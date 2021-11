Lunds Tivoli med sin største investering: Kjøper pariserhjul til 43 millioner

Lunds Tivoli mistet 45 millioner kroner i omsetning i koronaåret. Likevel satser de mer enn noensinne. – Vi har overlevd to verdenskriger og spanskesyken. Da skal i hvert fall ikke koronaen knekke oss, sier Aasmund Lund.

Dette pariserhjulet koster 43 millioner kroner og er Lunds Tivolis nyeste attraksjon. Vis mer

Lunds Tivoli har de ti siste årene hatt millionoverskudd, men i fjor var ikke underskuddet til å unngå. Selv med 9,3 millioner kroner i offentlig koronastøtte, fikk selskapet et resultat før skatt på minus 1,8 millioner kroner.

Omsetningen falt også dramatisk fra 82,3 millioner kroner i 2019 til 37,4 millioner kroner i fjor. Det omreisende tivoliet «mistet» altså rundt 45 millioner kroner i inntekter i koronaåret.

– I et normalt driftsår har vi mellom 25 og 30 arrangementer, mens vi i fjor måtte nøye oss med fire. Alle våre ansatte ble permittert da Norge stengte ned, men etter en måned tok vi alle tilbake i jobb. Vi vurderte det som viktig å beholde folkene og kunnskapen de besitter i vår organisasjon, sier daglig leder i Lunds Tivoli, Aasmund Lund, til Aftenbladet/E24.

Aasmund Lund er daglig leder i Lunds Tivoli. Vis mer

Beholdt folk i arbeid

Han sier at det er knyttet store kostnader til å drive et mobilt tivoli som forflytter seg rundt i store deler av Norge uke etter uke. Ifølge regnskapet klarte Lunds Tivoli å kutte kostnadene med 30 millioner kroner i fjor - fra 69 millioner kroner i 2019 til 39 millioner kroner i 2020.

– Det har vært tøffe og vanskelige tider, men vi har eksistert siden 1895 og overlevd to verdenskriger og spanskesyken. Da var det ikke aktuelt å la koronaen ta knekken på oss, sier Aasmund Lund, som viser til at den offentlige koronastøtten på totalt 9,3 millioner kroner har betydd mye.

– De var gull verdt for oss og veldig viktige for å kunne holde folkene våre i arbeid. Vi er utrolig takknemlige for den støtten.

– Størst i utlandet

I inneværende år har Lunds Tivoli gjennomført ti arrangementer, men de er altså fortsatt et godt stykke unna normalen på 25–30 eventer. Likevel tror Aasmund Lund at selskapet skal klare å levere et godt overskudd i inneværende år.

– Vi har blitt fantastisk flinke til å redusere kostnader og tenke nytt. Men fortsatt er det strenge krav i vår bransje til desinfisering av kontaktflater og avstand mellom gjestene. I tillegg ser vi nå at koronasmitten igjen er økende i enkelte deler av landet. Alt dette gjør at vi fortsatt står i en usikker og krevende tid, sier Aasmund Lund, som sier at Lunds Tivoli også har en rekke arrangementer i utlandet.

– Vi er faktisk størst - og mest kjent - i utlandet.

Lunds Tivoli er fast inventar i Paradis ved Hillevågsvatnet hver påske. - Planen er å være på plass igjen til påsken neste år - og da også med vårt nye pariserhjul, sier Aasmund Lund. Vis mer

250 ansatte i sving

Men fra og med lørdag neste uke er det meste av fokuset til Aasmund Lund og co. rettet mot arrangementet «Jul i vinterland» i Spikersuppa i Oslo.

– Julen er viktig for oss. Vi er også med på arrangørsiden på julemarkedene i Bergen og Trondheim. Fra neste uke og fram til 3. januar har vi 250 ansatte i sving, sier Aasmund Lund, som er stolt over å kunne tilby gjestene en helt ny attraksjon i år.

– Vi har investert 43 millioner kroner i et helt nytt pariserhjul - vår største enkeltinvestering noensinne. Det er 40 meter høyt med lukkede gondoler, og er det første av sitt slag i verden.

Aasmund Lund var selv i Tyskland i forrige uke for å se nærmere på tivoliets nyeste attraksjon.

– Vi bestilte det før koronaen slo inn og det har vært utfordringer med å få det levert opp hit. Men nå er det endelig på vei. En annen revolusjonerende ting med dette pariserhjulet er at det er konstruert og bygget på en slik måte at de bare trengs tre trailere for å frakte det til Norge. Det normale er åtte-ti transporter.

Eies av Lund-familien

Lunds Tivoli er en del av Lund Gruppen som eies 100 prosent av Lund-familien på Ålgård. Det er også der basen og verkstedet for tivoliet er.

Tidligere denne uken ble det kjent at Rogaland Fritidspark, som er det juridiske navnet til Kongeparken, fikk et rekordresultat i fjor med et resultat før skatt på 19,7 millioner kroner. Av disse var 11,6 millioner kroner offentlig koronastøtte.

Kongeparken eies også av familien Lund gjennom Lund Gruppen.