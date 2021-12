Utelivsgiganter trekker tilbake alle permitteringsvarsler

Rundt 1.000 ansatte i Noho og Fursetgruppen slipper å bli permittert før jul. Rekom trekker ikke tilbake permitteringsvarslene til omtrent 600 ansatte.

Noho-sjef Karl-Henning Svendsen sier at de menneskelige faktorene veier tyngre enn de økonomiske, og trekker permitteringsvarslene selskapet har sendt ut til 650 ansatte. Vis mer

– De menneskelige faktorene veide tyngre enn de økonomiske. Vi har vektlagt at de ansatte skal få feire jul og kjenne sikkerheten om at de har en jobb å komme tilbake til når ferien er over, sier Noho-sjef Karl-Henning Svendsen til E24.

Noho står bak en rekke utelivssteder i Oslo, som Kulturhuset, Youngs og Oslo Camping.

Permitteringsvarslene som de sendte ut forrige uke, til samtlige av konsernets 650 ansatte, er nå trukket tilbake.

Taper flere titall millioner

Svendsen forteller at Noho-ledelsen har hatt mange samtaler med de ansatte de siste dagene og at de ansatte har hatt forståelse for permitteringsvarslene som ble sendt ut.

– Det som regjeringen har lagt frem har vært skikkelig dårlig. Dette prinsippet som LO har fått gjennom med at man ikke kan få lønnsstøtte hvis man permitterer én eneste ansatt, det gjør at støtten ikke treffer oss.

Dette er lønnsstøtten Selskaper som er rammet av nye coronarestriksjoner kan få inntil 40.000 kroner i måneden per ansatt, begrenset til maks 80 prosent av den ansattes bruttolønn. Ordningen vil gjelde med tilbakevirkende kraft fra 1. desember. Minimumsbeløpet per ansatt er på 4000 kroner ved omsetningsfall på 20 prosent.

Et krav for å få lønnsstøtte er at bedriften ikke har permittert ansatte i desember.

Bedriftene har frem til 23. desember med å kalle tilbake ansatte og heller gå over til lønnsstøtteordningen. Vis mer

Svendsen beregner at utelivsselskapene i Noho-konsernet vil få støtte for mellom 35 til 40 prosent av løpende lønnskostnader den kommende tiden.

For å kunne holde ansatte i jobb, inngikk derfor Noho via sine finske eiere en lånefinansiering forrige uke.

– Hvor mye taper dere på å holde ansatte i jobb i denne perioden det er bestemt skjenkestopp?

– Det er børssensitivt, så vi kan ikke gå ut med det, men det er snakk om flere titall millioner kroner.

Tar tilbake 350 ansatte

– Vi tar tilbake alle ansatte. Det vil si rundt 350 ansatte som har fått permitteringsvarsel. Vi gjorde dette for 15 minutter siden, sier Gøran Sæther administrerende direktør i Fursetgruppen.

Fursetgruppen eier blant annet Grand Café og Lofoten Fiskerestaurant i Oslo.

Sæther sier de har brukt en del dager på å bestemme seg for dette da regnestykket fortsatt ikke går opp, selv med endringene i lønnstøtteordningen som kom mandag.

– Det er hyggelig for oss å sikre de ansatte jobb og fremtid, samt at vi unngår kompetanseflukt. Men det burde være en selvfølge at staten bidrar mer når de stopper skjenkingen. Det er fortsatt bedriftene som tar den største delen av regningen, og dette er tredje gang vi bedrifter må dekke dette, sier han.

Mandag ble det klart at SV og regjeringen har kommet til enighet om å heve makstaket i lønnsstøtteordningen til 40.000 kroner i måneden per ansatt.

Fursetgruppen eier blant annet Lofoten Fiskerestaurant i Oslo. Vis mer

Restaurantkjeden Heim Gastropub kaller tilbake de ansatte og vil gi dem kurs mens de venter på at nasjonal skjenkestopp oppheves.

– Vi er i dialog med leverandører så vi kan gi de ansatte kurs på øl, vin og cocktails, så vi kan rigge oss til gjenåpning. Dette er noe som det ellers ikke er mulig å få til i høysesongen, sier markedssjef Carl-Martin Rønningen.

Permitterer

Rekom er blant de største utelivskonsernene i Norden, og i Norge driver barer og utesteder som Heidi’s Bier Bar, Lawo, Stortorvets Gjæstgiveri og Beverly.

Rekom Norge-sjef Frederik Mygind sa i forrige uke at de har sendt ut permitteringsvarsler til deres ansatte, og at dette berører omtrent 600 medarbeidere.

Onsdag sier Rekom Norge-sjefen at de ikke trekker tilbake permitteringsvarslene:

– Vi har regnet på alle mulige scenarioer, men vi er litt annerledes enn mange andre da vi kun driver med uteliv. Vi har derfor kommet frem til at vi ikke trekker tilbake permitteringsvarslene, selv om vi skulle ønske vi kunne gjøre det.