Én siktet for å ha forsøkt å utnytte statsgarantiordningen

En mann har ifølge Oslo-politiet forsøkt å bedra DNB for 3 millioner kroner i løpet av sommeren.

Seksjonssjef Rune Skjold ved finans- og spesialetterforskning ved Oslo politidistrikt. Vis mer Nils Bjåland

Publisert: Publisert: 29. august 2020 12:31

DNB anmeldte saken i juli, bekrefter både politiet og banken overfor E24.

Seksjonssjef Rune Skjold ved finans- og spesialetterforskning ved Oslo politidistrikt sier at mannen er siktet for grovt bedrageri.

– Saken er under etterforskning, og det er én privatperson som er siktet. Saken dreier seg om statsgarantert utlån, sier Skjold.

Den siktede har ifølge politiet ikke fått utbetalt lånet, som ble stoppet av banken da uriktige opplysninger ble oppdaget.

– Det er uriktige opplysninger som er gitt inn, og det er forsøkt å forlede DNB til å innvilge lån. Men det er ikke påført tap, sier Skjold.

Les også Siktet for millionbedrageri av coronastøtte: Tidligere dømt for grovt bankbedrageri

– Alvorlig sak

Han sier politiet har sett mange tilsvarende saker i løpet av coronakrisen, fra folk som forsøker å utnytte støtteordningene regjeringen har satt i verk.

– Dette er ressurskrevende saker, det er mange saker som genereres gjennom disse utbetalingene som gjøres av statskassen opp mot covid-19. Det krever betydelige ressurser hos oss i Oslo-politiet å håndtere og etterforske, sier Skjold.

Den siktede mannen er så langt ikke avhørt av politiet.

– 3 millioner er ganske mye penger. Så det er en alvorlig sak, som går på misbruk av statsgarantiordningen og utnyttelse av en vanskelig situasjon.

Leder Terje Aleksander Fjeldvær i DNBs bedrageriforebyggende enhet sier de uriktige opplysningene blant annet dreide seg om antall ansatte.

– Det ble gitt opplysninger om at mange ansatte har jobbet her, og at det har vært lønnskostnader på flere millioner kroner. Vi sjekket dette og det viste seg at det ikke var andre ansatte her, og at det ikke var blitt utbetalt lønn, sier Fjeldvær til E24.

Han forteller at DNB har flere saker til utredning.

– Moduset er likt i flere saker. Noen blir fristet når det er gunstige ordninger, sier han.

Les også Fikk 400.000 i coronalån – skal ha brukt pengene på aksjer samme dag

Mange saker

Siden coronakrisen inntraff for fullt i mars har regjeringen iverksatt flere ulike støtteordninger for å hjelpe samfunnet gjennom, blant annet lønnskompensasjonsordning og statsgarantilån.

Senest i forrige uke gjennomførte Økorim en koordinert aksjon hvor flere personer ble pågrepet og siktet for grovt trygdebedrageri og grovt heleri av utbyttet etter coronasvindel.

Økokrim opplyste da at de jobber med flere anmeldelser fra NAV.

I tillegg har politiet siktet en person som eier et bilpleieselskap sentralt på Østlandet for grovt bedrageri ved misbruk av den statlige lånegarantien, også det i forrige uke.

Den siktede fikk 400.000 kroner i coronalån, men brukte pengene på aksjer samme dag.

Les også Nav har hittil anmeldt coronasvindel for 20 millioner

Her kan du lese mer om Bedrageri Coronaviruset Etterforskning DNB