Wizz Air dobler satsingen i Norge: Vil etablere base i Trondheim

Lavprisgiganten lanserer innenriksruter i Norge den 5. november, men trapper opp satsingen allerede før første avgang. Samtidig som lanseringen nærmer seg er det solgt tusenvis av billetter og listen over dem som vil boikotte selskapet vokser.

Publisert: Oppdatert: 22. oktober 2020 14:18 , Publisert: 22. oktober 2020 10:36

To uker før det første Wizz Air-flyet etter planen skal ta av på selskapets første innenriksavgang i Norge, kommer selskapet med nyheter:

Satsingen på norsk innenriks skal dobles.

Egentlig skulle selskapet starte med en base på Gardermoen og to fly. Nå vil selskapet også åpne en base i Trondheim og sette to fly der også.

Den ungarske lavprisgiganten Wizz Air annonserte 6. oktober at de vil innta det norske innenriksmarkedet fra 5. november–14 år etter at de begynte å fly til Norge.

Wizz Airs satsing har allerede skapt rabalder på grunn av selskapets skepsis til fagforeninger.

Torsdag stilte medgrunnlegger og konsernsjef József Váradi opp for å møte pressen igjen.

– Vi har solgt tusenvis av billetter allerede og responsen i markedet har vært svært god. Vi ser at vi kan gjøre mer og det er det markedet og nordmenn flest etterspør, sier Váradi om beslutningen.

Lanseringen skjer samtidig som hele luftfartsbransjen globalt er i full krise takket være corona. Wizz Air går rett til angrep på SAS, Norwegian og Widerøes hjemmebane, samtidig som de tre selskapene sliter økonomisk.

Selv om Wizz Airs satsing med fire fly og to baser er langt mindre enn virksomheten til de tre andre, så møter Wizz Air opp med en fyldig krigskasse og milliarder av kroner med bok.

– Hva var det som utløste beslutningen om å doble satsingen deres, allerede før innenrikssatsingen har tatt av?

– Ser vi etterspørsel i markedet reagerer vi på det. Ser vi det ikke, så kutter vi. Jeg tror vi fikk mye bedre markedsrespons enn ventet. De tidlige bookingtallene er veldig sterke og basert på det tror vi det er større etterspørsel, sier Váradi.

– Men vi overvåker markedet tett, legger han til.

10 norske innenriksruter

Den opprinnelige ruteplanen var å fly fra Oslo til Bergen, Tromsø og Trondheim fire eller to ganger daglig, med oppstart 5. november.

Nå skal de også fly flere ruter:

Fra Trondheim til Stavanger, Bodø og Tromsø

Mellom Tromsø og Bodø

Mellom Tromsø og Stavanger

Mellom Oslo og Ålesund

Mellom Oslo og Bodø

Det ungarske lavprisselskapet er et av Europas største. Selskapet har totalt 37 baser rundt i Europa, hvorav to altså skal ligge i Norge.

Selskapet har over 900 ruter fordelt på 162 destinasjoner. 10 av disse rutene vil være innenriks i Norge. I tillegg kommer alle rutene som selskapet flyr mellom Norge og andre europeiske land.

Wizz Air begynte å fly til Norge i 2006, mellom Warszawa og Torp. I årene som fulgte ekspanderte selskapet kraftig med ruter både fra London og Øst-Europa til Norge.

Ifølge Wizz Air-sjefen vil selskapet bruke «eksisterende ansatte» i konsernet til å bemanne basene i Oslo og Trondheim, så lenge coronapandemien begrenser markredet.

– For øyeblikket ser vi på mulighetene for å rekruttere flere til de norske basene, sier Váradi og lover full åpenhet om rekrutteringen.

Wizz Air-sjefen ble spurt om hva en ansatt tjener i selskapet, men det opplyste han ikke om.

– Det er jo ingen som vil fly for Wizz Air hvis de ikke får betalt etter gjeldende markedsvilkår, sier Váradi.

– 199 kroner blir ikke snittprisen

Allerede fra oppstarten posisjonerer Wizz Air seg som den fjerde største aktøren i Norge.

Det er også en annen aktør som har varslet sitt inntog i Norge: Erik G. Braathen har nemlig samlet en gjeng med tidligere flytopper som sammen vil starte et nytt norsk flyselskap før neste sommer.

Wizz Air har begynt å selge flybilletter fra 199 kroner under lanseringen. Norwegian responderte dagen etter med en kampanje med samme pris.

Wizz Air-sjefen er imidlertid klar på at ikke alle billetter blir solgt til den prisen.

