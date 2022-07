SAS-pilotene skal i statusmøte hos Riksmekleren mandag

Etter en uke med streik skal pilotene møte mekleren.

Jan Levi Skogvang, leder i SAS Norge Flygerforening (SNF)

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Jan Levi Skogvang, leder for SAS Norge Flygerforening (SNF), opplyser at pilotene fra SNF skal ha et teamsmøte med riksmekleren i løpet av mandagen.

– Det er ikke noen mekling eller forhandling, men bare et statusmøte om hvor partene står. Det har vært et tilsvarende møte blant de svenske partene, sier Skogvang.

TV 2 omtalte statusmøtet først.

Det skal ifølge Skogvang være riksmegleren som har kalt inn til møtet.

– Har du tro på det vil komme en løsning snart?

– Det er SAS som sitter på nøkkelen her. Det kommer an på hvor god råd de har og hvor lenge de ønsker å holde oss i streik, sier Skogvang.

SAS’ norske pressekontakt Tonje Sund sier til E24 at selskapet ikke ønsker å kommentere prosessen, «av respekt for den».

– Vi gjentar gjerne at SAS ønsker å forhandle, skriver Sund i en SMS.

VG har prøvd å komme i kontakt med Riksmekleren mandag morgen, men har så langt ikke fått svar.

De norske SAS-flygernes leder Roger Klokset sa søndag at partene har møttes i Stockholm i helgen.

Les på E24+ Fra luksus og stolthet til økonomisk kollaps: Dette er historien om SAS

«Ingen konkrete forhandlinger, men klargjøring av posisjoner», skrev Klokset i en SMS til E24.

Fredag varslet riksmekler Mats Wilhelm Ruland at han «nok kommer til å kalle inn partene om ikke veldig lenge». Tidspunktet har ikke vært kjent.

Titusenvis rammet

Nå har streiken vart en uke. Den begynte forrige mandag, da over 900 piloter gikk ut i streik.

Siden den gang har ikke partene hatt formelle samtaler, men det har vært en ordkrig i mediene som har fått enkelte til å stille spørsmål om tonen mellom partene.

Streiken kommer på et tidspunkt der folk skal ut å reise i ferien etter to år med pandemi og reiserestriksjoner. Titusener er berørte av pilotstreiken.

Den er anslått å koste 100–130 millioner kroner om dagen.