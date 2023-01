Ordfører saksøkt av Skatteetaten – skylder flere millioner i skatt

Skatteetaten har saksøkt Tinn-ordfører Steinar Bergsland (H) og har tatt pant i 6,3 millioner kroner i eiendelene hans. Bakgrunnen er et skattekrav.

Ordfører Steinar Bergsland i Tinn kommune vant 44 millioner kroner i Eurojackpot i 2018. Nå har han tapt et stort beløp og skylder penger til Skatteetaten.

Bergsland vant 44 millioner kroner i Eurocjackpot i 2018. Han forteller til Dagens Næringsliv at han har tapt store deler av pengene, blant annet gjennom aksjeinvesteringer.

Da første del av skatteregningen hans skulle gjøres opp for noen måneder siden, hadde ordføreren rett og slett ikke penger å betale med, ifølge avisen.

– Jeg har gjort noen dårlige prioriteringer. Jeg trodde det skulle løse seg, men det har tatt mye lengre tid, sier Bergsland.

For rundt to uker siden saksøkte Skatteetaten Bergsland og tok utlegg i ordførerens eiendommer for et skattekrav på over 6,2 millioner kroner. I tillegg har Skatteetatens innkrevingsenhet tatt pant i 54-åringens Volvo og aksjer han eier.

Ordføreren eier tre hytter som han anslår er verdt rundt 14 millioner kroner.

– Jeg har ønsket, håpet og trodd at det skulle gå seg til lenge. Det er selvfølgelig klønete. I ettertid ser jeg at alt skulle vært gjort annerledes. Jeg har fortsatt tro på at jeg skal få betalt skatten uten å selge eiendom, sier Bergsland til DN.