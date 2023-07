Vestre-nei kan gjøre Coop-samarbeid aktuelt for Rema: – Vi er nødt til å gjøre noe

(Pierrefitte-Nestalas, Frankrike): Ole Robert Reitan bekrefter at Rema 1000 fremdeles har en ferdigskrevet samarbeidsavtale med Coop liggende i skuffen.

SER ETTER PLAN B: Etter Vestres nei vil Rema-topp Ole Robert Reitan «snu alle steiner» for å finne en løsning på det han mener er det store problemet i norsk dagligvare. Et samarbeid med Coop kan være aktuelt.

Hans M. Jordheim

Skjalg Bøhmer Vold (foto)

Rema 1000-eier og styreleder Ole Robert Reitan er svært skuffet over næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Forrige uke besluttet han å legge vekk forslagene om forbud mot prisdiskriminering i dagligvarebransjen.

Reitan sier han nesten ikke ønsker å snakke om saken nå som han er i Frankrike for å heie frem sykkellaget han eier og som deltar i Tour de France.

– Det er skuffende at vi gang på gang har politikere som sier at de skal rydde opp i konkurransen i dagligvarebransjen, men som ikke er i stand til å gjennomføre noe som helst.

– Nødt til å gjøre noe

Ifølge Konkurransetilsynet har Meny- og Kiwi-eier Norgesgruppen de beste innkjøpsbetingelsene hos leverandørene.

Konkurrentene mener at dette er skadelig og at det er den fremste grunnen til at flere snakker om svak konkurranse i norsk dagligvaresektor.

Vestre sier han skal legge frem nye forslag til høsten, men Reitan har nå begynt å tenke på om det finnes andre veier frem til målet. Rema 1000 må snu absolutt alle steiner, sa Rema-lobbyist Kårstein Løvaas til E24 i forrige uke.

– Hva finnes under disse steinene?

– Det får høsten vise, men vi er nødt til å gjøre noe, sier Reitan.

– Finnes det en Core-stein?

– Ja, den steinen finnes. Så er spørsmålet om man er interessert i å snu den eller ikke.

Ferdigskrevet avtale

Core er en avtale som først ble løftet frem som aktuell for ti år siden. Det ble presentert som et svar på at Norgesgruppen skulle inngå innkjøpssamarbeid med Ica. I så fall ville Coop og Rema gjøre det samme. På den måten ville de få større volum og dermed lavere priser fra leverandørene.

Det ble imidlertid ikke noe av det første samarbeidet og dermed heller ikke det andre. Men for to og et halvt år siden uttalte Ole Robert Reitan til E24 at han hadde en ferdigskrevet innkjøpsavtale med Coop liggende skuffen.

Et samarbeid kunne igjen bli aktuelt dersom ikke ulikhetene i innkjøpspriser er noe politikerne ønsker å gjøre noe med, sa han.

OM HVERANDRE: Var det ferie eller jobb da Ole Robert Reitan heiet frem Uno-X-syklistene? Mest ferie og glede, sier han. – Men jeg har ikke så stor forskjell på ferie og jobb uansett. Jeg er «på selgeren» hele døgnet uansett.

– Ligger avtalen fremdeles i skuffen?

– Ja.

– Er den også med Oda da?

– Altså, vi har jo et innkjøpssamarbeid, så det ville vært helt naturlig å fortsette å samarbeide med dem.

– Har det vært noe kontakt om den tematikken de siste uker eller måneder?

– Ikke som jeg kan ... Nei. Nei, må jeg si da.

– Nei, må du si?

– Hvis jeg sier ingen kommentar, så er det det samme som om at vi har en dialog. Nei betyr nei.

– Vil det være en god konkurransemessig løsning å redusere antallet grossister, da?

– Det blir ikke færre grossister av et Core-samarbeid. Det blir bare jevnere volumer i forhandlingene.

Mange motforestillinger

Nøyaktig hvor mye bedre innkjøpsbetingelser Norgesgruppen får sammenlignet med Rema og Coop, vet bare Konkurransetilsynet.

– Og de sier at forskjellene er blitt mindre de siste årene?

– Det er fremdeles betydelige forskjeller da.

– Det ordet har vel ikke tilsynet brukt i det siste.

– Det blir mye polemikk rundt det her. Men jeg synes jo at man skal være opptatt av å prøve å sørge for at det blir enda sterkere konkurranse i det norske dagligvaremarkedet.

Vestre har konstatert at det har vært mange motforestillinger mot forskriften. En gjennomgang E24 gjorde av høringsrunden, viste at minst 36 av 45 som innga svar var mot regulering.

Det inkluderte små og store leverandører, som Tine, Orkla og Nortura – samt Bondelaget.

– Hva tror du har skjedd i næringsdepartementet før forslagene ble lagt vekk?

– Jeg vet ikke. Jeg vet jo hvem som har motforestillinger, så jeg vet hvem de har snakket med. Men sånn er det jo. Det vil alltid være noen som er interessert i status quo, og hvis de bestandig får viljen sin, så blir det jo ingen endring.