Sliter med å selge nye boliger: – Åtte av ti boligkjøpere har forsvunnet

Utbyggere sliter med å selge nye boliger: Tord Kolstad stanser nye prosjekter, mens Kjell Nilsen bygger billigere boliger.

USOLGT: Utbygger Kjell Nilsen har solgt ni av 15 eneboliger på Skjelnan i Tromsø kommune. Seks er ikke solgt, og han innrømmer at det er tøft å selge boliger til 8,5 millioner kroner i dagens marked.

– Vi ser det er et tregt marked, sier Kjell Halvard Nilsen, daglig leder i byggefirmaet NT Eiendom og medeier i Skjelnan Bolig AS.

Han står foran en håndfull usolgte nybygde eneboliger i bydelen Skjelnan i Tromsø kommune. Flere boliger til Skjelnan Bolig har vært klare til overtakelse i tre-fire måneder, men med en prislapp på 8,5 millioner kroner har de vært vanskelig å selge når boligrenten har doblet seg siden byggestart.

– Vi har bygget 15 boliger og solgt ni av dem. Vi håper at rentetoppen snart er nådd og at markedet forhåpentligvis kommer tilbake igjen, sier Nilsen.

I Tromsø ligger det denne uka ute 840 boliger til salgs på finn.no, 200 mer enn før sommeren og det høyeste antallet siden finanskrisen i 2008.

– Vi har registrert at det er mange boliger til salgs, og noen har trukket prosjekter fra markedet, sier Nilsen.

325 av boligene er nybygg, og særlig boligene som bikker åtte millioner kroner er trege å selge. Tromsø har landets lengste salgstid, på rundt 70 dager, ifølge Eiendom Norge.

– Vi merker at folk har problemer med å få finansiert bolig til 8,5 millioner kroner. Mange har problemer med å få en solid finansiering på plass. Mange ønsker å kjøpe boligene, problemet er å få lån i banken, sier Nilsen.

Trykker på pauseknappen

Også i Nord-Norges nest største by, Bodø, merker utbyggerne at nyboligsalget går ned. Eiendomsutvikler Tord Kolstad bygger 90 nye leiligheter i Bodø, og forteller at markedet er dårlig. Markedet for nye boliger blir dårligere i takt med at boligrenten øker, ifølge Kolstad.

– Åtte av 10 boligkjøpere har forsvunnet det siste halvannet året. Det er markant lavere etterspørsel. Det er en dramatisk vending, sier Kolstad.

Hans heleide selskap T. Kolstad Eiendom eier 230.000 kvadratmeter eiendom og har for tiden rundt 100 boliger til salgs. Nå stanser Kolstad, som i fjor flyttet til Sveits for å unngå formuesskatt, alle nye boligprosjekter.

– Det har vært en drastisk og markant endring i markedet for nye boliger. Vi har satt på pauseknappen for nye prosjekter og håper på bedre tider. Vi legger ikke ut noen nye prosjekter nå, sier Kolstad.

– Hvorfor ikke?

– For markedet er ikke der lenger. Det er en ren markedsvurdering, svarer han.

PAUSE: Investor Tord Kolstad stopper nye boligprosjekter.

Ny negativ rekord

Første halvår i år er det svakeste første halvåret Boligprodusentenes Forening noensinne har målt på salg og igangsetting av nye boliger. Salget første halvår 2023 er nær halvert. Det ble solgt under 7000 nye boliger, 40 prosent lavere enn første halvår i fjor.

Salget av eneboliger gikk ned 32 prosent og salget av leiligheter gikk ned 46 prosent første halvår i år, sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge Boligprodusentenes Forening.

– Før var det et problem å få tak i snekkere, nå ringer det folk hver dag og spør oss om vi har jobb, forteller Kolstad.

Også Skjelnan Bolig AS opplever at lavt salg av nye boliger rammer selskapets lønnsomhet.

– Det er klart at når vi ikke får solgt boliger, så belaster det selskapet. Det tar ned lønnsomheten. Situasjonen er vanskelig, men vi må bare gå videre. Vi må bare stå i det, sier Nilsen.

Det bygges nå langt færre boliger enn det er behov for. Norge har et behov på nær 30.000 nye boliger per år, og i år ligger det an til at det bygges under halvparten av behovet.

BYGGER BILLIGERE BOLIGER: Utbygger Kjell Nilsen i selskapet NT Eiendom legger snart ut nye boliger til salgs på Skjelnan, med en prislapp på 5–6 millioner kroner han tror er tilpasset dagens boligrente.

Bygger billigere boliger

Nilsen i NT Eiendom tror at lavere boligbygging vil øke etterspørselen. Han tror markedet kommer tilbake og legger nå flere boliger ut til salgs på Skjelnan. Men denne gangen bygger han mindre boliger til en lavere pris, som flere har råd til å kjøpe.

– Det bygges under halvparten av det som er behovet, så vi vet at behovet er til stede. Vi legger ut 18 boliger, mindre boliger fra 70 til 100 kvadratmeter, tomannsboliger og rekkehus. Det er boliger som koster rundt 5–6 millioner kroner, og de tror vi er mulig å få solgt.

Han har jobbet med bygg og eiendom i 45 år og forteller han har opplevd lignende situasjoner tre-fire ganger før. Også under finanskrisen i 2007–2008 lå mange nye boliger lenge ute til salgs, men til slutt var alle solgt. Han tror folk vil bruke litt tid på å vende seg til nytt prisnivå.

– Markedet bruker en stund på å akseptere nytt prisnivå som skyldes høy prisstigning. Vi ser ikke svart på fremtiden, sier Nilsen.