Musk rammes av samme oksygen-problem som Atlantic Sapphire

Det er ikke bare oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire som sliter med mangel på flytende oksygen. Det samme gjør Elon Musks private romselskap SpaceX.

MANGEL PÅ OKSYGEN: Elon Musk og hans private romselskap SpaceX sliter med mangel på flytende oksygen fordi sykehusene i USA bruker stadig mer til behandling mot coronavirus. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 3 timer siden

En ny bølge med coronasmitte og sykehusinnleggelser har skapt mangel på flytende oksygen i USA, særlig i delstaten Florida.

Oksygenet brukes til å behandle coronapasienter på en mer effektiv måte, og økende etterspørsel fra sykehusene har begynt å gå utover andre bransjer.

Det har den Florida-baserte landoppdretteren Atlantic Sapphire fått merke. Aksjen raste på Oslo Børs fredag etter at selskapet meldte om langt større tap enn ventet i andre kvartal, samt utfordringer med tilgang til flytende oksygen ved lakseanlegget i Miami.

Nå sliter også rombransjen, som bruker flytende oksygen i drivstoffet i sine raketter, med tilgangen, melder Bloomberg.

Musk: – En risiko

Denne uken advarte SpaceX-president Gwynne Shotwell om at mangel på flytende oksygen kan føre til færre oppskytninger. SpaceX bruker flytende oksygen i sin Falcon 9-rakett, selskapets viktigste arbeidshest.

– Vi skal helt klart sikre at sykehusene får oksygenet de trenger, men for alle som har flytende oksygen til overs, send meg en e-post, sa Shotwell under konferansen Space Symposium tirsdag.

FLORIDA-OPPSKYTNING: En av SpaceX sine Falcon 9-raketter skytes opp fra Cape Canaveral Air Force Station i Florida. Vis mer

«Dette er en risiko, men ennå ikke en begrensende faktor», skrev Elon Musk på Twitter torsdag.

Fredag annonserte NASA og United Launch Alliance (ULA), et samarbeid mellom Boeing og Lockheed Martin, at de vil utsette en satellittoppskytning i september med én uke.

Årsaken til utsettelsen er at økt etterspørsel etter flytende oksygen har skapt forsinkelser i leveransene av flytende nitrogen.

Mange amerikanske oppskytninger til verdensrommet finner sted i nettopp Florida, som er en svært viktig næringsklynge for rombransjen i USA.

– En situasjon uten sidestykke

For Atlantic Sapphire er stabil tilførsel av oksygen kritisk for oppdrettslaksens overlevelse. Selskapet bygger et enormt anlegg for landbasert oppdrett av laks utenfor Miami i Florida.

– Vi befinner oss i en situasjon uten sidestykke, sa Johan Andreassen, sjef og storeier i Atlantic Sapphire, til sine medinvestorer i en telefonkonferanse torsdag kveld.

– Inntil videre har vi tatt grep for å redusere forbruket av oksygen. Blant annet har vi redusert temperaturen i anlegget og stoppet fôring av fisken, slik at den slutter å vokse. Vi har også slaktet 100.000 fisk på en noe lavere vekt enn planlagt, sa Andreassen.

Oksygen-problemet kommer på toppen av flere tekniske problemer og omfattende fiskedød det siste året.