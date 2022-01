Tesla steg kraftig da S&P 500 startet året med rekord

Årets første handelsdag i USA startet med solid opptur for Tesla-sjefen, milepæl for Apple og ny rekord for S&P 500.

Tesla-grunnleggeren økte formuen med mer enn 260 milliarder kroner på én handelsdag. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Tesla steg 13,6 prosent etter at elbilselskapet slo forventningene og rapporterte om 308.600 leveranser i fjerde kvartal. Det skjedde samtidig som S&P 500 startet det nye året med ny rekord.

Etter en oppgang på 12,2 prosent hadde grunnleggeren Elon Musk økt formuen med 30,5 milliarder dollar, tilsvarende 270 milliarder kroner, ifølge Bloomberg.

Det ble levert 11.750 av Model S og X, og 296.850 av Model 3 og Y. Både fjerde kvartal og 2021 sett under ett ble et rekordår for elbilprodusenten.

Totalt leverte selskapet 936.172 biler i 2021, en økning på 87,4 prosent fra året før.

I Norge ble Tesla omsatt for 297 millioner kroner, og nettokjøpt for 70,8 millioner kroner i desember, ifølge Nordnet. Det er den mest nettokjøpte internasjonale aksjen blant Nordnet-kunder i desember.

Apple med Wall Street-rekord

Apple har steget 38 prosent det siste året, og er det første USA-selskapet som bikker en markedsverdi på 3.000 milliarder dollar. Aksjen steg 2,49 prosent mandag.

– Det er en fantastisk prestasjon og absolutt verdt å bli feiret, sa Jake Dollarhide, administrerende direktør i Longbow Asset Management i Tulsa, Oklahoma til Reuters.

– Det viser bare hvor langt Apple har kommet, og hvor dominerende de blir sett som i de fleste investorers øyne.

Selskapet var også det første som bikket en markedsverdi på 1.000 milliarder dollar, den gang i august 2018. I 2020 passerte selskapet for første gang 2.000 milliarder dollar.

Oljefondet eide aksjer for 173,68 milliarder kroner ved utgangen av juni i fjor.

Det bredere markedet steg

Slik endte de viktigste indeksene:

Dow Jones opp 0,68 prosent

S&P 500 opp 0,64 prosent

Nasdaq Composite opp 1,2 prosent

Ifølge Nordea Markets er ukens viktigste begivenhet den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten for desember, som kunngjøres fredag. Etter en skuffende lav vekst i sysselsettingen i november, med 210.000, ventes den for desember å stige med om lag 400.000. De mener det ligger til rette for en meget spennende rapport, som vil avsløre mer om hvor det amerikanske arbeidsmarkedet beveger seg.

Rentereferatet fra Federal Reserves rentekomite blir publisert onsdag. På det forrige rentemøte gikk Fed i en mer haukete retning, og komitemedlemmene besluttet enstemmig å doble tempoet i nedtrappingen av verdipapirkjøpene, og et klart flertall så for seg tre renteøkninger i USA i løpet av 2022.

«Fed har særlig festet seg ved det faktum at lønnsveksten har økt så til de grader, noe som hever det brede inflasjonspresset i USA. Rett før juleferien så vi for øvrig at kjerneinflasjonen (PCE-kjerne) igjen hadde steget enda mer enn forventet», skriver Handelsbanken i sin morgenrapport mandag.

Meglerhuset mener det er en klar mulighet for at den første renteøkningen vil komme allerede i mars, og markedet priser inn en mars-heving med 60 prosent sannsynlighet.

Oljeprisen faller

Flere europeiske børser stiger mandag ettermiddag, etter blandet utvikling på Asia-børsene tidligere samme dag. Oslo Børs endte opp 0,82 prosent.

Prisen på Nordsjøolje (brent spot) er ned rundt 0,15 prosent mandag, og handles til 78,93 dollar fatet.

Oljegrupperingen Opec+, med Saudi-Arabia og Russland i spissen, skal etter planen møtes tirsdag, der forventningen bredt er at de vil signere en avtale om å øke produksjonskvoten med 0,4 millioner fat per dag i februar.