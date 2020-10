Bjørn Dæhlie sparer 2 millioner kroner i året på «skatteflukten»

Skilegenden kjøpte hus for 1,2 millioner i Bø i Vesterålen. Hele investeringen sparer han inn på under et år i Nordlandskommunen.

27. oktober 2020

Mandag ble det kjent at Bjørn Dæhlie har kjøpt seg bolig i Bø i Vesterålen.

Nordlandskommunen har gjort seg kjent ved å varsle et kraftig kutt i formuesskatten fra nyttår.

Beslutningen har ført at en rekke bemidlede nordmenn har meldt flytting til kommunen. Nå er altså skistjernen det siste kjente eksemplet i rekken.

– Ja, vi melder flytting på grunn av kommunens holdning til formuesskatt, skrev Dæhlie i en uttalelse til VG tirsdag.

Skilegenden vil spare en solid årslønn på flyttingen, viser beregninger E24 har gjort.

Basert på Dæhlies 2019-ligning vil han spare 2,07 millioner kroner i året på å endre bosted.

Dæhlie har ikke besvart E24s henvendelser tirsdag.

Den tidligere langrennskongen skal ha betalt 1,2 millioner kroner for et hus fra 1963, ifølge Vesteraalens Online. Skattegevinsten alene gjør at han tjener inn hele investeringen i utgangen av juli neste år.

Om formuen ligger uforandret gjennom 2021 vil han måtte betale 1,45 millioner kroner i formuesskatt i den nye bostedskommunen.

Nordlandskommunen har valgt å kutte formuesskatten for å ha fokus på næringsutvikling og helårsarbeidsplasser, forklarte ordfører Sture Pedersen til E24 da planen om skattekuttet ble kjent før jul i fjor.

Dette skattegrepet tar Bø i Vesterålen: Formuesskatten utregnes normalt som 0,85 prosent av ligningsformuen etter et bunnfradrag på 1,5 millioner kroner. Staten tar 0,15 prosent av formuen, mens kommunene tar 0,7 prosent. Store deler av den omdiskuterte skatten går dermed til kommunene, noe som gjør at de selv kan velge å justere sin egen prosentandel ned. Det er nettopp det Bø i Vesterålen nå har besluttet å gjøre. Fra nyttår vil formuesskatten i kommunen ligge på 0,35 prosent, etter at prosentandelen som skal til kommunen blir kuttet til 0,2 prosent. Vis mer vg-expand-down

100 millioner forduftet på to år

Den planlagte flyttingen Dæhlie nå gjør kommer etter at formuen hans har krympet betraktelig de siste to årene. I perioden har 100 millioner kroner forsvunnet fra formuen.

I fjor hadde Dæhlie en ligningsformue på 414,9 millioner kroner, viser ligningstall E24 har hentet inn. Det er en nedgang fra 514,9 millioner kroner i 2017.

Han hadde en ligningsinntekt på 5,6 millioner kroner i fjor, ned fra 12,3 millioner kroner året før.

Utviklingen i ligningen kommer samtidig som Dæhlies investeringsselskap Sisa Invest har hatt et stabilt overskudd på over 17 millioner kroner de siste to årene. Selskapet eier en lang rekke eiendommer.

Flere innflyttere i kommunen

Dæhlie blir ikke den eneste nye innflytteren i Bø i Vesterålen over nyttår. E24 har tidligere omtalt at en rekke kapitalsterke nordmenn har funnet seg eller er i ferd med å finne seg bolig i «Norges svar på Monaco».

Blant dem som har varslet at han vil flytte nordover er Erling Sissener, som vil pendle mellom Sandefjord og Nordlandskommunen. I 2018 hadde han en formue på 402 millioner kroner, noe som gjør at også han vil spare et millionbeløp på flyttingen.

– Det er i nord det skjer. De har ressursene, de har fisken, fantastisk natur med hav og fjell. Nordlys og midnattssol – og veldig mange hyggelige mennesker, sa Sissener til E24.

Mangemillionær Benn Eidissen og milliardær Kristian Adolfsen er to andre som også har varslet at de vil flytte nordover.

