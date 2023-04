Gråter ikke over tapt kildeskatt

Norge kan tape 1–3 milliarder kroner i skatteinntekter på grunn av Equinors milliardkjøp av egne aksjer. Finansministeren mener dette kan bli oppveid av økt skatt fra norske aksjonærer i utenlandske selskaper.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) satser på å ta igjen det Norge kan tape av skatteinntekter på grunn av økte tilbakekjøp av aksjer.

Equinor lanserte nylig et nytt program for tilbakekjøp av aksjer. I løpet av 2022 og 2023 kan Equinor fort runde 120 milliarder kroner i slike kjøp.

Tilbakekjøp er en alternativ måte for et selskap å dele ut kapital på (se faktaboks) til eierne. I USA er tilbakekjøp blitt mye større enn kontantutbytter.

Tilbakekjøp av aksjer En tilbakekjøpt aksje er en aksje kjøpt opp av selskapet som har utstedt aksjene.

Fordi tilbakekjøp i noen land er mer skattegunstig enn utbytter for aksjonærene, og mer fleksibelt for selskapene, har populariteten til tilbakekjøp kontra utbytte økt kraftig de siste årene.

Effekten av et tilbakekjøp vil være at det blir færre aksjer å dele selskapets overskudd på. Dermed skal kursen på gjenværende aksjer, alt annet likt, stige tilsvarende det som brukes på tilbakekjøp. Vis mer

Men Equinors tilbakekjøp kan også bety at den norske stat kan tape store skatteinntekter.

Dette i form av mindre kildeskatt (se faktaboks), som noen utenlandske aksjonærer må betale på utbytter fra norske selskaper.

E24 har beregnet at Norge kan gå glipp av så mye som 1–3 milliarder kroner på grunn av Equinors tilbakekjøp.

Det er gitt at Equinor ellers ville økt utbyttene med et sted mellom 40–120 milliarder kroner istedenfor å bruke 120 milliarder kroner på tilbakekjøp. Equinor ville helt sikkert økt utbyttene mer om ikke tilbakekjøpene ble så store. Men det er umulig å si med hvor mye.

Kildeskatt Kildeskatt er en skatt som utenlandske selskaper utenfor EØS-området og alle private aksjonærer bosatt utenfor Norge må betale til Norge når de mottar utbytter fra norske selskaper.

Equinor har et sted mellom 15 og 17 prosent slike aksjonærer, viser selskapets oversikter. Disse skulle i utgangspunktet betalt 15–25 prosent kildeskatt på utbytter fra Equinor.

Når Equinor satser på tilbakekjøp, blir det ingen kildeskatt å betale. Isteden skatter disse aksjonærene til hjemlandet sitt for gevinsten som tilbakekjøpene kan gi, når de senere selger aksjene. Vis mer

Vedum gråter ikke

I Finansdepartementet gråter man likevel ikke over tapt skatt.

Statssekretær Erlend Grimstad (Sp) mener at det Norge taper i kildeskatt, kan vi ta igjen i form av mindre såkalte kredittfradrag til norske aksjonærer i utenlandske selskaper.

Når også slike selskaper gjør tilbakekjøp, fremfor å øke utbyttene, så slipper deres norske aksjonærer å betale kildeskatt til selskapenes hjemstater.

Og da slipper Norge å gi de norske aksjonærene kredittfradrag for kildeskatten de ellers ville betalt i utlandet. Resultatet er at de norske betaler mer skatt i Norge, ifølge Grimstad.

– Når man vurderer systemet med kildeskatt og kredittfradrag i sin helhet, er det derfor ikke problematisk at det oppstår et provenytap i enkelttilfeller.

Det skriver Grimstad i en e-post til E24.

– Ikke problematisk

Regjeringens vurdering av mer tilbakekjøp av aksjer fra norske selskaper, er derfor klar:

– Det er i utgangspunktet ikke problematisk at selskaper bruker tilbakekjøp av aksjer som en alternativ måte å dele ut overskudd.

Grimstad skriver også at tilbakekjøp «gir selskapene økt fleksibilitet i utdeling av overskudd. Denne fleksibiliteten er en fordel for selskapene».

SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, ser ikke med like blide øyne på økte tilbakekjøp fra norske selskaper som det finansministeren gjør.

– Må tette skattehull

Like konkret som Grimstad er overfor E24, var ikke Vedum nylig i et tilsvarende svar til SV på Stortinget.

Der svarte ikke Vedum på SVs spørsmål om tilbakekjøp «utgjør et hull i skattesystemet som bør tettes»?

Men svaret E24 siden har fått, er krystallklart, et svar SV ikke liker.

– I en tid hvor man vender på kronen ellers og også ser på en del skatteøkninger fremover som vi vil ha behov for, så mener jeg at vi er nødt til å tette de skattehullene vi kan. Det bør i alle fall en finansminister fra Senterpartiet være opptatt av.

Det sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til E24.

Hun viser til at president Joe Biden i USA har innført 1 prosent skatt på tilbakekjøp og at han vil øke den til 4 prosent.

– Erfaringen er at når USA går foran på en del sånne typer skattegrep, så følger andre land på. Da er det ingen grunn til at Norge skal holde tilbake på skattlegging av tilbakekjøp av aksjer. Da sitter vi bare igjen og taper, mener Kaski.