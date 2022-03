Seksdoblet resultat fra Lyse – men bare svak økning i utbyttet

Lyse-konsernet hadde et årsresultat etter skatt på 2137 millioner kroner i 2021, opp fra 354 millioner kroner året før. Utbyttet til eierkommunene øker likevel «bare» med 20 millioner kroner, til 650 millioner kroner.

Konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse

Lyse fikk enorme inntekter på kraftproduksjonen sin i fjor. Driftsresultatet for energivirksomheten er på 4979 millioner kroner, altså svært nær fem milliarder kroner. Det er 4,7 milliarder kroner mer enn året før – en økning på 1.554 prosent.

Selv med skyhøye inntekter fra kraftproduksjonen og et høyt samlet årsresultat, økes altså utbyttet beskjedent, fra 630 millioner kroner til 650 millioner kroner. Selskapet forklarer dette med at en vil holde igjen utbyttene i gode år for å ha penger tilgjengelig i år med lavere inntjening.

«Solid drift»

– Regnskapet for 2021 preges av solid drift i alle forretningsområdene. Innen vannkraft ser vi nå effekten av fusjonen med Hydro sine vannkraftanlegg i Røldal Suldal gjennom en vesentlig økt middelproduksjon. Fortsatt god kundevekst innen telekomområdet, høy kraftpris og stabil drift av strømnettet bidrar også positivt, sier konsernsjef Eimund Nygaard i en pressemelding.

Snart en milliard i tele

Lyse melder også at televirksomheten fortsetter veksten. Virksomheten hadde ved årets utløp 784.918 Altibox-kunder på egen og partneres fiber.

Driftsresultatet for televirksomheten i 2021 var på 957 millioner, opp med 399 millioner sammenlignet med 2020.

Svakere elnett-drift

Elnettvirksomheten hadde et driftsresultat på 165 millioner i 2021, en nedgang på 140 millioner fra året før.

Økte kostnader til net-tap på grunn av høy strømpris er hovedforklaringen på nedgangen i resultat. Virksomheten har god underliggende drift og en stabil driftssituasjon i 2021, skriver Lyse.

Dette får kommunene Det er 14 eierkommuner som totalt får 794 millioner kroner fra Lyse for 2021. Dette tallet inkluderer betaling av avdrag på lån med 100 millioner kroner og 44 millioner kroner i renter. Kommunene får: Stavanger: 363 mill. kr Sandnes: 155 mill. kr Sola: 69 mill. kr Time: 46 mill. kr Hå: 30 mill. kr Randaberg: 26 mill. kr Eigersund: 23 mill. kr Strand: 20 mill. kr Hjelmeland: 7,8 mmill kr Gjesdal: 7,4 mill. kr Lund: 5,6 mill. kr Bjerkreim: 4,0 mill. kr Kvitsøy: 1,8 mill. kr Vis mer

Mye skatt

Lyse-konsernet bidrag i 2021 stort til fellesskapet gjennom skatter og avgifter.

Lyse-konsernets totale økonomiske bidrag til stat, vertskommuner og eierkommuner for 2021 er på 3,5 milliarder kroner. Det er en økning på 2,2 milliarder kroner fra året før.

Mer vannkraft

I tillegg til at kraftprisene var rekordhøye i 2021, økte Lyse sin vannkraftproduksjon med hele 76 prosent i 2021. Vannkraftproduksjonen endte på 10,4 TWh (milliarder kilowattimer) mot 6,0 TWh i 2020.

Gjennomsnittlig spotpris i Lyse sitt prisområde ble 76,2 øre/kWh for 2021, ot 9,8 øre/kWh for 2020.