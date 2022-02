Roman Abramovitsj gir fra seg kontrollen over Chelsea

Den russiske milliardæren overlater kontrollen over den engelske fotballklubben til en stiftelse.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Det kommer frem i en uttalelse fra Roman Abramovitsj på fotballklubbens nettsider.

– Gjennom mitt nesten 20-årige eierskap hos Chsela, har jeg alltid sett på min rolle som en slags leder av klubben. Jobben har alltid vært å sørge for at vi er så suksessfulle som vi kan være i dag, samtidig som vi bygger for fremtiden, men også at vi utgjør en positiv rolle i vårt samfunn, skriver Abramovitsj i meldingen.

– Jeg har alltid tatt avgjørelser til klubbens beste. Jeg ønsker å være lojal til disse verdiene. Derfor overlater jeg i dag forvaltningen av Chelsea FC til mine tillitsmenn i Chelsea Foundation.

– Jeg mener akkurat nå at de er i best posisjon til å følge opp interessene til klubben, spillerne, støtteapparatet og supportere, avslutter milliardæren.

Abramovitsj har en anslått formue på 13,9 milliarder dollar, ifølge Bloombergs milliardærindeks.

Han er største eier i Evraz, som er Russlands største stålprodusent. I tillegg har han eierskap i verdens største produsent av raffinert nikkel, Norilsk Nicklel.

Den britiske Labour-politikeren Chris Bryant sa i parlamentet torsdag at regjeringen burde frata Abramovitsj sine eierskap i Storbritannia, etter at Russland samme dag startet krigen i Ukraina.

Bryant sa da at britiske myndigheter i 2019 fant koblinger til den russiske staten og «korrupt aktivitet», ifølge The Guardian.

Abramovitsj skal angivelig ha koblinger til Russlands president Vladimir Putin.

Den russiske milliardæren kjøpte Chelsea i 2003, og pengene han pøste inn i klubben gjorde den til en av fotballstormaktene i England og Europa. Etter at Abramovitsj kom inn på eiersiden har klubben vunnet engelske Premier League fem ganger og den europeiske mesterligaen to ganger.

Formuen som gjorde at han kunne kjøpe Chelsea begynte han å bygge opp etter Sovjetunionens fall ved å få kontroll over blant annet olje- og aluminiumsressurser som tidligere var statskontrollerte, skriver Wall Street Journal.