Foodora åpner sin største butikk: – Vi bygger opp et helt nytt marked

Foodora Market håper å endre på nordmenns handlemønster med sin digitale dagligvaresatsing. Selskapet tror på videre vekst med sin hittil største butikk.

Victoria Hellesøy, sjef for Foodoras dagligvaresatsing Foodora Market. Her mellom reolene på den nyåpnede butikken på Ensjø i Oslo.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Med denne butikken her sikrer vi oss et stabilt åpent tilbud i Oslo sentrum. Ofte opplever vi å måtte stenge ned butikkene midlertidig for ordre, siden pågangen har blitt for stor, sier Victoria Hellesøy, sjef i Foodora Market.

Foodora Market åpnet onsdag sin hittil største «dark store» på Ensjø i Oslo. Det vil si en butikk man ikke kan gå inn og handle i, men som hjemleveringsvarene plukkes fra.

Ingen andre butikker i Foodora-eier Delivery Hero sitt system i Europa kan håndtere like mange ordre i timen.

Selskapets første butikk ble etablert i februar 2021, og butikken på Ensjø er den ellevte i rekken.

Tror på videre vekst

Det siste tilskuddet i Foodoras dagligvaresatsing blir et nytt virkemiddel for selskapet for å vokse ytterligere. Mer effektiv varehåndtering er en av grunnene til at de nå åpner en større butikk fremfor flere små.

– Nå er vi rigget for å kunne vokse mye på de butikkene vi har. Vi ser nå at kundebehovet drives mer og mer mot at folk ønsker å handle mer i én omgang, sier Hellesøy.

Foodora Market-sjef Victoria Hellesøy og butikksjef på Ensjø Martin Gustavsen rigger til åpning for dagligvaresatsingens ellevte butikk.

Selskapet har utvidet tjenesten for hjemmelevering av dagligvarer gradvis det siste året, og mener selv at det har stort potensial til å vokse videre i Norge.

Hellesøy tror folk fremdeles vil unne seg luksusen med å få matvarene levert på døren, selv om det meste har blitt dyrere det siste halvåret.

– Den norske økonomien er robust, selv om mye øker i pris. De som har fått øynene opp for tjenestene våre, vil nok se verdien i tiden man sparer ved å handle matvarer på nett, sier hun.

– Bygger opp et nytt marked

Millionene rant ut av Foodora Market i første driftsår, og dagligvaresatsingen endte med et underskudd på nærmere 37 millioner kroner.

Victoria Hellesøy sier det er vanskelig å si konkret hvor lenge det vil ta før driften kan gå i overskudd.

– Vi bygger opp et helt nytt marked og en helt ny måte å handle dagligvarer på. Jeg tror man skal lete lenge etter nye aktører som går i pluss de første årene.

Foodora Markets såkalte «dark store», hvor man ikke kan handle fysisk i butikken, på Ensjø i Oslo. Varene plukkes og pakkes i butikken, før de hentes av et bud og leveres til kundene innen kort tid.

– Det krever en del markedsføring å endre handlemønsteret til nordmenn. Naturlig nok vil det være kostbart, men det må til for at folk skal vite at vi er et alternativ, fortsetter hun.

Foodora Market tror på at nordmenns handlevaner vil endres i tiden fremover med inntoget av nettbaserte dagligvaretilbud.

Klarer ikke konkurrere på pris

Foodora Market har ingen ambisjon om å bli like store som de veletablerte dagligvaregigantene. Likevel håper Hellesøy at selskapet kan være med på å øke konkurransen i det norske dagligvaremarkedet.

– Det burde absolutt vært mer konkurranse i markedet, men det kan være vanskelig i den fastlåste situasjonen man står i nå.

Prismessig har de derimot ikke sjans til å konkurrere med de store lavpriskjedene, ifølge Hellesøy selv.

– Det er helt umulig for oss, på grunn av innkjøpsprisene. Som en ny dagligvareaktør i Norge er det veldig få man kan kjøpe varer fra, og det i seg selv gir høyere priser, sier hun.

Foodora Market har etablert seg i flere av de store byene i Norge. Foreløpig har ikke selskapet planer om å utvide med flere butikker.

Hellesøy tror at selskapet vil vokse økonomisk etter åpningen av den nye butikken, da den skal være med på å sikre dem en mer stabil drift.

– Suksessen vil ligge i merkevaren

Dagligvareekspert Erik Fagerlid mener det er sunt at det har kommet en aktør som Foodora Market inn på det norske dagligvaremarkedet.

Han tror likevel ikke at det er butikkene selskapet vil tjene mest penger på.

– En Foodora-butikk er i første rekke markedsføring. De jobber for å få oss til å slippe å gå i butikken. Suksessen til selskapet vil nok ligge i merkevaren deres, i tillegg til at de klarer å riste litt i det etablerte dagligvaretilbudet, sier Fagerlid.

Dagligvareekspert Erik Fagerlid mener det er positivt at aktører som Foodora Market tar opp kampen i det norske dagligvaremarkedet.

Han er likevel usikker på om dagligvarebransjen vil endres mye på sikt på grunn av inntoget til aktører som Foodora Market.

– Dette er hovedsakelig på grunn av at nordmenn har et nokså inngrodd handlemønster som er vanskelig å rokke ved. Samtidig har vi store, veletablerte kjeder, sier han.

– Det har samtidig vist seg at nordmenn er villige til å betale penger for å slippe å gå i butikken. Men nå som kjøpekraften til folk svekkes, og siden dagligvare utgjør en stor pott for husholdningene, blir det en vurdering for hver enkelt om dette er noe de ønsker å prioritere, fortsetter Fagerlig.

Han poengterer at det er knalltøft å etablere seg i det norske dagligvaremarkedet, og sier at Foodora må være villig til å tape penger i flere år fremover dersom satsingen skal bli lønnsom på sikt.

– I Norge har vi matbutikker over alt som er åpne så å si hele tiden. I tillegg er det få internasjonale investorer interesserte i det norske markedet, siden konkurransesituasjonen er nokså satt og vi har få mennesker fordelt utover store areal.

