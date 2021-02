Jason Henry / E24 Lever av å skaffe folk Instagram-følgere

Osiris Bashir bruker algoritmer for å øke folks rekkevidde på sosiale medier. Han hevder kundene kan betale millionbeløp for tjenestene hans.

Publisert: Oppdatert i dag 08:14

LOS ANGELES / SAN FRANCISCO (E24): Han beskriver det som at de kaster ut et slags digitalt fiskegarn. Fisken er potensielle følgere på sosiale medier. «Garnet» er laget av algoritmer, som interagerer med andre kontoer og dermed tiltrekker seg følgere og mer engasjement.

– Vi kaster ut nettet for å se hvem som kan resonnere med budskapet ditt, sier Osiris Bashir til E24.

– Noen av fiskene slipper gjennom, andre fanger vi.

forrige







fullskjerm neste LUNSJPAUSE: Osiris Bashir sammen med en av kundene sine, Kitty Olson. 1 av 3 byoutline Jason Henry / E24

Osiris Bashir er en tidligere forretningsanalytiker basert i Los Angeles, som har bygget business på å skaffe folk følgere og engasjement på sosiale medier. Noe noen angivelig er villige til å betale skyhøye summer for.

– For tre-fire år siden, da vi hadde mindre tjenester hvor vi optimaliserte kanskje 2.500–5.000 følgere, kunne kampanjene begynne på 500 dollar, sier Bashir.

Les også Facebook sperrer deling av nyheter i Australia

Nå foretrekker han derimot å jobbe med kundene i lenger perioder, gjerne over flere år. Tjenestene kan også inkludere annen type markedsføring i forlengelse av sosiale medier-oppdragene.

– Satsene kan variere fra ca. 5.000 dollar til sekssifrede beløp, hevder han.

– En gang ble jeg tilbudt over én million dollar for å for å få en kjent person til å nå flere millioner følgere, men vi takket nei på grunn av den korte tidsrammen.

forrige





fullskjerm neste «PÅ SPA»: Dominique Druckman, en av hovedpersonene «Fake Famous», under en av de iscenesatte fotoseansene i dokumentaren. 1 av 2 byoutline HBO Nordic

Fabrikkerte påvirkere

Bashirs algoritme er ett av virkemidlene brukt i dokumentarfilmen «Fake Famous», som nylig ble sluppet på HBO.

I dokumentaren gjennomfører regissør Nick Bilton et sosialt eksperiment, hvor han prøver å forvandle tre ukjente personer til innflytelsesrike påvirkere - ved hjelp av ytterst tvilsomme metoder.

Filmteamet iscenesetter blant annet fotoseanser, slik at det på sosiale medier ser ut som om de tre hovedpersonene lever glamorøse liv. De leier et herskapshus og en kulisse som ser ut som et privatfly, og fyller et lite kattebasseng med roseblader for å late som at hovedpersonene er på spa.

Se resultatet her:

I tillegg kjøper Bilton et lass med falske følgere, falske likerklikk og falske kommentarer.

Etter bare noen måneder, begynner den ene hovedpersonen, Dominique Druckman, å motta en rekke gratis varer og markedsføringstilbud.

– Folk antar at du er berømt hvis du har et spesifikt nummer ved siden av navnet ditt på sosiale medier, sier Bilton, som til vanlig jobber som teknologikorrespondent for Vanity Fair.

– Jeg ble sjokkert over hvor bra eksperimentet fungerte, særlig med tanke på hvor lite tid vi hadde til rådighet.

Les også – La til rette for at Facebook vant hele markedet

INSTAGRAM-VEGG: To kvinner poserer en rosa vegg i Los Angeles, som er en svært populær Instagram-bakgrunn. Før pandemien reiste folk hit fra hele verden for å ta bilder. Vis mer byoutline Jason Henry / E24

Problemet med falske følgere er nesten like gammelt som sosiale medier, og de store selskapene har lenge prøvd å slå ned på det. Likevel klarer de ikke å få bukt med det.

– Avhengig av land og sektor, er i gjennomsnitt 10–20 prosent av profilene på sosiale medier falske, sier professor Roberto Cavazos ved Universitetet i Baltimore.

Han har forsket mye på svindel og anslår at mellom 35 og 40 milliarder dollar går tapt hvert år som følge av markedsføringssvindel på nett.

– Dette er et seriøst problem, også i mange utviklingsland, sier han.

– Spredt over hele verden

Samtidig blir svindlerne stadig mer sofistikerte, ifølge Rami Essaid. Han har jobbet med datasikkerhet i mange år, blant annet som grunnlegger av Distil Networks, et datasikkerhetsfirma spesialisert på å utrydde bot-nettverk.

Essaid sier barrieren for svindel har økt etter hvert som det har kommet flere og bedre verktøy for å avsløre nett-svindlerne. De siste årene har også amerikanske myndigheter i langt større grad kommet på banen.

PÅ TELEFON: Regissør Nick Bilton snakker med Osiris Bashir og en av kundene hans, som er Biltons svigerinne. Vis mer byoutline Jason Henry / E24

– Hvis for eksempel Facebook avdekker en bot-hær, sender de informasjonen til FBI, og FBI vil faktisk prøve å straffeforfølge dem. Derfor driver svært få av disse operatørene sin sentrale virksomhet i USA. De er spredt over hele verden, sier Essaid.

