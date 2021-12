Tomteinvestor dømt til å betale millionerstatning

Tomteselskapet ble saksøkt for å ha misligholdt et millionlån. Nå blir styreleder Per Arne Hanakam holdt personlig ansvarlig.

Investor Per Arne Hanakam har kontor i Strandgaten 18 i Bergen sentrum. Nå må han gjøre opp for et millionlån i Åsane. Vis mer