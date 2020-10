Driftsdirektør Bent Martini går av i Hurtigruten

Konserndirektør for maritime operasjoner i Hurtigruten, Bent Martini, slutter nå i selskapet.

FRATRER: Driftsdirektør Bent Martini i Hurtigruten. Vis mer byoutline Hurtigruten/NTB Scanpix

Publisert: Oppdatert: 23. oktober 2020 19:21 , Publisert: 23. oktober 2020 18:53

Martini fratrådte stillingen allerede i august, da det utbrøt smitte om bord på hurtigruteskipet Roald Amundsen. Det som da var en midlertidig avgang, er nå permanent, skriver Nordlys.

I en epost til avisen opplyser Hurtigruten at Martini fratrer stillingen som styreleder og daglig leder i Hurtigruten Cruise AS med virkning fra 9. oktober og at hans arbeidsforhold opphører 6. november.

De neste to ukene skal han fungere som rådgiver for selskapet.

Les også:

Les også Konserndirektør i Hurtigruten går av midlertidig

Her kan du lese mer om Hurtigruten