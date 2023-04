Ekspert ut mot politiet: – Risikofritt å starte pyramidespill

Politiet mener nettverksselskapet Be mest sannsynlig er et pyramidespill. Likevel blir ikke selskapet etterforsket. – Alle advarer, men ingen gjøre noe, sier fortvilet mor.

Økokrim-sjef Pål Lønseth (til venstre) får kritikk for å ikke ettergå nettverksselskapet Be nærmere.

– Politiet sier bare «vi har ikke tid, vi kan ikke prioritere dette». Og det er for faen kritikkverdig, sier Gorm Kunøe.

Han er tidligere amanuensis ved Handelshøyskolen BI og ekspert på nettverksmarkedsføring og pyramidespill. Nå er han pensjonist og førstelektor ved fagskolen Gokstad Akademiet.

Politiet og norske tilsynsmyndigheter har advart kraftig mot å bli med i nettverksselskapet Be, og mener det Dubai-baserte selskapet har klare likhetstrekk med ulovlig pyramidespill. Selskapet avviser anklagene

Be har hatt flere arrangementer i Norge de siste månedene, og tiltrekker seg særlig unge. Selskapet frister med eksklusive reiser og muligheten til å tjene penger rett fra mobilen.

Fortvilet mor: – Alle advarer, men ingen gjør noe

E24 har snakket med ungdom helt ned i 16-årsalderen, som forteller at de har brukt opp mot 20.000 kroner på Be, og føler seg lurt. Også foreldre har tatt kontakt.

– Det er som om ingen stopper dem, sier en mor E24 har vært i kontakt med.

Hun forteller at hennes 21 år gamle sønn har sluttet i jobb og studier for å bruke all sin tid på Be. Hun ønsker å være anonym av hensyn til sønnen.

Hun er bekymret, og mener sønnen nærmest har blitt hjernevasket av Be. I tillegg er hun frustrert over myndighetenes håndtering.

– Alle advarer, men ingen gjør noe konkret. Da kan de jo bare fortsette.

Selv har hun gjentatte ganger forsøkt å få sønnen til å gå ut av Be.

– Han svarer bare med at det ikke er ulovlig og at myndighetene ikke kan nok om det, sier hun.

Dette er saken: Nettverksselskapet Be har den siste tiden samlet ungdom til flere arrangementer rundt om i Norge.

Be selger apper med blant annet webinarer om krypto og valutatrading, og frister med et liv i luksus og mulighet til å tjene store penger.

I en video hevder selskapet at dersom man verver tilstrekkelig mange kunder, som igjen verver andre kunder, er det mulig å tjene rundt en halv million kroner i måneden i bonus.

Norske tilsynsmyndigheter og Økokrim advarer kraftig mot Be, og mener selskapet har klare likhetstrekk med ulovlig pyramidespill. Selv avviser Be disse anklagene.

Be er basert i skatteparadisene Dubai og Belize, og det er tre britiske brødre som står bak selskapet.

To av brødrene har bakgrunn fra den verdensomspennende kryptosvindelen og pyramidespillet Onecoin. Vis mer

– Ingen bryr seg

Økokrim-sjef Pål Lønseth sa nylig til E24 at det er «all mulig grunn» til å tro at Be er et pyramidespill, og at selskapet «godt kan være involvert i straffbare forhold».

Likevel er det ingen etterforskning av selskapet. Økokrim har ikke gjort en egen vurdering av om Bes virksomhet er ulovlig eller ikke. Heller ikke Forbrukertilsynet har slått fast om Be faktisk er et ulovlig pyramidespill, selv om de advarer mot selskapet.

Pyramide-ekspert Kunøe er kritisk til politiets arbeid når det gjelder pyramidespill og mener at «ingen bryr seg».

– Det må jo være sånn at noen går etter, og ser hvordan disse folkene villeder unge mennesker, sier Kunøe.

– Det er risikofritt å starte et pyramidespill, men det bør ikke være risikofritt. Der slår lovgivingen inn, sier han.

KRITISK: Gorm Kunøe er kritisk til politiets arbeid og mener det er risikofritt å starte pyramidespill.

