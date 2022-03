Disse kjedene har trukket seg ut av Russland – og disse holder igjen

Europeiske og amerikanske kjeder har i tur og orden avsluttet sine forbindelser med Russland. Men noen blir igjen.

McDonalds har 847 restauranter i Russland, hvorav 84 prosent av dem driftes og eies av konsernet selv. Arkivfoto. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Listen over store kjeder som setter sine russiske avdelinger på pause blir bare lengre og lengre. Giganter som Apple og Nike har sagt stopp for videre import til landet og stengt ned de eksisterende butikkene.

Luksuskjempene LVMH og Hermès har allerede stengt sine butikker. LVMH, som nok lar seg mer kjenne igjen av sitt fulle navn Moët Hennessy Louis Vuitton, hadde 124 åpne butikker i landet frem til fredag.

Også flere nordiske kjeder har meldt seg på de siste dagene. Norske Brav, som står bak sportsmerker som Swix, Toko og Helsport, har stanset alle leveranser til Russland og alt salg i det russiske markedet.

Hennes & Mauritz, Ikea og Jysk er blant andre nordiske kjeder som ikke lenger selger varer i Russland.

Lav andel av omsetning

Men generelt har kjeder som H&M, Ikea og Inditex (som blant annet eier Zara) kun annonsert midlertidig stans av driften, påpeker handelsanalytiker Markus Borge Heiberg i Kepler Cheuvreux.

– For de nordiske kjedene utgjør Russland normalt en relativt lav andel av omsetningen. Svak rubel og sanksjoner fra land og andre selskaper i verdikjeden, for eksempel innen frakt, kan etter hvert gjøre det dyrt og mer utfordrende å importere varer til landet.

Vestlige sanksjoner mot Russland har ført til at rubelen har stupt.

Sentralbanken har også innført andre tiltak for å hjelpe bankene med å takle krisen. Den har blant annet tilført mer penger til finanssystemet og lettet på restriksjonene for bankvirksomhet.

Tiltakene er imidlertid problematiske. Det blir blant annet dyrere for bedrifter å få lån, og veksten kan bli sterkt svekket.

– Dermed kan den finansielle konsekvensen av å fortsette drift sammenlignet med midlertidig å stanse, og eventuelt senere trekke seg ut, være relativt lav slik ting ser ut nå, sier Heiberg.

Se listen over kjedene som har stanset virksomhet i Russland ved å åpne faktaboksen under:

Butikkjeder som enten har satt forretningen på pause eller trukket seg helt ut av Russland: Apple Asos Boohoo Burberry Brav (Swix) Chanel Electronic Arts Hermes H&M Helly Hansen – Canadisk-eide Helly Hansen, som fortsatt har hovedkontor i Oslo, varslet på fredag at de midlertidig stanser all drift i Russland, ifølge Reuters. Ikea – Møbelkjeden Ikea stanser virksomhet i Russland og Hviterussland. Samtidig har selskapet bestemt å pause handelen med Russland, og stenge alle varehus og fabrikker. Inditex – Den spanske moteforhandleren Inditex, som blant annet eier kleskjeden Zara, stenger alle sine 502 butikker i Russland, melder selskapet i en uttalelse lørdag, skriver WSJ. Selskapet stenger også alle nettbutikker. JD Sports Jysk – På grunn av situasjonen har vi nå valgt å midlertidig stenge alle våre 13 butikker i Russland, skrev den norske markedssjefen Krister Andreassen i en melding til E24 torsdag. Kering LVMH Marks & Spencer Mango Nike Richemont Swatch Under Armour Kilder: Bloomberg, Reuters, New York Times Vis mer

McDonalds får kritikk

Blant kjedene som ikke har trukket seg ut av Russland ennå, finnes en tydelig fellesnevner: Hurtigmat.

McDonalds, Coca Cola, PepsiCo og Starbucks har fremdeles solid tilstedeværelse i landet. Også Yum Brands, som eier kjedene KFC og Pizza Hut, holder igjen.

Men i motsetning til mange av kjedene som nå har trukket seg ut, er fast food-kjedene ofte driftet av franchisetagere, som igjen har tette bånd til russiske banker og investorer, ifølge New York Times.

Dette gjelder i hovedsak Starbucks, Papa John’s og Yum Brands, ifølge avisen.

McDonalds, på sin side, har per i dag 847 åpne restauranter i Russland, hvorav 84 prosent av dem er driftet av konsernet selv, melder de i et notat til investorer.

9 prosent av konsernets totale omsetning kommer fra Russland og Ukraina, heter det der.

Fredag skrev sjefen for New Yorks pensjonsfond i et offentlig brev til flere kjeder, inkludert McDonalds og PepsiCo, at de burde trekke seg ut av landet, ifølge Reuters.

Hverken McDonalds eller PepsiCo har besvart NY Times eller Reuters henvendelser for kommentarer om Russland. Sistnevnte skriver på sine nettsider at de er den største mat- og drikkeprodusenten i Russland, og at de har investert hundrevis av millioner dollar i tre fabrikker der. 4 prosent av omsetningen til PepsiCo kom fra Russland i 2021.

Starbucks-sjef Kevin Johnson har på sin side fordømt angrepet på Ukraina. I en offentlig uttalelse til sine ansatte kalte han invasjonen «uprovosert, urettferdig og grufull».

Både Starbucks og KFC-eier Yum Brands har uttalt at de vil donere overskudd fra Russland til humanitære formål – men restaurantene forblir åpne.