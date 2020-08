Dette blir den nye Equinor-sjefens fremste utfordringer

Equinors påtroppende konsernsjef Anders Opedal lover å øke farten for å bli hva han kaller «et ledende selskap i det grønne skiftet». Samtidig må han nå sette sammen sitt eget lederteam uten å miste verdifull kompetanse.

Eldar Sætre (sittende med ryggen til) startet Equinors ferd mot å gå fra rendyrket oljeselskap til et energiselskap med satsing på det fornybare. Nå lover påtroppende konsernsjef Anders Opedal å gi full gass i den grønne retningen. Vis mer

– Jeg er ikke bare den første rogalendingen i denne jobben, men også den første ingeniøren, sa en tydelig stolt Anders Opedal da han på en pressekonferanse i Equinors hovedkontor mandag formiddag ble presentert som påtroppende konsernsjef for Norges i særklasse største og mest verdifulle selskap.

Opedal går nå midlertidig av som konserndirektør, og skal bruke de neste månedene til å forberede seg frem til han 2. november går på jobb som konsernsjef.

Utfordringene står da i kø for ham, og her er noen av de fremste:

Anders Opedal 52-åringen Anders Opedal fra Sauda har jobbet i Equinor i over 23 år Han er utdannet petroleumsingeniør fra NTNU (den gang NTH), og har i tillegg en mastergrad i økonomi, en MBA, fra skotske Heriot-Watt University. Opedal har hatt en rekke lederstillinger i Equinor. De siste årene i ulike roller i avtroppende konsernsjef Eldar Sætres konsernledelse. Han har blant annet vært konserndirektør for Brasil, og var inntil nå konserndirektør for det som kalles «Teknologi, prosjekter og boring». Opedal eier 27.614 aksjer i Equinor, i dag med en børsverdi på vel fire millioner kroner. Vis mer vg-expand-down

Valg av strategi/struktur

Det er svært mange meninger i Norge om Equinors fremtidige strategi og struktur. Noen vil dele opp Equinor i en norsk del, inkludert fornybarsatsingen, og skille ut den internasjonale virksomheten. Andre ivrer for heller å skille ut den ennå lille fornybare delen, og rendyrke Equinor som et olje- og gasselskap. Signalene Opedal ga på pressekonferansen tyder på at i alle fall ikke den siste gruppen får det som de vil med Opedal ved roret.

– Jeg vil at Equinor skal bli ledende i det grønne skiftet, sier Opedal.

Han legger til at han vil øke dagens tempo i Equinors satsing på fornybar energi. Dagens planer om en tidobling av størrelsen på Equinors fornybarvirksomhet frem til 2026 og en tredvedobling innen 2033 er for tregt for Opedal, som sier vil han «akselerere» farten.

Men om ikke Opedal skal sprenge alle grenser for Equinors investeringsnivåer, må det på sikt bety lavere investeringer innen olje og gass. I praksis ligger det an til at dette vil reguleres ved at avkastningskravene på olje- og gass porteføljen økes. Men Opedal vil ikke gi noen slike programerklæringer alt nå.

Equinors påtroppende konsernsjef Anders Opedal vil fokusere den internasjonale olje- og gassatsingen. Han sier det er uaktuelt å gå inn i nye områder som Equinor i dag ikke kjenner godt til. Vis mer Håkon Mosvold Larsen

Ikke alt er gull som Johan Sverdrup

– Men hvordan vil du forsvare overfor aksjonærene en storsatsing på fornybart som vil gi lavere forventet avkastning i alle fall i det korte bildet? Johan Sverdrup alene vil tjene mer enn all verdens havvind-prosjekter i oversiktlig fremtid?

– Johan Sverdrup er et veldig godt prosjekt med en veldig god inntjening. Men det er ikke alle olje- og gassprosjekter som har samme inntjening som Johan Sverdrup. Det finnes gode olje- og gassprosjekter, og det finnes mindre gode, sier Opedal, og legger til:

– Det viktige er at vi satser på de gode olje- og gassprosjektene, og at vi satser på vekst innen fornybart.

– Det høres ut som om du har tenkt å gjøre noen strukturelle grep innen fornybar? Det lukter enten en børsnotering eller et joint venture (samarbeidsselskap) om du både skal klare størrelse fort og samtidig få mer synlighet for fornybart?

– Det har jeg ingen kommentar til på det nåværende tidspunkt, svarer Opedal.

Mange krav til nytt lederteam

Opedal skal de neste månedene også sette sammen sitt eget lederteam. Fra dag én er det klart at han av offentligheten vil bli målt både på om han lykkes med å løfte opp kvinner i konsernledelsen fra Equinors egne rekker, og om mangfoldet vil øke med hensyn til kulturell bakgrunn. I dag er tre av elleve i konsernledelsen kvinner, og en brite eneste utlending.