Ett av områdene hvor bot-nettverkene fortsatt er svært aktive, sier Essaid, er på sosiale medier.

– Vi snakket med bot-meglere som sa at de jobber med noen av de største merkevarene og byråene i verden, og de betaler titusenvis av dollar for falskt engasjement, sier «Fake Famous»-regissør Nick Bilton.

Les også – Vi må få en slutt på denne galskapen

Vis mer byoutline Jason Henry / E24

I filmen presenteres også Osiris Bashir som en bot-megler, men selv kjenner han seg ikke helt igjen i den beskrivelsen.

– Å bli karakterisert som en bot-megler er veldig interessant. Hvis du snakker med meg om et halvt år, vil jeg fortelle deg hvordan det har gått, men jeg er absolutt mye mer enn det, sier han.

– Så du er bot-megler, men også noe mer?

– Jeg vil ikke si jeg er en bot-megler, for jeg kjøper og selger ikke roboter. Jeg er mer fokusert på hva vi kan gjøre med den teknologien vi har, hevder Bashir.

– Det er ikke bare å presse på en knapp. Dette er en vitenskap, og vi tar det veldig seriøst, fordi til syvende og sist påvirker det noens bunnlinje.

Brøt med partner

Bashir forteller at han kom i kontakt med regissør Nick Bilton via en av kundene sine, låtskriver Kitty Olson, som er Biltons svigerinne. Da E24 tilbragte en dag med Bashir på kontoret hans øst i Hollywood, kom hun innom for et møte med Bashir og C.C. Sheffield.

Sheffield er kunde av Bashir, men jobber også som konsulent for påvirkere, i tillegg til at hun prøver å få fart på karrieren som skuespiller.

forrige







fullskjerm neste I MØTE: Osiris Bashir sammen med Kitty Olson (t.v.), C.C. Sheffield og Sheffields datter. 1 av 3 byoutline Jason Henry / E24

De to kvinnene spøker med at Bashir burde trykke opp t-skjorter med «bot-megler på». Selv hevder han at han for fire år siden brøt med en tidligere partner, fordi vedkommende brøt noen regler som kunne «fått dem i trøbbel».

– Så jeg valgte integriteten min over pengene og brøt bort fra alt det, sier han.

– I min verden er det å bygge opp tillit og integritet det vanskeligste, fordi hvem som helst kan kjøpe hva som helst.

Nå har Bashir ansatt tre ingeniører i ulike deler av verden, som håndterer algoritmer og kundekontoer til alle tider av døgnet.

Vis mer byoutline Jason Henry / E24

– Hvordan ville du for eksempel fått andres følgere til å følge meg?

– Vi tar utgangspunkt i den maskinlæringen som allerede eksisterer på plattformen, sier Bashir.

Noe som absolutt lar seg gjøre, ifølge professor Roberto Cavazos ved Universitetet i Baltimore.

– Med store datasett kan du finne følgere, eller utnytte følgerne dine veldig effektivt, sier han.

– Det er en del av det alle kaller informasjonsøkonomien, men dette er også en oppmerksomhetsøkonomi. Alle vil ha oppmerksomhet, og teknologien for å skaffe oppmerksomhet er blitt pokker så bra.

Les også Problemer i kø for «Silicon Valley-yndling»

Byttet ut tilhengerne

En av dem som har benyttet seg av Bashirs tjenester, er den svenske artisten Jonathan Thulin, basert i Los Angeles. Da han vokste opp, reiste han og familien rundt i USA som del av en evangelisk gospelgruppe. Senere slo han seg opp som kristen sanger, men for rundt fem år siden tok han en avgjørelse som endret alt: Han trådte ut av skapet og sto frem som homofil.

– Jeg bestemte meg for å starte helt på nytt igjen, sier Thulin.

Han signerte med et nytt plateselskap og innledet en karriere som popartist. Utfordringen var at de færreste av tilhengerne hans hang med på ferden.

For tre år siden bestemte derfor hans daværende manager seg for å hyre inn Bashir.

BYTTET BEITE: Jonathan Thulin sang tidligere gospel, men ble popartist etter at han kom ut av skapet. Vis mer byoutline Privat

Thulin har jobbet med Bashir av og på siden den gang, aller mest det siste året. Ifølge rapporten for 2020, har han økt antall følgere med rundt 50 prosent det siste året.

– Det har vært fantastisk å skape tilknytning til nye fans og erstatte alle de gamle, kristne tilhengerne mine, sier Thulin.

– Hvordan har dere gjort det?

– Jeg vet ikke helt nøyaktig hva Osiris gjør, men jeg tror det handler om å gå målrettet inn mot artister som minner om meg, og følgerne deres.

Les også Her lager de bensin av luft

ANALYSE: Osiris Bashir viser analysene av Instagram-profilen til Jonathan Thulin. Vis mer byoutline Jason Henry / E24

– Hvordan vet du at det er ekte mennesker?

– Du kan se det. I tillegg er de fleste av kontoene verifisert, hevder Thulin.

Han vet ikke hvor mye plateselskapet hans betaler for tjenestene, men sier han er takknemlig for at han har fått muligheten til å få større gjennomslag på sosiale medier.

– Det er her vi finner informasjonen vår, og det er her vi finner ny musikk. Det er her vi kommer i kontakt med andre mennesker. Du kan egentlig ikke slå gjennom uten.

Vis mer