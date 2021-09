Rekordtall for elektrokjedene: – Vi fikk en enorm korona-boost

Elkjøp-kjeden hadde et rekordår i fjor. I Stavanger økte butikken omsetningen med 45 millioner - og tredoblet resultatet - i koronaåret.

Elkjøp Stavanger hadde sitt beste år noensinne i fjor. Daglig leder Ørjan Wilhelmsen er naturligvis fornøyd med tingenes tilstand. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

– Det er summen av flere faktorer som førte til at fjoråret ble et rekordår for oss. Koronaen er definitivt en av disse. Den ga oss en enorm boost, sier daglig leder i Elkjøp Stavanger, Ørjan Wilhelmsen, til Aftenbladet/E24.

Også for hele Elkjøp-kjeden var fjoråret et rekordår. Elektrogiganten omsatte totalt for 13 milliarder kroner i Norge og fikk et resultat før skatt på 366 millioner kroner. I 2019 var omsetningen 11,5 milliarder kroner med et resultat før skatt på 310 millioner kroner.

Den andre store elektrokjeden, Power, er omtrent halvparten så stor som Elkjøp med en omsetning på 6,5 milliarder kroner i fjor - opp fra 5,4 milliarder kroner i 2019. Resultatet før skatt endte på 97,5 millioner kroner mot 70,3 millioner kroner i 2019.

Netthandelen tar av

Korona-boosten førte altså også til at den tradisjonsrike Elkjøp-butikken i Stavanger sentrum kunne bokføre sitt aller beste år noensinne i fjor med et resultat før skatt på 6 millioner kroner og en omsetning på 183,4 millioner kroner. Det er opp fra henholdsvis 2,1 millioner kroner og 138,9 millioner kroner i 2019.

– Folk har vært mye mer hjemme det siste halvannet året og har nok unnet seg både nye tv-er, ipader og andre kjekke ting i større skala enn tidligere, sier Wilhelmsen, som også trekker fram ordningen «klikk og hent» som en vinner under koronaen.

– Folk handler mer på nett - og i hvert fall var det tilfellet under koronaen. I fjor var 16,5 prosent av omsetningen knyttet opp mot «klikk og hent»-konseptet. Denne trenden ser ut til å øke ytterligere i inneværende år.

Styrer mot nytt rekordår

Ifølge Wilhelmsen kan det også fort bli et nytt rekordår - både når det gjelder omsetning totalt og resultat.

– Akkurat nå har vi en vekst på 11 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Tradisjonelt sett har vi også årets to beste måneder foran oss i november og desember. Så det ser bra ut, og ting tyder på at vi skal klare å runde 200 millioner kroner i omsetning i år.

– Er det julehandelen som slår inn i årets to siste måneder?

– Ja, en god del. Men ikke alt. Mot slutten av november kommer black friday som etter hvert har blitt til en black week for veldig mange butikker. Og så har vi det store romjulssalget. Summen av dette gjør november og desember til viktige og gode måneder for oss, svarer Wilhelmsen.

– Folk har vært mye mer hjemme det siste halvannet året og har nok unnet seg både nye tv-er, ipader og andre kjekke ting i større skala enn tidligere, sier Ørjan Wilhelmsen, daglig leder i Elkjøp Stavanger. Vis mer

Black week er gullgruve

I desember i fjor omsatte Elkjøp Stavanger for 25 millioner kroner, mens det under black week ble handlet elektronikk for 16 millioner kroner - 10 millioner i butikken i sentrum og 6 millioner i butikken i Egersund. Disse to butikkene føres på samme regnskap.

– Dette har blitt gjort i flere år og er en regnskapsteknisk ting, sier eier og styreleder, Stein Gunnar Thunheim, til Aftenbladet/E24.

Han eier 100 prosent av Elkjøp Stavanger AS gjennom selskapet Thunheim Holding AS. Thunheim eier også Elkjøp Flekkefjord 100 prosent.

– Butikken i Stavanger sentrum ble etablert i 1970 - da som Elektrosenteret. Siden det har vi hatt et godt forhold til Stavanger og byens innbyggere. I 2018 tok vi butikken som lå i Bjergsted inn i butikken i sentrum, samtidig som vi bygget om. Det var nok et lurt trekk, sier Thunheim, som har eid Elkjøp Stavanger siden 2008.

Ifølge daglig leder Ørjan Wilhelmsen ble det investert 11 millioner kroner i ombyggingen av butikken i sentrum.

– Samtidig la om vi til Elkjøps city-konsept. Den endringen har nok også vært en bidragsyter til veksten vi nå ser. Og i år investerer vi i Elkjøps siste konsept også i Egersund, hvor vi bygger ny butikk som står ferdig i november.