Strømselskap tar betalt for efaktura

Strømleverandøren Agva Kraft tar like mye betalt for å sende ut efaktura som papirfaktura. – En måte å lure kundene for penger, sier Forbrukerrådet.

INNOVATØRER: Agva Kraft, her ved daglig leder Finn Erik Arctander (t.h.) og broren Bjørn Arctander, som er markedssjef, tar betalt for å sende ut efaktura. Forbrukerrådet kjenner ikke til konkurrenter som gjør det samme. Vis mer

– Vi kjenner ikke til andre strømsalgselskaper som krever gebyr for efaktura. Dette er da også noe de fleste av oss forventer er gratis, sier Thomas Iversen, seniorrådgiver i Forbrukerrådet, til E24.

Han reagerer på at strømleverandøren Agva Kraft tar et gebyr på 59 kroner for å sende ut efaktura til kunder med strømavtalen «Agva Spotpris».

Det er et like høyt gebyr som selskapet tar for å sende ut papirfaktura.

At efaktura koster penger, fremgår ikke umiddelbart på Agva Krafts nettside der produktet presenteres og kan bestilles.

Her nevnes det kun at «faktura på epost er uten kostnad», og at papirfaktura gir et gebyr på 59 kroner.

Først når man klikker på lenken «Se øvrige vilkår», kommer det frem at efaktura også utløser det samme gebyret.

– Beløpet ligger skyhøyt over hva det koster å tilby en slik tjeneste, og både summen og hvordan informasjonen er gjemt bort, viser at dette bare er en måte å lure kundene for penger, sier Iversen.

Agva Kraft bekrefter overfor E24 at de tar efaktura-gebyr for visse produkter, men at dette ikke gjelder «Agva Spotpris», og at denne feilen skal rettes opp (se fullt svar fra selskapet lenger ned i artikkelen).

På enkelte av de andre avtaletypene er efaktura-gebyret på 59 kroner oppgitt på produktsiden.

– Vi har tidligere krevd at Agva fjernet et tilsvarende gebyr på en avtale som ligger på topplisten på strompris.no, hvis ikke ville avtalen bli flyttet til «ikke anbefalte avtaler». Dette har da også selskapet gjort, legger han til.

REAGERER: Thomas Iversen, seniorrådgiver i Forbrukerrådet. Vis mer

Koster 3,4 kroner å sende ut

Ifølge tall fra Nets er det 3,9 millioner personer i Norge som har sagt ja til å motta eFaktura i nettbanken sin.

Samtidig benytter nærmere 17.000 bedrifter her til lands løsningen til å fakturere kundene sine.

Løsningen er ikke gratis for bedriftene, men er både mer miljøvennlig og vesentlig billigere enn å sende papirfaktura.

På nettsidene til Conta, som tilbyr nettbaserte fakturaprogram, fremgår det at prisen for å sende ut 500 efaktura er på 3,4 kroner per stykk.

Til sammenligning koster det 1.390 kroner å sende ut 50 papirfakturaer, eller 27,8 kroner per brev.

«Kostnadene for oss som leverandør er store også for efaktura, det var på den bakgrunn vi for en tid siden valgte å innføre fakturagebyr for nye kunder på enkelte produkter», skriver Agva Kraft-sjef Finn Erik Arctander i en e-post til E24.

Han opplyser videre at dette ikke er et generelt påslag, men et gebyr som kun påløper for kunder som aktivt velger efaktura, og at kunder som velger epostfaktura ikke får fakturagebyr.

«Hvis det er gebyr for efaktura vil dette alltid komme tydelig frem på produktsiden, og det er selvfølgelig ingen informasjon som blir «gjemt bort». Når det gjelder produktet «Agva Spotpris» som du har kikket på, kan jeg bekrefte at det ikke er gebyr for efaktura på dette produktet. Det som står på produktsiden er korrekt, og feilen i «øvrige vilkår» vil bli rettet», skriver Arctander.

Tvunget til å snu etter kundestorm

Dette er ikke første gangen Agva Kraft gjør seg bemerket med kreativ kundebehandling.

I fjor høst skrev E24 om kunder som raste mot strømselskapet etter å ha blitt kastet ut av sine gunstige fastprisavtaler, på en måte som ble beskrevet som «urettmessig» av Forbrukerrådet.

På det tidspunktet hadde strømprisen steget så kraftig at selskapet i snitt tapte over 1.200 kroner per kunde i måneden, ifølge E24s anslag.

I et skriftlig varsel hadde kundene fått beskjed om at de ville bli «flyttet til en gunstig spotprisavtale» fra 1. november, fordi en «rutinegjennomgang har vist at de har en avtale som kun kan benyttes av nye kunder».

– At man endrer vilkårene i en svært gunstig fastprisavtale fordi strømprisen går opp, er ødeleggende for tilliten mellom forbrukerne og strømsalgsselskapene, sa Iversen i Forbrukerrådet til E24 på det tidspunktet.

Han viste samtidig til at Forbrukerrådet hadde registrert totalt 92 henvendelser fra forbrukere på selskapet siden oppstarten i 2015.

– Dette er høyt sammenlignet med andre og større strømsalgselskaper. Det er blant annet to henvendelser mer enn Hafslund, som er et av Norges største strømsalgselskaper, sa Iversen.

Etter å ha blitt kalt inn på teppet hos Forbrukertilsynet, gikk Agva Kraft til slutt med på å la kundene beholde fastprisavtalene.

Anklaget for medvirkning til lovbrudd

Agva Kraft er også et av tre strømselskaper som Forbrukertilsynet i desember i fjor varslet om tvangsmulkt og lovbruddsgebyr for villedende markedsføring.

Forbrukertilsynet viser til at samtlige selskaper har markedsført seg med å være «billigst», uten å ha tilstrekkelig dokumentasjon for denne påstanden i tilsynets øyne.

Forbrukertilsynet varslet også vedtak for medvirkning til lovbrudd mot Agva Kraft-sjef Finn Erik Arctander, og vil ilegge ham et et personlig overtredelsesgebyr på 100.000 kroner hvis vedtaket blir stående.

«I den grad Agva Kraft har brukt «billigst-påstander», har det vært gjort med Forbrukerrådet sin prisportal Strømpris.no som kilde. Det har heller ikke vært snakk om en generell påstand om å være billigst, men knyttet opp mot helt bestemte produkter», skrev Arctander i en e-post til E24 da vedtaket ble kjent.

Han uttrykte samtidig overraskelse over gebyret mot ham personlig.