– Vi har en klar ambisjon om mangfold og inkludering i alle våre team, og det kommer også til å ligge til grunn for meg når jeg skal sette sammen mitt lederteam, er Opedals løfte.

Opedal ble rekruttert internt, trolig i hard konkurranse med tre til fire av hans nærmeste kolleger i dagens konsernledelse. Det gjelder blant annet dagens finansdirektør Lars Chr. Bacher og Irene Rummelhoff, konserndirektør for Equinors gassalg. Dette innebærer en ytterligere utfordring for Opedal. Hvordan skal han beholde dem han ønsker å beholde av de trolig skuffede konserndirektør-kollegene som ikke fikk toppjobben?

– Jeg har bare fokusert på min egen rolle i forbindelse med dette valget. Og det er nå arbeidet starter med å se på hvilket team jeg skal ha rundt meg. Så det får jeg komme tilbake til, sier Opedal.

Blir Equinors finansdirektør Lars Chr. Bacher (bildet) og konserndirektør Irene Rummelhoff, to av Anders Opedals fremste interne konkurrenter til jobben som ny konsernsjef, i sine roller, eller vil de søke nye utfordringer? Det må Opedal få avklart i løpet av de nærmeste månedene. Vis mer Marius Lorentzen / E24

Må ta tøffe grep

Enda noen utfordringer for Opedal som intern rekruttert toppsjef er hva det amerikanske ledelsesmagasinet Harvard Business Review kaller «å tre ut av sin egen skygge». Opedal må i sin nye rolle fjerne seg fra de rollene han har hatt før i Equinor, og være klar til å fatte tøffe beslutninger også innen forretningsområder han selv har ledet tidligere.

– Er du for eksempel klar å ta tøffe grep i Brasil, som du har vært konserndirektør for, om nødvendig?

– Jeg er klar for å ta de grepene som er nødvendige for at Equinor skal lykkes i å bli et ledende selskap innen det grønne skiftet. Jeg ønsker å være en lyttende leder. Både til de som gir oss gode tilbakemeldinger internt, men også til de som kritiserer oss, og har andre ideer om hva vi bør gjøre, svarer Opedal.

Skal «fokusere» olje og gass

Opedal snakker om å «fokusere» olje- og gassvirksomheten. Mange lurte i går på hva det betyr. En ting som er helt sikkert, er i alle fall at Equinor ikke lenger kommer til å lete etter nye områder internasjonalt som kan bli nye kjerneområder på sikt. Dagens konsernsjef Eldar Sætre har tidligere uttrykt at Equinor har sett etter ett til to geografiske kjerneområder til på land og ett til offshore. Det virker nå være helt uaktuelt.

– Vi skal fokusere på å ta gode olje og gassprosjekter. Å gå inn i nye områder som er ukjente for oss innen olje og gass ser jeg ikke for meg, sier Opedal til Aftenposten/E24.

Han understreker flere ganger i år at det er offshore at Equinor er verdensledende. Det kan igjen bety at både den landbaserte virksomheten i USA og ditto i Argentina og Tyrkia blir solgt ut når Opedal er blitt varm i konsernsjefstolen.

Men først må Opedal forankre strategien i styret som har ansatt ham.

Renske regnskapet?

For aksjemarkedet er det nok også en viss spenning knyttet til om Opedal ønsker å starte med det som kalles «clean sheets». Om han vil ta tap og nedskrivninger som ikke dagens konsernsjef Eldar Sætre har ønsket å ta. Det gjelder særlig den feilslåtte, tidligere satsingen på landbasert virksomhet i USA: Der er de samlede tapene nå, med dagens dollarkurs, på rundt regnet 193 milliarder kroner.

Opedal har liten personlig tilknytning til disse tapene.

– Spørsmålet nå er om det kommer nye nedskrivninger, blant annet i USA. Det er typisk noe som er fristende å gjøre for en ny sjef som kommer inn, senior porteføljeforvalter Trond Omdal i Pensum Group til E24.

Equinor har i dag en langsiktig prisforutsetning på 80 dollar per fat.

– Man kan alltids diskutere om det er rett eller ikke, men i dagens marked er de bokførte verdiene for en del eiendeler spesielt i USA uansett langt over markedsverdien, sier Omdal.

Må beherske aksjemarkedet også

Opedal ble presentert som ingeniør og industribygger på pressekonferansen. Han er den første ingeniøren som har gått helt til topps i Equinor. Tidligere har siviløkonomene dominert i den posisjonen.

– Du er teknolog og industribygger. Hvor god er du på finans?

– Jeg har også en MBA, så jeg har også en bakgrunn fra det. Og så har jeg et sterkt finansapparat i Equinor, svarer Opedal, som heretter både skal pleie investorer, analytikere, offentligheten og egne ansatte.