– 199 kroner vil ikke være gjennomsnittsprisen. Men selv med en høyere snittpris på billettene vil våre priser være betydelig lavere enn konkurrentene i det norske markedet, sier Váradi.

Wizz Air har om ikke det laveste, så i hvert fall blant de laveste kostnadsnivåene i europeisk luftfart. Selskapet kan derfor konkurrere kraftig på pris.

– Er dere villige til å fly med tap i starten, eventuelt for å skvise ut konkurrenter?

– Det er ikke utgangspunktet for vår driftsmodell. Ser du på utviklingen de siste 15 årene, så flyr legacy-selskapene like mye som de gjorde for 15 år siden. Så vi har vist at vi klarer å skape et større marked gjennom vårt tilbud, sier Váradi.

– Men vi er ikke forberedt på å tape penger for å skvise konkurrenter, fortsetter han.

Wizz Air-sjefen fikk også spørsmål om det er nok plass til alle aktørene som nå kjemper om det norske markedet:

– Vi tror at det vil komme mer markedskonsolidering. Hvordan det vil spille seg ut vet jeg ikke nå, men jeg tviler på at nykommere vil ha en god sjanse for å klare å konkurrere under de forholdene som corona har skapt. Mange aktører som så relativt solide ut før krisen sliter nå, sier Váradi.

Allerede før de har startet har Wizz Air rukket å bli en het potet på norsk jord.

Ambisjonene om å kapre kunder på de mest trafikkerte innenriksrutene med ultrabillige billetter har provosert frem en priskrig.

En norsk flyanalytiker tror vi kan få se priser fra selskapet helt nede i ti kroner for en flytur i Norge.

Boikottes av samfunnstopper

Etter spørsmål fra Jonas Gahr Støre under spørretimen på Stortinget, kom Erna Solberg med en rekke boikott-uttalelser mot Wizz Air.

– Jeg kommer ikke til å fly med et selskap som nekter arbeidere å organisere seg, sa Solberg.

Siden toppsjefen ga en krystallklar beskjed om at de driver uten fagforeninger, har lavpriskjempen også hisset på seg boikotter fra flere organisasjoner.

Tirsdag ble det kjent at bransjeorganisasjonen Lederne har kastet seg på Wizz Air-boikotten, én dag etter at hovedstyret i YS fattet samme avgjørelse.

– Wizz Airs inntog i Norge og deres uttalte holdning til vår etablerte samarbeidsmodell i arbeidslivet truer den norske samfunnsstrukturen, sa forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne i en pressemelding.

Reaksjonene kommer etter en pressekonferanse 6. oktober der konserndirektør József Váradi i Wizz Air fortalte at flyselskapet ikke ville inngå tariffavtaler med fagforeninger.

Se listen over dem som boikotter i faktaboksen under.

Disse boikotter Wizz Air i Norge Industri Energi

Nito

YS

Odfjell Drilling

Lederne

Norsk Sykepleierforbund

Erna Solberg Vis mer vg-expand-down

Får SAS-hjelp

Når lavprisselskapet Wizz Air begynner med sine norske ruter i november, vil de få hjelp av SAS Ground Handling til å håndtere driften på flyplassene.

Datterselskapet til SAS står for innsjekking, håndtering av bagasje og lignende oppgaver som skjer i og utenfor Gardermoen.

De er ikke bare leverandører for SAS, og nå Wizz Air, men også 40 andre flyselskap, inkludert Lufthansa, KLM-Air France, og Qatar Airways.

– Vil dere melde dere inn i bransjeforeningen NHO Luftfart sammen med de andre norske flyselskapene?

– Som selskap ønsker vi jo å være gode samfunnsborgere. Er det gode bransjeorganisasjoner vil vi absolutt vurdere det. Vi er medlem i en rekke ulike bransjeorganisasjoner, sier Váradi.

I tillegg til pris er klima et viktig salgsargument for Wizz Air i den norske lanseringen – et poeng selskapet har tatt opp flere ganger.

– Det finnes heller ingen grønnere måte å fly på i Norge enn med Wizz Air. Basert på offentlige tilgjengelige data har vi det laveste CO₂-avtrykket, sier han videre.

Wizz Air flyr en moderne flåte som utelukkende består av Airbus A320neo- og A321neo-fly, som er svært drivstoffeffektive. SAS har begynt å fase inn den samme flytypen i sin flåte og vil etter hvert gå helt over til denne typen. Norwegian har på sin side også en moderne flåte og skal etter planen begynne å fly 737 Max-flyene igjen neste år, som kan sammenlignet med A320neo.