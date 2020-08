Stordalen betalte 500.000 for konkursrammet hotell i Bergen

Hotellkjeden Choice sikret seg hotellet First Hotel Marin på Bryggen i Bergen på «billigsalg».

Publisert: Oppdatert: 19. august 2020 11:37 , Publisert: 19. august 2020 10:58

Kjøpesummen på 500.000 kroner ble bekreftet av Maribel-konkursens bostyrer Egil Hatling under Maribel-selskapenes skiftesamling onsdag.

Etter avtalen med boet i slutten av juli, signerte Choice leieavtale med gårdeier Realforum AS. Hotellet vil bli omgjort til et Clarion-hotell.

– Dette er et fantastisk hotell med en flott beliggenhet midt på Bryggen i Bergen. Det kommer til å passe bra inn i Nordic Choice-familien og jeg er glad for at vi i denne spesielle og tøffe tiden for turistnæringen får muligheten til å drive dette hotellet videre, sa Choice-eier Petter Stordalen i en pressemelding da avtalen ble et faktum i slutten av juli.

Realforum AS har meldt krav i boet på 51,1 millioner kroner for leie av First Hotel Marin. Choice-sjef Torgeir Silseth opplyser til E24 at avtalen de har inngått ikke innebærer overtakelse av noe av dette.

Tok over ett av seks First-hoteller

Hotellet var en del av Maribel-gruppen som gikk konkurs i starten av juli.

– Det synes å ha vært en svak underliggende drift i selskapet. Selskapet forsøkte en restrukturering i konsernet, men etter hvert viste det seg at gjeldsbelastningen ble for stor og inntjeningen for lav, sa bostyrer Hatling under skiftesamlingen.

Hotellkonsernet Maribel ble etablert like før nyttår 2018 da hotellgründer Asmund Haare og hans kjede First Hotels slo seg sammen med drifts- og hotellutviklingsselskapet Belvar, som gjennom et samarbeid med Vastint Hospitality har inngått avtale om å utvikle nye hoteller i Europa for amerikanske Marriott.

6,65 millioner for fire hoteller

Det var imidlertid Haares eiendomsselskap Host Hoteleiendom som tok over størsteparten av hotellene. Selskapet kom i slutten av juli til avtale med boet som sikret videre drift for fire norske hoteller og ytterligere 34 andre i Skandinavia.

De fire norske First-hotellene var de følgende:

First Hotel Breiseth (Lillehammer)

First Hotel Atlantica (Ålesund)

First Hotel Millenium (Oslo)

First Hotel Grims Grenka (Oslo)

I bostyrers innberetning går det frem at disse ble solgt til en samlet sum på 6,65 millioner kroner.

First Hotel Victoria på Hamar var det Adolfsen-brødrene som tok over. Det ble solgt for 100.000 kroner. Avtalen inneholdt også overtakelse av restauranten O’Learys som lå vegg i vegg med hotellet. Denne ble priset til 200.000 kroner.

Adolfsen-brødrene har i tillegg tatt over konferansesenteret X Meeting Point på Hellerudsletta utenfor Oslo.