikken. Bratterud anslår at butikken gikk glipp av 80 til 90 prosent av inntektene de siste ukene etter påske. Tiden fremover vil ha stor betydning for butikken.

– Det er ekstremt viktig for oss å få en god vår og en god sommer, slår han fast.

– Vi har jo lengtet

Litt lenger nedover i gangen, bort fra Backstage, finner man Krogh Optikk. Der har de kunnet hatt åpent de siste ukene, og de har hatt alle ansatte på jobb, forteller optiker og eier av butikken, Geir Krogh. Likevel har de fått en nedgang i omsetningen da det har vært «vesentlig færre mennesker på senteret».

– Men i dag har det vært gøy for det er jo endelig masse folk i gangene hele tiden, forteller Krogh.

Geir Krogh har kunnet hatt optikerbutikken åpen gjennom nedstengingen av Sandvika Storsenter. Vis mer byoutline Fredrik Solstad/E24

Det har vært omtrent 45 butikker som har hatt åpent i ukene med de strenge tiltakene, opplyser senterdirektøren. Det har vært tjenester som optiker og frisører, og nødvendige butikker som matbutikker og apotek som har fått unntak.

Nå er lyset tilbake hos klesbutikken over gangen for optikeren. Og inne i butikken er det flere som prøver briller. Krogh beskriver dagen som hektisk, men likevel kontrollerbar.

– Men det er egentlig deilig, vi har jo lengtet til å komme tilbake til det som er normalen, sier han og legger til at man ikke vet sikkert når til blir helt normalt.

Bærum-folk kunne igjen innta Sandvika Storsenter mandag. Vis mer byoutline Fredrik Solstad/E24

Selv om de har hatt åpent hele veien, har omsetningen gått ned mellom 10 og 20 prosent siden folk ble bedt om å holde seg mer hjemme, forteller Krogh. Han anser seg selv som heldig som har fått holde butikken oppe, og klart å holde alle de ansatte på jobb.

– Vi har klart å opprettholde noenlunde samme volumet, og det er innenfor det du kan kalle smertegrensen, men hadde det gått ytterligere ned hadde vi måttet permittert, sier han.

– Det ville vært krise

Nå er det smittevern som er første prioritet for senterdirektøren.

– Vi vet at det er en veldig skjør situasjon vi er i, sier hun.

På den rosa telefonen hun har i lommen er det en app som registrerer hvor mange som er på senteret til enhver tid. På bakken er det rosa klistremerker som minner kundene på å holde avstand. Munnbindene deles ut til de som ikke har, og Antibac står flere steder på senteret.

– Vi kan ikke risikere å havne i en situasjon hvor vi blir stengt, sier hun.

– Det ville vært krise.

