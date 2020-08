Betaler titusener for pikante bilder av seg selv

Kvinner lar seg inspirere av modellene på 150 år gamle franske postkort. Det er god butikk for boudoir-fotografen Ine Papatzacos.

30. august 2020

– Jeg regner med å omsette for drøyt en million kroner i år, forteller boudoir-fotografen Ine Andrea Ertvaag Papatzacos til E24.

Hun har jobbet som profesjonell fotograf med fokus på bryllupsbilder i fire år, men i oktober i fjor investerte hun alle sparepengene sine i selskapet sitt Boudoiropplevelsen.

– Boudoir-bilder er intime og ofte sensuelle portretter. Ordet boudoir er fransk og refererer opprinnelig til en kvinnes soverom, forklarer Papatzacos.

Kundegruppen hennes er «helt vanlige kvinner» i aldersgruppen 20–60 år.

– Noen har på seg favorittkjolen sin, mens andre stiller opp uten en tråd, og noen har med seg pisk og håndjern. Alt er like flott og sexy i mine øyne, sier Papatzacos, som er nesten fullbooket ut året.

Antrekkene varierer etter kundens preferanse. 1 av 4 Foto: Siv Dolmen

– I juli passerte jeg omsetningen til hele 2019, og det til tross for at jeg på grunn av corona måtte legge ned driften i ca. to måneder.

Fotografen forteller at hun har regnet ut at hun har hatt et inntektstap på rundt 400.000 kroner som følge av corona.

– Det skyldes både det at studioet måtte holde stengt, og fordi flere av bryllupene jeg skulle fotografere, ble kansellert.

Gjennomsnittskunden legger igjen drøyt 18.000 kroner hos Papatzacos.

Ine Papatzacos: – Det viktigste for meg er at damene sitter igjen med en boostet selvtillit etter shoot og at de blir minnet på denne følelsen når de ser bildene fra fotoshooten. Vis mer Foto: Siv Dolmen

– Et feministisk og kroppspositivt fenomen

– Boudoir-trenden er absolutt størst i USA, men den har begynt å komme til Europa også, sier fotografen, som vet om flere norske fotografer som tilbyr slike oppdrag.

Hun vil likevel ikke kalle boudoir-fotografering for en norsk trend helt enda.

– En begynnende trend kan vi kanskje kalle det for.

Bergenskvinnen tror at den voksende interessen skyldes at det «ligger litt i tiden.»

– Kroppspositivisme og feminisme er jo veldig i vinden nå, sier hun.

Hun forteller at vi oftere og oftere kan se at kvinner river seg løs fra stereotypien om at man må se «sånn og sånn ut» for å være sexy.

– Den moderne kvinnen bryter også med fordommen om at hun ikke kan være smart og seriøs dersom hun også viser en sensuell, feminin side av seg selv.

– Hva skiller egentlig boudoir-bilder fra mykporno?

– For meg er skillet tydelig: pornografi er skapt for dem som skal se på, men boudoir handler fullt og helt om dem det blir tatt bilder av og deres selvfølelse.

– Tacky og kleint

Løberg har sett Papatzacos bilder og understreker at det er godt fotografisk håndverk som ligger bak, men stilen er litt for «klissete» for ham personlig. Vis mer Fotograf: Anne Lise Flavik

Morten M. Løberg er fotograf med bakgrunn som fagpressejournalist, redaktør for nettstedet Fotografi.no og fotoanmelder for Dagbladet.

Han har fulgt med på fotografi-trender i Norge de siste 40–50 årene.

Ifølge Løberg gjorde bildene sin debut på franske postkort på slutten av 1800-tallet.

– Det var det nærmeste man kom pornografi på den tiden. Det var vågede bilder med kvinnelige modeller som var mer eller mindre helt avkledd.

Løberg sier at han begynte å se interessen for slike bilder i Norge for rundt fem-seks år siden.

– Dette er god butikk for fotografer, siden bildene er dyre for dem som bestiller dem.

Han er selv skeptisk til fenomenet.

– Selv synes jeg at slike bilder er tacky og kleint, men så er ikke jeg i målgruppen, da.

1 av 3 Foto: Siv Dolmen

– Den perfekte måten å hylle kroppen min

En av damene som har vært innom Boudoir-studioet til Papatzacos, er Kristin.

Hun er en småbarnsmor i slutten av 30-årene, som til daglig jobber i helsesektoren.

– Jeg har produsert de to menneskene jeg elsker høyest på denne jorden med kroppen min. Hvor rått er ikke det?!, spør hun retorisk.

Kristin sier at mange damer på hennes alder er ukomfortable med kroppen sin etter fødsel, og at disse sensuelle og flatterende bildene kan være med på å heve selvtilliten deres.

– Jeg er utrolig stolt over hva kroppen min er i stand til og jeg så på en boudoir-shoot som den perfekte måten å hylle den på.

Derfor dro hun på en fotoshoot hos Papatzacos i vinter.

Dette er et av bildene fra shooten til Kristin. Vis mer Ine Andrea Ertvaag Papatzacos

– Jeg fikk lyst til å tapetsere hele veggen hjemme med bildene da jeg så dem for første gang.

Hun bestilte to store fotografier som ble hengt opp hjemme: et i TV-stuen og et på soverommet.

– Jeg tenker det kan være med på å gi jentene mine et sunt kroppsbilde. Kvinnekroppen trenger ikke å være av kun den stereotypiske modellformen – alle kropper er fine!

Boudoir-opplevelsen ga dessuten mersmak for småbarnsmoren.

– Jeg var på en ny shoot nå i august og har booket enda en shoot i mars, avslutter hun fornøyd.

