Verftsdirektør SMS-tryglet næringsministeren om å holde havnene åpne for russere

Om norske havner blir stengt for russiske skip, må Kirkenes-bedriften Kimek si opp halve staben, ifølge verftsdirektør Greger Mannsverk. For å forhindre katastrofen sendte han tekstmeldinger til næringsminister Jan Christian Vestre og hans statssekretær.

TRENGER RUSSERE: Omtrent 70 prosent av omsetningen til Kimek i Kirkenes kommer fra russiske skip som trenger vedlikehold eller ombygging, ifølge verftsdirektør Greger Mannsverk.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

– Det var jo for å påvirke hva de har tenkt å gjøre, sier Kimek-sjef Greger Mannsverk til E24.

E24 har fått innsyn i to tekstmeldinger sendt fra ham. Én til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og én til departementets statssekretær Kristina Hansen.

De ble sendt tidligere i april, like etter at det var blitt kjent at regjeringen vurderte å stenge havnene for Russland.

«Utrolig viktig at dere holder fast på å ikke utestenge russisk fiskeflåte fra norske havner. Hvis det skjer, så er det bare å slukke lyset her oppe. Vi må selvfølgelig kunne la være å følge EU når de ikke sanksjonerer russisk gass. Stoler på at du tar den», skrev Mannsverk til Vestre.

Meldingen til Kristina Hansen inneholdt samme budskap. Kun statssekretæren svarte:

«Takk for innspill. Så lenge regjeringen ikke har bebudet noen kursendring, må du legge til grunn at den linjen som er lagt ligger fast.»

forrige

fullskjerm neste SMS fra Greger Mannsverk til Vestre. 1 av 2

– Gjorde meg redd

Spekulasjonene om at regjeringen vurderte å stenge havnene for Russland kom i forbindelse med at EU-kommisjonen la frem den femte pakken med straffetiltak mot Russland.

Tiltakspakken innebar å stenge havnene for russiske skip.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran uttalte i forbindelse med fremleggelsen at Norge står sammen med EU og at også denne sanksjonspakken vil innarbeides i norsk rett.

– Det gjorde meg redd, sier Greger Mannsverk.

– Så lenge EU fortsetter å kjøpe russisk gass, så må vi i Norge kunne ta hensyn til våre behov. Hvis ikke blir torskestammen rasert.

Kimek har hatt et tett forhold til Russland helt siden bedriften ble stiftet i 1986, forteller Mannsverk.

Han viser til at småfisken stort sett svømmer i russisk farvann, mens storfisken svømmer i norsk farvann. Hvis russere nektes adgang til norsk farvann, vil de fiske småfisk i stedet, frykter Mannsverk.

– Da dreper man torskestammen.

Les også Regjeringen vurderer å stenge norske havner for russiske skip – havnedirektør bekymret

Må si opp halvparten

Kimek ligger i Kirkenes i Sør-Varanger, landets eneste kommune med grenseovergang til Russland.

Skipsverftet lever i stor grad av å vedlikeholde eller bygge om russiske fartøy.

– Vi får omtrent 70 prosent av omsetningen vår på 110–120 millioner kroner fra Russland. Hvis grensene stenges, vil jeg måtte si opp halvparten av de rundt 80 ansatte. For det går ikke an å omstille seg fra den ene dagen til den neste, sier Mannsverk.

Kimek, med sine 80 ansatte, er en hjørnesteinsbedrift i Sør-Varanger kommune i Øst-Finnmark.

Han understreker at alle er enig i at det som skjer i Ukraina er forferdelig og at han ønsker at Norge skal være med på «alle fornuftige sanksjoner».

– Samtidig må det gå an å se ett steg videre og si at dette tiltaket passer ikke inn hos oss. Vi har forvaltet Barentshavet sammen med russerne i flere tiår og vi har blitt applaudert for det. Om det stanses fra den ene dagen til den neste, får det store konsekvenser.

Les på E24+ En oligarks nevø, en tatovør og flere hundre millioner dollar i hemmelige overføringer til Putins venn

Jobber med å innføre sanksjoner

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er blant dem som har presset på for å få Norge til å stenge havnene. Han tok opp dette da han talte i Stortinget i slutten av mars.

Samme dag gikk statsminister Jonas Gahr Støre ut og poengterte at det er uaktuelt å stenge norske havner for russiske fartøy.

Ukrainas president ba Norges folkevalgte om å skru til sanksjonene overfor Russland.

Regjeringen jobber fremdeles med hvordan Norge skal forholde seg til EU-landenes havneforbud.

– Det arbeides nå med å innføre dette i norsk lov. Så skal Norge ta sine beslutninger på hvordan det gjøres, sa Støre i Stortinget onsdag, ifølge NTB.

Norge må ta noen hensyn knyttet til at vi deler grense med Russland, understreket Støre. Han er samtidig tydelig på at Norge vil forholde seg til fremtidige sanksjonspakker fra EU.

– Russland vet, den russiske presidenten vet – fordi jeg har sagt det til ham i klare ordelag – at Norge står sammen med våre nærmeste politiske og allierte partnere når det gjelder å ta avstand fra krigen, sa Støre.

Les også Russland raser mot norsk turismeboikott på Svalbard

9 av 10 vil stenge

En undersøkelse gjennomført på vegne av Norsk-ukrainsk venneforening, med 1016 respondenter, viser at de fleste nordmenn ønsker å stenge havnene for russiske skip.

88 prosent er helt eller delvis enig, ifølge meningsmålingen.

– Den norske regjeringen bør nå lytte til innbyggerne og stenge havnene for russiske skip så fort som mulig. Skal økonomiske sanksjoner ha effekt er det helt avgjørende at alle land blir med og vi kan ikke akseptere at Norge blir en frihavn for russiske skip. Ukrainske byer står i brann og det haster med handling fra den norske regjeringen, sier Arnfinn Nordbø i Norsk-ukrainsk venneforening.