Bruker «krypto-varme» til å tørke ved: – Vi er på en måte en snylter

Da strømprisene skjøt i været for noen måneder siden, gjorde etterspørselen etter ved det samme. Datasenteret til Kryptovault bruker store mengder strøm, og bruker overskuddsvarmen til å tørke ved.

BYTTEHANDEL: Kjell Vesleenga (t.v.) i vedprodusenten Varma får knusktørre vedkubber ut av samarbeidet med kryptoutvinneren. Kryptovault-sjef Kjetil Hove Pettersen håper det kan gi et bedre omdømme. Vis mer

Publisert: Publisert: I dag 08:18

Utenfor Kryptovault sitt anlegg på Hønefoss står det blå containere på rekke og rad. Ut fra dem stikker det store rør som går inn i datasenteret. Containerne er fylt med ved.

Inne i anlegget utvinnes det bitcoin. De flerfoldige serverne sørger for en temperatur i rommet på mellom 40 og 60 grader.

– Det kan gå en uke fra vi får tømmerstokken til den ligger i hyllen i Coop-butikken, sier Kjell Vesleenga. Han er deleier i vedprodusenten Varma.

For mens en rekke vedprodusenter over hele landet gikk tomme for ved før jul, gjør Vesleenga opp to semitrailere med bjørk hver uke.

Med de siste månedenes skyhøye strømpriser, har det blitt dyrt å tørke veden med elektrisk varme. Men Varma «snylter» på varmen og det høye strømforbruket til Kryptovault.

– Det er varmt her året rundt og det er en ideell temperatur for å tørke ved. Det er sommer hele året.

LØNNSOMT: Kjell Vesleenga, deleier i Varma, med en vedkubbe som ligger til tørk. Vis mer

Strømutgifter økte med 600 prosent

Overskuddsvarmen fra serverne pumpes ut fra datasenteret gjennom et rør. Dette røret sender varmen inn til bunnen av containerne. Samarbeidet mellom Varma og Kryptovault har pågått i tre år.

De to firmaene står på hver sin side av strømkrisen.

På grunn av vinterens ekstreme strømpriser, har etterspørselen etter fyringsved vært enorm. Det har ført til at vedprodusenter landet over har gått tomme for ved, lang tidligere enn normalt.

En snau halvtimes kjøretur unna datasenteret, ligger sagbruket Kjos Sag & Høvleri. Også de tørker ved, men for dem er det gambling.

– Vi tørker litt ved nå, og bruker strøm når det er billig. Det er litt gambling – man vet ikke hva det koster å tørke før man er ferdig, og man vet heller ikke hvilken pris man får for veden, sier daglig leder Ola Kjos.

Vesleeng i Varma forteller om positiv drift det siste kvartalet. Samtidig har Kryptovault måttet trappe ned over 60 prosent av produksjonen på grunn av strømprisene.

På grunn av høye strømpriser har Kryptovault måtte trappe ned produksjonen. Her står administrerende direktør i Kryptovault Kjetil Hove Pettersen blant de eldre serverne som ikke er i bruk. Vis mer

Kryptovault vil ikke opplyse hva de faktisk strømutgiftene har vært på, men har tidligere avslørt at «strømrelaterte utgifter» økte med 300 prosent i 2021, sammenlignet med året før. I november økte utgiftene med 600 prosent sett opp mot samme måned året før.

– Dette er medregnet nettleie. Snakker vi kun om spotpris, vil denne prosenten være enda høyere, har Kryptovault-sjef Kjetil Hove Pettersen uttalt til E24 tidligere.

Ideen om å bruke overskuddsvarme fra datasenteret til tørking av ved var det Varma som hadde i 2018.

– Vi syntes det var en veldig god idé, og hadde faktisk tenkt på å kunne gjøre sånne typer prosjekter, sier Kjetil Hove Pettersen, administrerende direktør i Kryptovault.

– Vi er på en måte en snylter, eller kall det en igle, som lever godt på verten som får «goodwill» tilbake, sier Kjell Vesleenga i Varma.

Se hvordan strømmen går fra å utvinne kryptovaluta til å tørke ved:

fullskjerm neste Overskuddsvarmen kommer fra servere inne i datasenteret til Kryptovault. 1 av 5 Foto: Siv Dolmen

Håper det kan gi bedre omdømme

Kryptovault får ikke betalt for å gi overskuddsvarmen til Varma.

– Vi har valgt å gi den oppsiden uten noe økonomisk oppgjør. Den omdømmemessige effekten er mye viktigere enn den eventuelle finansielle oppsiden, sier direktøren i Kryptovault.

Bitcoin og andre kryptovalutaer utvinnes av kraftige datamaskiner som trenger mye strøm, og har derfor mottatt kritikk for å være lite miljøvennlig.

– Det å få selve driften til å bli karbonnegativ er viktig fra et miljøhensyn, men også for oss som selskap omdømmemessig og politisk. Vår bransje er jo litt omstridt. Det å vise at det er betydelige oppsider ved næringen tror jeg er av nesten avgjørende betydning på lang sikt, fortsetter Hove Pettersen.

Vil kanskje ekspandere nordover

Kryptovault følger med på strømprisene hver dag, og noen ganger hver time, for å regne på lønnsomhet per kilowattime brukt.

– Går vi over den røde linjen for å gå i null, så reduserer i og stenger av. Vi begynte å stenge ned deler av produksjonen i midten av november, da det ble absurd høye strømpriser, sier han.

– Det er jo mulig det blir høye strømpriser i 2022 også – hvordan skal dere håndtere det?

– Vi har nok kommet inn i en permanent situasjon der det har blitt mye dyrere med strømmen enn det vi er vant til, spesielt i sør. Det spørs om ikke en ekspansjon må skje i nord og ikke i sør under disse omstendighetene.

– Er dette noe dere konkret planlegger?

– Vi vurderer ulike alternativer.

– Ingen er glad for høye strømpriser

I desember sa Øyvind Stranna Larsen, fagansvarlig i Norsk Ved Forum for vedprodusenter, at han på de 14 årene han har jobbet med ved aldri har opplevd en så stor etterspørsel som nå.

Containerne med ved står på rekke og rad utenfor datasenteret til Kryptovault. Foran står deleier i Varma Kjell Vesleenga og administrerende direktør i Kryptovault Kjetil Hove Pettersen. Siden 2018 har de samarbeidet om å tørke ved. Vis mer

Han forteller at mange av deres medlemmer er usikre på om det er lurt å bruke strøm på å tørke ved – til tross for den store etterspørselen.

– Ingen er glad for de høye strømprisene – heller ikke vedprodusentene. Noen har vedtørker basert på elektrisitet, og mange benytter elektriske vedmaskiner som bruker mye strøm, sier Stranna Larsen.

Administrerende direktør i Kryptovault Kjetil Hove Pettersen. Vis mer

Han sier at vedprodusentene må sette opp grundig kalkyle om man driver med kunstig tørking, slik at de får god kontroll på lønnsomheten.

Stranna Larsen sier at de har rådet medlemmene sine til ikke å skru prisen på ved «i taket».

– Ved er veldig prisgunstig sammenlignet med strøm nå, og det å varme med ved gir store besparelser – men man må ikke kjøre vedprisene i taket. Dette er noe vi alltid har understreket overfor våre medlemmer av interesseforumet. Det er viktig at man tar sikte på langsiktighet i næringen og tar vare på kundene.

TØRT: På grunn av de høye strømprisene er det stor etterspørsel etter ved. Her er noe av veden som tørkes utenfor datasenteret til Kryptovault. Vis mer