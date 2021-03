SR-Bank kjøper stort regnskapsbyrå med 200 ansatte

Sparebank 1 SR-Bank dobler omsetningen og antall ansatte i sitt regnskapsselskap, Forretningspartner, når de kjøper opp Tveit Regnskap. Sammen blir de en av landets største aktører.

– SpareBank 1 SR-Bank Forretningspartner blir en dominerende aktør i bransjen med dette oppkjøpet, sier konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer. Vis mer byoutline Fredrik Refvem

Sparebank 1 SR-Bank Forretningspartner og Tveit Regnskap vil bestå av rundt 400 ansatte, ha en omsetning på rundt 450 millioner kroner og over 7000 kunder langs kysten fra Bergen i vest til Oslo i øst.

52 år lang historie

– Dette blir en merkedag i historien om Sparebank 1 SR-Bank Forretningspartner. Vi har hatt en fin utvikling siden oppstarten i 2015, og er allerede godt posisjonert i markedet med kompetente medarbeidere og en spennende kundeportefølje. Denne sammenslåingen tydeliggjør ambisjonen i vår satsing, sier administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank Forretningspartner, Atle Håvarstein Nilsen, i en pressemelding

– Vi har alltid sett på Tveit Regnskap som en sterk konkurrent. Vi har stor respekt og ydmykhet for det de har bygget opp gjennom sin 52 års historie. Tveit Regnskap bidrar til lokal verdiskapning, er et veldrevet og fremtidsrettet selskap med dyktige ledere og faglig sterke medarbeidere. Jeg ser frem til at vi får 220 nye kollegaer.

– Sterkere organisasjon

Styreleder i Tveit Regnskap, Jone Tveit, ser fram til å få med en tyngre aktør på laget.

– Regnskapsbransjen og næringslivet er i endring, og for mindre aktører er det utfordrende å henge med på utviklingen innen teknologi, kompetanse og regelverk. Når vi går sammen med Forretningspartner gir det både ansatte og kunder i Tveit Regnskap store muligheter fremover. Vi blir en sterkere organisasjon, vi trygger arbeidsplassene og rigger oss for å vokse videre. Kundene våre vil vinne på dette fordi de får et styrket tilbud, fra et miljø med enda bredere kompetanse enn i dag.

Jone Tveit, styreleder i Tveit Regnskap. Vis mer byoutline Tveit Regnskap

Jone Tveit blir med videre som deleier og styremedlem i selskapet, i tillegg til at han skal ha en fremtredende rolle innen strategi og forretningsutvikling for Tveit Regnskap og SpareBank 1 SR-Bank Forretningspartner.

Verdi: 150–200 millioner

Med forbehold om godkjenning fra Konkurransetilsynet, kjøper SpareBank 1 SR-Bank Forretningspartner 100 prosent av Tveit Regnskaps selskaper utenfor Haugalandet og Sunnhordland, og 51 prosent av Tveit Regnskap AS, som har sin virksomhet i dette området.

– SpareBank 1 SR-Bank Forretningspartner blir en dominerende aktør i bransjen, med tilstedeværelse i store deler av Sør-Norge. En viktig del av vår strategiske satsing på bedriftsmarkedet er ambisjonen

om å være ledende innen regnskaps- og rådgivningstjenester, sier konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer.

– Med denne satsingen styrker vi tilbudet til bedriftskundene. Vi skal bidra til at disse lykkes ved å være til stede for dem i den daglige driften og bistå i viktige beslutningsprosesser. Det er et stort potensial for å tilby disse tjenestene til både eksisterende og nye kunder, og ikke minst har pandemien vi står i, vist at det er stor verdi i å være tett på kundene, sier Tore Medhus, konserndirektør for bedriftsmarked i SpareBank 1 SR-Bank.

Ingen av partene ønsker å kommentere kjøpesummen, men Aftenbladet kjenner til at verdien på selskapet blir anslått til et sted mellom 150 og 200 millioner kroner.