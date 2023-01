Too Good To Go slo egne mål etter prishopp på dagligvarer

Selskapet solgte dagligvare-rester for 35 millioner kroner i fjor. 2023 kan bli det siste året der matvarebransjen har lov til å kaste mat.

Johan Ingemarsson, norgessjef i Too Good To Go, ønsker helst å slippe regulering av matsvinn.

Matsvinn-appen Too Good To Go fikk 350.000 nye norske brukere i appen i fjor.

Kundene kjøpte til sammen 2,8 millioner «forundringsposer», bestående av nærmere 2800 tonn mat.

Dette er mat som samarbeidsaktørene i servering- og dagligvarebransjen sannsynligvis ville kastet.

– Antallet forundringsposer er en økning på 23 prosent fra 2021. Dermed har det aldri blitt reddet så mye overskuddsmat som i fjor, sier daglig leder Johan Ingemarsson.

Dermed ble det også en inntektsøkning for selskapet som ble grunnlagt i Danmark i 2015. Foreløpige tall viser et omsetningshopp på 32 prosent til omtrent 35 millioner kroner.

– Det er vi veldig fornøyd med. Målet for året var 25 prosent vekst, og i sommer var vi litt skeptisk til om det kom til å gå.

Ingemarsson forteller at det marginale overskuddet på 700.000 kroner i 2021 også ble forbedret i fjor som følge av mindre investeringer.

Prisbevisste kunder

Rekorddagene med salg av forundringsposer kom i august/september, forteller Ingemarsson.

Det ser han i sammenheng med at prisveksten på dagligvarer på denne tiden tok seg kraftig opp. Utover høsten har matprisene vært trukket frem som én av de viktigste årsakene til den unormalt høye inflasjonen.

– Vi hadde en bra effekt i høst som følge av stigende priser generelt. Mange ble nok bevisst på muligheten til å spare litt penger.

Too Good To Go har i dag samarbeid med omtrent 1800 dagligvarebutikker. Maten man får kjøpt fra dem er rabattert på grunn av kort holdbarhet.

– Det er ikke dårlig mat kundene får, men kanskje er det siste forbruksdag eller at best før-datoen er passert.

Kan bli ulovlig å kaste mat

Neste år kan det være at regjeringen vedtar nye regler som vil påvirke Too Good To Go.

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen skal redusere matsvinnet, blant annet ved å utarbeide en matkastelov.

Ifølge Senterpartiets finanspolitiske talsperson Geir Pollestad vil loven trolig innføres fra 2024. I 2017 undertegnet Solberg-regjeringen og matbransjen en avtale om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030.

En ny lov vil innebære at næringen ikke lenger kan kaste mat rett i søppelkassen.

Ingemarsson sier han helst hadde sett at matsvinnambisjonene kunne blitt nådd «uten å måtte regulere med pisk».

– Hvordan vil en ny lov påvirke dere?

– Det kommer helt an på hvordan den vil se ut. Det viktigste er at spisbar mat ikke blir kastet, at loven kanskje tvinger industrien til å sørge for det.

– Vårt hovedoppdrag er jo å gi folk muligheten til å redde mat, for på den måte å bidra til å redusere matsvinnet, så vi ser i utgangspunktet ikke på en matkastelov som noe negativt.