Vil ha monstergevinst for Stordalen-luksus: Hever prisen fra 19 til 35 millioner

En hjørneleilighet i Petter Stordalens Sommerro-prosjekt i Oslo tester markedet med en kvadratmeterpris på 290.000 kroner. – Fristende å se hva markedet har å tilby, sier selger.

Den 121 kvadratmeter store luksusleiligheten har tre balkonger på i alt 28 kvadratmeter. Her utsikten sydvest.

En leilighet på 121 kvadratmeter (P-Rom) i Petter Stordalens nye hotell- og boligkompleks «Sommerrokvartalet» på Frogner i Oslo er i disse dager på markedet med en prisantydning på 35 millioner kroner. I tillegg kommer rundt 900.000 kroner i omkostninger.

Ifølge offentlige registre ble leiligheten overtatt for 19,2 millioner kroner så sent som 20. desember 2022.

forrige





fullskjerm neste 1 av 4 Foto: Oh Shots / prospekt Sem & Johnsen

«Høy standard»

Hjørneleiligheten ligger i 7. etasje mot både siden og bakgården av kvartalet, har to bad og to soverom, samt tre balkonger på i alt 28 kvadratmeter. Med leiligheten følger også to garasjeplasser med elbillader.

«Leiligheten holder høy standard med påkostede tilvalg», heter det i prospektet fra eiendomsmegler Sem & Johnsen.

Felleskostnadene er ikke endelig satt, men kan stipuleres til rundt 9300 kroner måneden, inkludert TV/bredbånd og vaktmestertjenester, fremgår det.

Sommerrokvartalet, her sett fra takterrassen og restauranten TAK oslo og Izakaya i hotellet Sommerro House.

– En test

Selger Per Øivind Fjeld (74) bor i dag i en tilsvarende leilighet med lignende standard i Bjørvika ved Operaen i Oslo. Han kjenner det øvre markedssegmentet godt etter å ha bodd og solgt leiligheter på Tjuvholmen, et like eksklusivt område.

Nå vurderer han å flytte til Sommerrokvartalet, et valg som vil tas i løpet av de neste to ukene, sier han til E24. Prisantydningen på 35 millioner kroner gir en kvadratmeterpris på rundt 290.000 kroner.

– Det er en drømmeleilighet. Spørsmålet er om det er fristende å se hva markedet har å tilby. Det er en test for å ta et endelig valg, sier Fjeld.

Leiligheten har ikke vært tilbudt utenfor det offentlige markedet, såkalt «off market», ifølge ham.

Slik ble Sommerrokvartalet presenterte da det ble lagt frem for salg i oktober 2020.

Oppgradert

Det er også den første av større leiligheter med god beliggenhet og to parkeringsplasser som tilbys etter at Sommerroprosjektet ble solgt ut, mener Fjeld.

– Vil man bo slik på Frogner, nære det som skjer, så er det ikke mange alternativer, sier han.

Eieren har betalt mer enn de 19,2 millioner kronene som er registrert. I tillegg til en betydelig oppgradering av allerede høy standard, tilkommer to parkeringsplasser til halvannen million kroner hver, påpeker Fjeld.

Han har også betalt rundt en halv million kroner i avgifter, siden Sommerrokvartalet ikke regnes som nybygg, som er fritatt for dokumentavgift, men endring av eksisterende bygningsmasse.

I ettertid kan man se at Sommerrokvartalet ble solgt for billig, gitt situasjonen og markedet på tidspunktet, mener Fjeld.

– Leiligheten ble kjøpt på tidlig tidspunkt under en budprosess, og jeg vil vurdere budene nøye. Denne prosessen er ikke over ennå, sier pensjonisten.

Byggingen av Sommerrokvartalet, her fra mars 2022.

Stordalen og Varner

Boligdelen i Sommerrokvartalet ble lagt ut for salg i oktober 2020, der leilighetene var gjenstand for budgivning.

Utropsprisen var fra 109.000 til 252.000 kroner per kvadratmeter, og samtlige 56 leiligheter var solgt i løpet av to uker.

Prosjektet er tilknyttet hotellet «Sommerro House» i Oslo Lysverkers gamle lokaler på Solli plass i Oslo, drevet av Petter Stordalens Nordic Choice Hotels.

Bak Sommerrokvartalet, står entreprenørselskapet Aspelin Ramm og Strawberry Brothers (50/50). Strawberry Brothers er eid av Petter Stordalen og «Dressmann-brødrene» Petter, Stein og Joakim Varner i fellesskap (50/50).

Toppleiligheten på 102 kvadratmeter ble presentert slik da ble kjøpt på tegnebrettet for 19,2 millioner kroner i 2020. Etter to år ble den videresolgt med en gevinst på 4,2 millioner.

Kjøpte den dyreste

Den dyreste leiligheten som lagt ut for salg i Sommerrokvartalet var på 277 kvadratmeter og hadde en utropspris på 70 millioner kroner.

Som E24 tidligere har skrevet var kjøper forretningsmannen Bjørn Erling Knappskog.

Knappskog er styreleder i det familieeide handels- og industrikonsernet Pemco Holding AS, som har hovedkontor på nettopp Solli plass.

Den 277 kvadratmeter store penthouseleiligheten har en balkong på 56 kvadratmeter, takterrasse på 41 kvadratmeter og en hage på 38 kvadratmeter.

Petter Stordalen viser frem hotellet «Sommerro House», dagen før offisiell åpning 31. august, 2022.

Les også Stordalen bruker over to mrd. på Oslo-hotell

Formuende kjøpere

Milliardær Kristian Adolfsen, som eier barnehage- og sykehjem-konsernet Norlandia sammen med sin bror, kjøpte to leiligheter i Sommerrokvartalet – en av toppleilighetene i åttende etasje, samt en toromsleilighet.

– Nå som alle de tre barna er voksne og ute av redet, hadde vi lyst til å flytte tilbake til byen igjen. Det er kort vei til jobben og jeg kan ta heisen rett opp til takterrassen, sa Adolfsen til E24 like før nyttår.

Det er ikke kjent hva Nordlandia-eieren betalte for toppleiligheten. Da prosjektet ble ut for salg lå prislappen på 65 millioner kroner for den 317 kvadratmeter store enheten.

Dressmann/Varner-arvingene Viktor (18) og Oskar Varner (21) har også kjøpt hver sin leilighet på Sommerro for henholdsvis 23 og 26,5 millioner kroner.

Fra restauranten «Ekspedisjonshallen», Sommerro House.

Flere videresalg

Flere av de opprinnelige kjøperne, som slo til da prosjektet ble lagt ut for salg i 2020, har videresolgt sine leiligheter med solid fortjeneste.

Trond Nordahl Amundsen, partner og eiendomsmegler i Privatmegleren Aveny, videresolgt fem leiligheter i Sommerrokvartalet i fjor.

To av leilighetene ble kjøpt for 14,5 og 18 millioner kroner i 2020, og videresolgt for henholdsvis 21 og 23,4 millioner kroner.

Da E24 var i kontakt med megleren like før nyttår, var det ingen tegn til at interessen var avtagende.

– Ukentlig blir jeg kontaktet av kunder som ber meg si ifra dersom noe skulle komme for salg, sa Amundsen til E24 da.

Les også Åpner kjempeinvesteringen Sommerro hotell: – Ikke for kjappe gevinster

Les også Vil ha 59 millioner for ubeboelig luksusbolig – sliter med salget

Les også Prisen er kuttet med syv mill. når oppussingsobjekt på Snarøya legges ut for salg igjen