I Danmark er dette stort. Norge ligg langt etter

Mens EU siktar seg inn mot at 25 prosent av jordbruksjorda skal vera økologisk driven, har ikkje Norge noko tilsvarande tal.

Heidi Straumsøy og Dagfinn Haugen diskuterer økologisk mjølkeproduksjon i fjøset til Kolbjørn Anda.

– Prisane på kunstgjødsel går heilt bananas. Om me kan driva ei form for landbruk der ein er mindre avhengig av kunstgjødsel, er det eit pluss, seier bonde Kolbjørn Anda.

Då energiprisane steig i haust, følgde kunstgjødselprisane etter. I tillegg har krigen i Ukraina ført til at gjødselprodusenten Yara varslar avgrensa tilgang på råvarer framover.

Anda driv økologisk mjølkeproduksjon med 30 kyr i Randaberg. Eitt av krava som må vera oppfylt for at han skal kunna kalla drifta for økologisk, er at han ikkje bruker kunstgjødsel.

I 2020 var det 69 godkjente økologiske føretak i matfylket Rogaland, mens det samla i Norge var nærare 2000.

4,6 prosent av jordbruksarealet nasjonalt var i 2020 anten godkjent som økologisk eller i ferd med å bli det. Rogaland ligg langt bak gjennomsnittet, med sine 0,9 prosent.

Økologisk jordbruk I økologisk jordbruk blir det stilt ekstra krav til miljø og dyrevelferd.

Ein skal ikkje bruka kunstgjødsel eller kjemiske plantevernmiddel.

Kvar gard skal vera mest mogleg sjølvforsynt med fôr.

Økologisk jordbruk bygger på fire internasjonale prinsipp. Helseprinsippet skal fremma helsa til jord, plantar, dyr, menneska og jordkloden. Økologiprinsippet skal sikra at ein arbeider på lag med levande økologiske krinsløp. Dei to siste prinsippa er rettferd og varsemd.

For å bli rekna som økologisk må ei vare oppfylla krava i eit regelverk som er ein del av EØS-avtalen. Vis mer

Unge økobønder

Torsdag siste veke fekk Anda besøk av over 20 unge som er interesserte i økologisk gardsdrift. Besøket var knytt til årsmøtet til Økologisk Norge.

– Kona er odelsjente, og me har planar om å overta ein gard i Sauda som er økologisk driven, seier Dagfinn Haugen.

Dagfinn Haugen luktar på fermentert gjødsel.

I tillegg til han er det to andre i følget som ønsker å driva gard i Rogaland, men berre Haugen har ein konkret gard i sikte.

– Eg har draumen om eit småbruk. Og då trur eg det er økologisk drift som er best i det lange løp, seier Ingrid Johannesen.

Ho kosar med kalvane i fjøset saman med Thea Falck og Sigrid Pedersen.

– Økologisk jordbruk gjev sunn mat, betre vilkår for dyra og betre berekraft, seier Falck.

Årsaka til at danske Pedersen har søkt seg til Norge, er at det er enklare å driva jordbruk i mindre skala her. Men når ho går i butikken, saknar ho danske forhold.

– Økologisk mat er billigare og meir utbreidd i Danmark, seier ho.

Danskane er på topp i verda når det gjeld forbruk av økologisk mat. I 2019 var 12 prosent av mat og drikke i danske detaljhandlar økologisk. I Norge utgjer økologiske matprodukt omtrent to prosent av totalen.

Kolbjørn Anda viser fram ein dunk der han fermenterer husdyrgjødsel. Målet er å få gjødsel som er endå betre for livet i jorda.

Store europeiske ambisjonar

Norge har ikkje fastsett noko mål for kor stor del av jorda som skal vera økologisk driven. I staden skal produksjonen ta utgangspunkt i etterspørselen i marknaden.

– Tidlegare var det eit nasjonalt mål om 15 prosent innan 2020. Men målet blei fjerna i 2018, seier Annabell Pfluger, som jobbar med jordbruk hos Statsforvaltaren.

Ho er dessutan sekretær for Økologisk Rogland, fylkeslaget til Økologisk Norge. Organisasjonen ønsker å få tilbake eit talfesta mål. Pfluger håper Norge kan la seg inspirera av andre europeiske land som satsar meir på økologisk jordbruk.

EU-kommisjonen, som kan samanliknast med ei regjering, har foreslått at 25 prosent av europeisk landbruksjord bør vera driven økologisk.

– EU-kommisjonen meiner forbrukarane ønsker denne typen produkt. Og så har dei tru på at produksjonen er miljøvenleg og betre for jorda, seier Magnar Sundfør, som er norsk landbruksråd ved den norske EU-delegasjonen i Brussel.

I dag er 8,5 prosent av jordbruksarealet i EU økologiske drive.

– Austerrike er best. Der er over 25 prosent økologisk. Sverige har 20 prosent og Danmark har 10, seier Sundfør.

Det økologiske målet er ein del av den overordna jordbruksstrategien til EU.

– Men alle målsettingane i strategien er ikkje vedtatt. Medlemslanda må ta stilling til kva tid målsettingane skal bli innfridde. Nokon meiner at det å implementera alle målsettingane, inkludert økologisk jordbruksproduksjon, blir for dyrt, seier Sundfør.

Fleirtalet av gjestane til Kolbjørn Anda er studentar ved Sogn Jord- og Hagebruksskule, som tilbyr studie i økologisk gardsdrift.

Lågare produksjon

Solberg-regjeringa laga ein nasjonal strategi for økologisk jordbruk som gjeld frå 2018 til 2030. Her ser dei økologisk jordbruk som ein naturleg del av eit berekraftig jordbruk. Men dei peiker også på at det er ein potensiell konflikt mellom auka satsing på økologisk produksjon og mål om auka matproduksjon.

I EU forskar ein på korleis ein kan få større avlingar på økologiske gardar.

– Innan nokon produksjonar er avlingsnivået berre halvparten på økologiske gardar. Den minste skilnaden finn ein på mjølkeproduksjon, seier Sundfør.

Då Anda la om til økologisk jordbruk for 20 år sidan, var han mest bekymra for at grasavlingane skulle bli for små.

– Avlinga går ned utan kunstgjødsel, sånn er det berre. Nokon seier avlinga går ned mellom null og tjue prosent, andre seier det går ned endå meir, seier Anda.

For å gjera avlinga størst mogleg, prøver han å bruka gjødsla som blir laga av kyrne, og graset på garden, som blir til grôvfor, endå betre.

– Målet mitt er å produsera mest mogleg mjølk på minst mogleg kraftfôr. Kan me putta mest mogleg grovfôr inn, så bidrar me til å bli meir uavhengige av det som skjer i verda.