Pandemien gir store mengder overskuddsmat: Her kjøper de esker med sjømat

Restauranter og matleverandører har funnet alternativer til å kvitte seg med mat de ikke får brukt under coronapandemien.

Langs E18 på Bekkelaget står folk i kø bak en lastebil. Oslo-borgere har reist til containerhavnen med buss og bil for å hente pappesker med sjømat.

Etter betaling gjennom appen To-good-to-go (TGTG) forsvinner kreps, flyndre, grønnsaker, reker og tunfisk av lasteplanet, og inn i ventende armer.

– Det er egentlig veldig fint. Vi får maten og de slipper å kaste noe, sier Jo Anders Heir til E24, i det han plukker opp en eske med 5 kilo Grønlands-reker.

Har solgt 700 esker sjømat

Hadde de ikke kjøpt maten hadde den gått på dynga, mener eier av sjømatleverandøren Sletten Norge, Mani Sletten.

– Vi er opptatt av matsvinn. Derfor begynt vi å samarbeide med organisasjoner som blant annet TGTG, sier han til E24.

Ifølge tall fra TGTG har Sletten solgt rundt 700 esker med sjømat via appen. De har fått en pris på mellom 100 og 350 kroner per eske.

Sletten Norge har gjennom 2020 hatt et omsetningstap på 10 prosent, noe som tilsvarer omtrent 2 millioner kroner, forteller Sletten.

Spesielt har nedgang i etterspørsel fra hoteller, restauranter og catering hatt en negativ effekt, siden grossistene som kjøper sjømat fra Sletten har færre kunder å selge til.

Nå har de tatt inn sesongvarene for våren 2021. Bedriften er redd for at ukens nedstengelser vil føre til at enda mer sjømat blir stående på overskuddslager, for så å måtte selges unna billig.

Kraftig økning i donert mat

En annen mottager av overskuddsmat er Matsentralen. De videreformidler mat fra donorer til vanskeligstilte i Norge. I løpet av 2020 mottok de 3.430 tonn mat.

Dette var en økning på rundt 30 prosent fra året før.

Matsentralen får stadig flere givere som sender mer mat.

Tine Meierier har begynt å levere til Matsentralen, og det har også diverse kinokiosker. Haugen gruppen, som er sentralens åttende største leverandør, økte sin donasjon med 23 tonn i 2020.

Det var en økning på 50 prosent fra året før.

Forsker på matsvinn Aina Elstad Stensgård fra forskningsinstituttet Norsus har jobbet tett med matsentralen.

Hun samler nå inn matsvinndata fra blant annet restaurant- og matvarenæringen til en rapport som skal ferdigstilles over sommeren.

Dataen er ikke ferdig analysert, men noen få antagelser kan hun gi ut.

– Jeg vil anta at matsvinn fra restauranter det siste året har gått ned. Mange restauranter har vært stengt, og dette har holdt matsvinnet nede. De som holdt oppe for så å bli stengt igjen har i min erfaring vært flinke til å videreformidle maten enten til Matsentralen eller ved å selge den videre, sier hun.

– På den andre siden har matbutikkene økt omsetning. Dette kan også gjøre at den totale mengde matsvinn fra disse vil øke, sier hun.

Ber leverandører ta kontakt

Ifølge Stensgård har Matsentralen hatt stor pågang det siste året.

– Som følge av alle permitteringene i 2020 har etterspørselen etter gratis mat økt. Sånn sett så passer det jo bra at de har sett en vekst i donert mat, sier forskeren til E24.

Matsentralen melder på sine hjemmeside at de i fjor delte ut 6,9 millioner måltider i 2020.

De skriver også at de har kapasitet for å motta og distribuere mer mat enn de gjør ved inngangen av 2021. De oppfordrer donorer til å ta kontakt.

