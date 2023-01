Advarer mot smutthull i laksekatten

Frigrensen som skulle skjerme de minste oppdretterne, kan bli et smutthull som gjør at ingen betaler grunnrenteskatt om noen år, advarer ekspert.

NTB

Det er investeringsdirektør Robert Næss i Nordea som kommer med advarselen.

– Jeg syns egentlig forslaget om ny lakseskatt er pinlig dårlig. Hvis ikke frigrensen blir endret, så vil ingen betale grunnrenteskatt om tre-fire år, sier han til NRK.

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran har fremhevet at de største selskapene skal få størst skattetrykk. Det skal blant annet sikres med et bunnfradrag. Men fradraget kan utnyttes, mener Næss.

– Man kan selge laks for opptil 400 millioner kroner i året uten å betale grunnrenteskatt. Hvis Per og Jens eier et selskap som sammen selger laks for 800 millioner kroner, kan man unngå grunnrenteskatt ved å splitte selskapet i to og eie hver sin del, skriver han i et høringsinnspill.

Finansdepartementet sier at det kun er mulig å få ett bunnfradrag per konsern. Næss mener imidlertid det er mulig å utnytte smutthullet ved å ha forskjellige eiere.