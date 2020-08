– Hvis vi ikke klarer dette, kommer Amazon og tar oss

Sportskonsernet Brav står midt i en stor omstillingsprosess. Eier og styremedlem Johan H. Andresen tar en stor del av ansvaret for at man ikke begynte omstillingen tidligere.

Johan H. Andresen er eier og styremedlem i Brav, som for tiden går gjennom store endringer. Han mener det ikke er problematisk at de nå både er partnere og konkurrenter med sportskjedene, og mener det er «en balanse man bare må finne». Vis mer Hanna Kristin Hjardar / E24

Publisert: Oppdatert: 22. august 2020 12:52 , Publisert: 22. august 2020 10:51

– Jeg tror vi har lært at det å bare være avhengig av bare en kanal, gammeldags retail, er en veldig risikabel strategi, sier Andresen til E24.

Han snakker om at sportskonsernet Brav, som med sine merkevarer Swix, Ulvang og Helsport med flere, går gjennom en stor retningsendring som skal sørge for at man kan stå på egen bein fremover.

– Vi må både ha egne butikker og nettbutikker, men samtidig ha et godt forhold til varehandelen, sier milliardæren, som eier Brav sammen med sine to døtre gjennom investeringsselskapet Ferd.

Les også Andresen-familiens sportskonsern vil åpne butikker i de store byene

E24 snakket denne uken med den nye Brav-sjefen, Espen Engelstad, som er hentet fra Norrøna for å snu rundt på trenden for et av landets største sportskonsern.

– Vi er nok litt senere ut enn andre. Det er ikke noe dramatisk rundt dette bare fordi vi gjør mye på en gang, vi har hatt planer på gli, men Espen har virkelig sparket fart i det, sier Andresen, som har stor tiltro til Engelstad som har gjort samme øvelse i Norrøna med suksess.

Amazon

Ferd-eieren mener sportsbransjen er «en industri hvor mange brikker er i spill samtidig» akkurat nå.

Akkurat som at leverandører av utstyr slik som Brav, ønsker å stå egne bein, og flere måter utfordre partnerne sine i kjedene, jobber også kjedene for å komme bort ifra det heftige prispresset som har vært i bransjen i en årrekke, og som har svekket lønnsomheten for mange aktører.

– Hvordan skal Brav klare både det å satse på egen hånd med egne butikker, samtidig som man leverer produkter til kjedene?

Les på E24+ Det tre uker lange dramaet etter Gresvig-konkursen: Derfor måtte Sunde reddes av Gjelsten

PÅ LANSERING: Sammen med statsminister Erna Solberg deltok Andresen denne uken på lanseringen av Oslo Science City ved Forskningsparken i Oslo. Vis mer Hanna Kristin Hjardar / E24

– Den balansen må vi bare finne, og da mener jeg begge sider. For hvis ikke vi klarer det, så kommer Amazon og tar oss alle sammen, så det er mer et spørsmål om vi ser interesse av å få dette til sammen, sier Andresen.

Det ble nylig klart at Amazon har etablert seg i Sverige og gjør seg klare for lansering, samtidig har netthandelgiganten også kikket etter en markedsplassjef med ansvar også for det norske markedet.

– Men du sier dere har hengt litt etter?

– Ja, vi har det. Og jeg har sittet i styret og tar på meg en stor del av ansvaret for at vi ikke har kommet lenger, sier Andresen.

Les også Tilbakegang for Swix-eier: – Fluorsaken tok mye kapasitet

AMAZON: Nettgigantens inntog i Norden gjør at Brav må finne riktig balanse mellom egne butikker og å være utstyrsleverandør til andre sportskjeder, mener Andresen. Vis mer Hanna Kristin Hjardar / E24

Uten Brav hadde Ferd eid mer av XXL

Det familieeide investeringsselskapet Ferd, som Andresen kontrollerer, hadde ved utgangen av 2019 verdier for 35 milliarder kroner, noe som gjør familien til en av landets rikeste.

Og Brav er ikke det eneste selskapet i sportsbransjen Ferd har puttet pengene sine i. Også sportskjeden, partneren, og snart Bravs konkurrent, XXL er blant porteføljeselskapene.

Les også Øivind Tidemandsen har solgt XXL-aksjer for 11,3 millioner kroner

På spørsmål om Andresen har tenkt over mulige utfordringer knyttet til at to av deres selskaper nå blir konkurrenter, har han svaret klart:

– XXL er en ren finansiell investering, det har vi vært tydelige på fra start, hvis ikke hadde vi eid mye mer av XXL, sier Andresen.

Han sier at Ferd har satt et tak på ti prosent eierskap i det som er Nordens og Norges største sportskjede. I dag eier investeringsselskapet rett over ni prosent av kjeden.