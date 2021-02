Restaurantansatte sendes hjem i Bergen: – Det tærer på

Hestekuren mot mutant-spredning i vestlandsbyen utløste permitteringer i utelivsnæringen søndag.

– KOM OVERRASKENDE: Olivia-toppsjef Hans Petter Hauge, her avbildet i kjedens Bergen-restaurant. Vis mer byoutline Fred Ivar Utsi Klemetsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– De fleste ansatte som ikke var permittert fra før, blir det nå i kveld, sier Olivia-sjef Hans Petter Hauge til E24.

Over hele Bergen har restauranter og utesteder nå stengt dørene for gjester – etter at en nær full nedstenging ble beordret i vestlandsbyen pluss Kvam og Ulvik fra klokken 18 søndag.

Ti andre omkringliggende kommuner har også fått innført strenge, men noe mildere smitteverntiltak.

Myndighetenes mål er å bekjempe den britiske mutasjonen av coronaviruset, hvor det søndag var 23 påviste tilfeller så langt i Bergen.

Les også Innfører ring-system for bergensområdet

– Kom overraskende

De harde corona-grepene får Nav-sjefen i regionen til å varsle et «ras med permitteringer». Hvor mange er uklart, men Virke sier til E24 at det er snakk om «tusenvis».

De anslår at 39.000 personer arbeider i virksomheter som nå må stenges som følge av de nye smitteverntiltakene på Vestlandet, hvorav 15.000 ikke har mulighet til å jobbe fra hjemmekontor.

Olivias restaurant på Zachariasbryggen i hjertet av Bergen hadde nettopp tilbakelagt en god uke, forteller Hauge. I kveld må han sende ut nye permitteringsvarsler.

– Vi hadde ventet oss ny skjenkestopp, men de harde tiltakene kom overraskende. Og det gis jo ikke akkurat en lang varslingsfrist heller, sier Hauge, som understreker at han har full forståelse for at det må handles raskt.

Men han er opprørt over at restaurantansatte nok en gang rammes i kampen mot viruset.

– De ansatte har hatt økonomiske utfordringer lenge. De får jo ikke full lønn i permitteringsperiodene. Det er klart det tærer på, sier Hauge.

Et par ansatte vil fortsatt være på jobb for å ta unna take away-bestillinger, som fortsatt er lov i Bergen. Olivia-sjefen sier han ser «lyset i enden av tunnelen».

– Det skal bli en fin sommer, tror Olivia-sjefen.

HADDE ALLEREDE STENGT RESTAURANTER: Bergen-stjernekokk Christopher Haatuft sier stadig åpning og stenging er for kostbart. Vis mer byoutline Johanna Siring, VG

Stjernekokk: – Jeg er heldig

Ikke alle restauranter i Bergen måtte søndag ta grep: Flere av dem som stengte dørene som følge av skjenkestopp etter nyttår, har fortsatte å holde stengt – også etter at Stortinget overkjørte regjeringen og sørget for en kortlivet åpning av kranene.

– Jeg er heldig som unngår ny arbeidsgiverperiode, sier stjernekokken Christopher Haatuft til E24.

Han er medeier i Bergen-restaurantene Hoggorm, Lysverket og Damsgaard.

– Jeg valgte å bare holde stengt, for jeg tenkte at det ville komme en ny nedstengning. Jeg har ikke råd til å gang på gang betale ansatte full lønn uten å ha noen omsetning, sier Haatuft.

Arbeidsgiverperioden ved permitteringer ble 1. september i fjor redusert fra 14 til 10 dager.

Men restauranter forsøker å matche jojo-tilstander i smitteutviklingen med stadige åpninger og stengingen, blir raskt «raka fant», påpeker Haatuft.

– Jeg hadde dessverre rett da jeg holdt stengt. Det finnes ingen incentiver for å ta folk tilbake på jobb. Det smarteste for meg er å la staten betale lønnen til mine ansatte, sier Haatuft.

Les på E24+ De utenlandske arbeiderne skulle dra hjem i helgen. Nå blir de værende i Bergen inntil videre.

Vurderer søksmål: – Lånte fire millioner

På nyåret meldte NRK at 70 utelivsaktører i Oslo har hyret inn John Christian Elden for å begjære at regjeringen revurderer kompensasjonsordningen for utelivsbransjen.

I Eldens brev heter det at kompensasjonsordningen ikke «treffer bransjens behov på nasjonalt nivå», og regjeringen utfordres også på hvorvidt skjenkestopp-ordre faktisk har hjemmel i smittevernloven.

For noen uker siden skrev BT at også Bergens restaurantnæring vurderer å bli med på det som kan ende i et søksmål mot enten stat eller kommune – deriblant Haatuft.

Stjernekokken sier til E24 at har tatt opp rundt fire millioner kroner i «corona-lån» for å dekke restaurantutgifter som han ikke får dekket gjennom myndighetenes coronastøtteordninger.

Han mener restaurantnæringen har blitt redusert til en gjeng «usaklige klagere» fra politikere som ikke har forstått hvor mye næringen blør tross alle økonomiske støttetiltak.

– I fjor fikk jeg ikke dekket faste kostnader til den ene av restaurantene, fordi den ikke hadde holdt åpen lenge nok. Men når jeg sier at vi ikke blir kompensert, er politikersvaret «jo da, vi har en kompensasjonsordning som treffer godt».

Publisert: Publisert: 7. februar 2021 20:27 Oppdatert: 7. februar 2021 20:51