Utelukker ikke etterforskning

Økokrim-sjef Pål Lønseth skriver i en e-post til E24 at de samarbeider med tilsynsmyndighetene for å forhindre at folk skal bli involvert pyramidespill.

Han vil ikke utelukke at det på et tidspunkt kan åpnes etterforskning mot Be, men sier det må vurderes opp mot kapasitet, hvor stor trusselen er, og hvor realistisk det er å straffeforfølge noen som holder til i De forente arabiske emirater (FAE), som Dubai er den del av.

Norge har ikke avtale om rettslig samarbeid eller utlevering med FAE. Politiet har i flere saker slitt med å få tak i etterlyste nordmenn som holder til i Dubai.

– I en del tilfeller vil forebyggende tiltak, som å advare publikum, bli vurdert som mer effektivt, skriver Lønseth.

Pål Lønseth, sjef for Økokrim.

Avviser pyramideanklager

Pyramidespill kjennetegnes ved at personer rekrutteres inn i en virksomhet der inntekten hovedsakelig kommer fra å verve andre. Dette er forbudt å drive pyramidespill i Norge. Det er også forbudt å delta, hvis deltagelsen kan regnes som næringsvirksomhet.

I et pyramidespill loves det gjerne store inntekter på kort tid ved å selge produkter videre til venner og familie, og at de igjen skal tjene penger på verve andre.

I Be kan man kjøpe tilgang til apper, som ifølge Be blant annet gir opplæring i valutatrading og krypto. Nettverket er bygget opp slik at medlemmer som rekrutterer nye kunder, stiger i gradene.

I en video hevder selskapet at dersom man verver tilstrekkelig mange kunder, som igjen verver andre, er det mulig å tjene rundt en halv million kroner i måneden i bonus.

E24 har forelagt Be kritikken i denne saken, men de har ikke svart på henvendelsen.

Tidligere har Be avvist pyramide-anklagene overfor E24, og er sterkt uenige i advarslene fra norske myndigheter. Ifølge selskapet kommer medlemmenes inntekter fra salg av produkter, ikke fra verving.

«Be-distributører får ingen inntekt fra ren rekruttering. Den eneste måten å få inntekt på er via salg som salgsprovisjon», har selskapet tidligere uttalt til E24.

Be har ikke kommenterte uttalelsene fra Økokrim.

I en video fra selskapet viser Be-lederne frem dyre biler og eksklusiv livsstil.

Kan ikke konkludere

Det er Forbrukertilsynet som skal føre tilsyn med pyramidespill. E24 spurt tilsynet om de gjør noe utover å advare mot Be.

– Hvis vi mottar henvendelser så svarer vi ut de. Det er viktig med forebygging, gjennom å gi informasjon om hva som kjennetegner pyramidespill, slik at færrest mulig går inn i slike konsepter, og dermed kan risikerer å miste pengene de har gått inn med, sier Mats Bjønnes, underdirektør i Tilsynsavdelingen hos Forbrukertilsynet.

Videre sier han at de ønsker et tettere samarbeid med Økokrim.

Finanstilsynet sier til E24 at de ikke kommenterer mulige fremtidige tiltak, men opplyser at de ikke har anmeldt Be til politiet.

Finanstilsynet har advart mot Be, fordi selskapet mangler godkjenning til å tilby investeringstjenester i Norge. Be avviser at de tilbyr investeringstjenester eller gir råd om konkrete investeringer, og sier de vil klargjøre dette for myndighetene.

Gigantsvindel og skatteparadis

E24 har tidligere skrevet at to av grunnleggerne av Be, brødrene Moyn og Monir Islam, har bakgrunn fra kryptobedrageriet og pyramidespillet Onecoin.

Det samme har den svenske Be-toppen Max Nilsénius som får æren av å ha tatt Be til Norge.

Be har blant annet satt opp selskaper i skatteparadisene Dubai og Belize, og nekter å fortelle hvem som er reelle eiere, hvor mange medlemmer de har i nettverket, eller hvor mye grunnleggerne har tjent på Be.

Moyn og Monir Islam hevder de ble lurt inn i Onecoin i god tro, og at de siden har advart andre mot svindelen. Max Nilsénius har ikke besvart E24s henvendelser.