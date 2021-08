Norgesgruppen omsatte for 50 milliarder kroner i første halvår

Dagligvarekonsernet fortsetter å tjene gode penger under pandemien og klinker til med nok et rekordresultat.

Eierne av Norgesgruppen i Johansson-familien har grunn til å smile over første halvårs resultater. Her ved Johan Johannson, Torbjørn Johannson og Knut Hartvig Johannson. Vis mer

Saken oppdateres.

Til sammen 50,4 milliarder kroner trillet inn i Norges største dagligvareselskap, Norgesgruppen, i første halvår.

Det viser det ferske halvårsregnskapet, og er en økning på nesten 2,5 milliarder kroner fra 2020.

Norgesgruppen, som står bak kjeder som Kiwi, Meny og Joker, omtaler veksten i 2021 som «svært sterk» ettersom økningen i første kvartal 2020 mot 2019 var på solide 15 prosent.

Etter skatt ender resultatet på 1,9 milliarder kroner.

DAGLIGVARE-TOPP: Konsernsjef i Norgesgruppen, Runar Hollevik, tror ikke konsernet vil klare å matche fjorårets resultater i andre halvår, slik de gjorde i første halvår. Vis mer

Veksten i ferd med å avta

Det er første kvartal som drev hoveddelen av omsetningsøkningen for Kiwi-eieren.

I årsrapporten skriver Norgesgruppen at den formidable veksten er i ferd med å avta i tråd med at samfunnet åpnes opp.

Selskapet tror ikke det er realistisk at man klarer å forsvare de sterke tallene fra andre halvår 2020.

Servicehandelen, som inkluderer kiosker og bensinstasjoner, har hatt en bedring fra fjoråret som var bekmørkt for den delen av bransjen som drev med mat i farten da de fleste holdt seg hjemme. Norgesgruppen eier kjeder som Big Horn Steakhouse og Deli de Luca.

Meny.no passerte en halv milliard i halvåret

Mat på nett har også tatt av under coronakrisen, og Meny.no er landets nest største aktør innen digital dagligvarehandel.

I første halvår omsatte Meny.no for 545,6 millioner kroner, en vekst på 56,9 prosent fra samme tid i fjor.

Ifølge halvårsrapporten var 27,8 millioner kunder innom de digitale butikklokalene.

Dette er Norgesgruppen Av Norgesgruppens omsetning i 2020 på nær 102 milliarder kroner, så kommer 68,8 milliarder av detaljhandel, og 34,3 milliarder fra grossistvirksomheten Asko.

Konsernet eier kjedekonseptene Kiwi, Joker, Spar og Meny, i tillegg til grossisten Asko.

Selskapet har også en rekke egne merkevarer som Unil (kjent for First Price), Joh. Johannson Kaffe, Matbørsen, Bakehuset. I tillegg eier også selskapet kioskkjedene Mix og Deli de Luca, og halvparten av restaurantkjeden Big Horn Steakhouse og Kaffebrenneriet.

Norgesgruppen er også store innen eiendom, både butikklokaler og annen eiendom. Virksomheten hadde en omsetning på 432 millioner kroner i fjor. I tillegg eier selskapet 41,8 prosent av Scala Eiendom som eier, utvikler og forvalter kjøpesentereiendom.

Også Norges største taxfree-selskap, Travel Retail Norway eier Norgesgruppen halvparten av, det samme med bokhandleren Norli, Eurocash, og eier også 45,5 prosent av frukt- og grønleverandøren Bama. Vis mer vg-expand-down

Konkurransetilsynet la bort sak

Halvåret bød også på gode nyheter for Norgesgruppen når det gjelder Konkurransetilsynets etterforskningssak mot selskapet som ble henlagt etter at det fra tilsynets side ikke var grunnlag for å gå videre med saken.

Saken omhandlet en mistanke om brudd på konkurranseloven knyttet til ulike innkjøpspriser fra ledende leverandører. Tilsynet mente ikke at ulike innkjøpspriser hadde bidratt til å skade konkurransen.