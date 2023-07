Disse flyplassene er de mest kaotiske i Europa denne sommeren

– Å beregne litt ekstra god tid kan være lurt, lyder rådet fra Norwegian.

På flyplassen som topper listen er 54,08 prosent av flyvningene mer enn femten minutter forsinket eller kansellert, ifølge Airhelp.

Airhelp har analysert kanselleringer og forsinkelser på femten minutter eller mer på europeiske flyplasser, og laget lister over de ti beste og verste flyplassene.

Øverst på listen over de mest kaotiske flyplassene i Europa troner Londons Gatwick Airport. Ifølge Airhelp er 54,08 prosent av flyvningene her mer enn femten minutter forsinket eller kansellert.

Bloomberg omtalte oversikten først.

Københavns Kastrup kommer også dårlig ut i oversikten. Det danske knutepunktet havner på en tredjeplass over de mest kaotiske. Gardermoen kommer derimot godt ut, og er den tredje beste.

På Londons Gatwick Airport er ifølge Airhelp 54,08 prosent av flyvningene mer enn femten minutter forsinket eller kansellert.

Disse ti flyplassene er de mest kaotiske i Europa denne sommeren 1. London Gatwick Airport (LGW): 54,08 prosent av flyvningene er mer enn femten minutter forsinket eller kansellert. 2. Lisbon Humberto Delgado Airport (LIS): 51,04 prosent. 3. Copenhagen Kastrup Airport (CPH): 50,88 prosent. 4. Paris Charles de Gaulle Airport (CDG): 50,60 prosent. 5. Antalya Airport (AYT): 47,34 prosent. 6. Istanbul Sabiha Gokcen (SAW): 46,85 prosent. 7. Rome Fiumicino Leonardo da Vinci Airport (FCO): 44,05 prosent. 8. Manchester International Airport (MAN): 43,78 prosent. 9. Milano Malpensa Airport (MXP): 43,66 prosent. 10. Frankfurt International Airport (FRA): 42,99 prosent. Kilde: Bloomberg/Airhelp Vis mer

– Godt rustet

I sommer flyr Norwegian nærmere 300 ruter til over 114 reisemål på tvers av rutenettet i Norge, Norden og Europa.

– Vi er godt rustet for denne sommeren og er klare til å ta hånd om våre passasjerer. Frem mot sommersesongen har vi blant annet ønsket nærmere 150 nye kolleger velkommen til vår nyopprettede kundefunksjon på Gardermoen, samt styrket vår kundeserviceavdeling, sier pressevakt hos Norwegian Silje Glorvigen.

Gardermoen havner på tredjeplass på listen over de ti flyplassene som er minst kaotiske i Europa denne sommeren.

På spørsmål om hvilke grep Norwegian tar for å unngå forsinkelser på de største og travleste flyplassene svarer Glorvigen:

– I fjor var bransjen i stor grad påvirket av ettervirkninger fra pandemien, men vi forventer at flyplassene er bedre forberedt i år. Sommeren er som sagt travel med mange fly i luften samtidig, og vi er helt avhengig av at flere ledd skal fungere på samme tid. Om det skulle oppstå irregulariteter vil vi gjøre vårt beste for at konsekvensene blir så små som mulig.

Disse ti flyplassene er de minst kaotiske i Europa denne sommeren 1. Helsinki-Vantaa Airport (HEL): 18,33 prosent av flyvningene er mer enn femten minutter forsinket eller kansellert) 2. Dusseldorf International Airport (DUS): 22,26 prosent 3. Oslo Gardermoen Airport (OSL): 23.09 prosent 4. Warsaw Chopin Airport (WAW): 23.35 prosent 5. Vienna International Airport (VIE): 27.22 prosent 6. Madrid-Barajas International Airport (MAD): 28.38 prosent 7. Barcelona-El Prat Airport (BCN): 28.45 prosent 8. Stockholm Arlanda Airport (ARN): 30.54 prosent 9. Istanbul Havalimani Airport (IST): 32.15 prosent 10. Berlin Brandenburg Airport (BER): 34.17 prosent Kilde: Bloomberg/Airhelp Vis mer

– Møt opp i god tid

Hun har også noen råd til passasjerer som skal ut på sommertur.

– Et godt råd er å møte opp på flyplassen i god tid i forveien før avgang. Å beregne litt ekstra god tid kan være lurt når du skal navigere deg rundt på en fremmed flyplass, og det kan spare deg for unødvendig stress. Informasjon om når du bør møte opp finner du på flyplassenes hjemmesider., sier hun.

– Alle gleder seg til ferien, og på flyplassen og om bord i flyet har de fleste de samme forventningene. Husk å vise hensyn til de omkring deg, legger hun til.