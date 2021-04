Ap vil ha enda mer stat i det grønne skiftet

«Staten bør i større grad gå i partnerskap med private eiere for å sikre langsiktig industrielt eierskap og kapital, slik at vi utvikler selskaper med stort potensial i Norge.»

«Åpne for at staten etablerer eller kjøper seg inn i selskaper der det er av

stor strategisk interesse for Norge.»

Øke norsk eksport blant annet gjennom: «- bransjevise avtaler mellom næringsliv, fagbevegelse og myndigheter som forplikter til å satse der eksportpotensialet er størst.»

«Vurdere et aktivt statlig eierskap knyttet til maritim industri for å sikre maritime arbeidsplasser og norsk verdiskaping.»