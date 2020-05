Stavanger Forum mot nytt milliontap etter ONS-avlysning

I år skulle Stavanger Forum endelig gå i pluss. Så kom koronakrisen. Nå må kommunen nok en gang redde selskapet.

I august i fjor kom revisor Sven Erga inn som styreleder for å rydde opp etter mange år med problemer i Stavanger Forum. Vis mer Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: 27. mai 2020 08:10

– Det er jo forbasket! Vi styrte mot et bra resultat og var faktisk optimister, sier styreleder Sven Erga i Stavanger Forum, som arrangerer messer og konferanser.

Erga, som er revisor, tok over som styreleder for et knapt år siden. Da hadde selskapet levert svært dårlige resultater i flere år. I 2017 og 2018 ble det et samlet tap på 35 millioner kroner.

Underskuddet på 18,9 millioner i 2018 var første gang med røde tall i et ONS-år. Normalt har overskudd fra år med oljemesse dekket opp for røde tall i mellomårene.

Derfor ble det satt i gang en storstilt opprydning, som først ble avsluttet mot slutten av fjoråret. Omfattende kostnadskutt ble gjennomført, og hovedeier Stavanger kommune slettet 15 millioner kroner i gjeld ved å gjøre om gjeld til egenkapital.

Totalt er 13,5 årsverk fjernet, mens 7–8 årsverk ble bevart. Dermed skulle også aktiviteten redusere kraftig, fra rundt 80 til noen få årlige arrangementer.

Les på E24+ (for abonnenter) Avlysning kan bety kroken på døra for oljemessen ONS

Les også ONS-utstillere får ikke pengene tilbake etter avlysning

Millionunderskudd

Og omstruktureringen ga resultater. I år lå det ifølge styreleder Erga an til et overskudd på 2 millioner kroner, men så kom koronakrisen.

Viruset har satt en stopper for alle store arrangementer, og dermed blir det ingen aktivitet for Stavanger Forum i overskuelig framtid. Mest kritisk er det at den gigantiske oljemessen ONS i august og september er avlyst.

– Nå budsjetterer vi med et underskudd på mellom 7 og 10 millioner kroner, sier Erga.

Avlysningen påvirker også fjorårets resultat betydelig. Deler av ONS-bidraget, som var inntektsført i fjor, er nå reversert. Dermed ble det et underskudd på 16 millioner kroner i 2019. Hoveddelen av tapet, drøyt 11 millioner kroner, kom i fjorårets første halvår.

– Denne nedturen kom veldig ubeleilig, sier Erga.

Samtidig er han glad for at selskapet hadde gjennomført den store restruktureringen da det smalt. Hvis ikke hadde det sett svært stygt ut.

– Da hadde det vært total krise nå, sier Erga og understreker samtidig at situasjonen uansett er alvorlig.

Oljemessen ONS er den ubestridt viktigste inntektskilden for Stavanger Forum. Vis mer Jon Ingemundsen

Avhengig av nødhjelp

– Selskapet står nå helt uten inntekter, sier han og legger til at det foreløpig ser dårlig ut med krisestøtte, slik mange bedrifter har fått i forbindelse med koronapandemien. Det skyldes at virksomheten gikk med underskudd i 2019.

De fleste medarbeiderne er permittert. Noen få jobber fortsatt, men i reduserte stillinger.

Ifølge Erga har Stavanger Forum penger til å holde det gående ut året. Det forutsetter imidlertid at Stavanger kommune igjen tar regningen ved at utestående leieforpliktelser ikke blir inndrevet.

Kommunen eier 67 prosent av aksjene, mens Rogaland fylkeskommune eier resten.

– Kommer selskapet til å overleve denne krisen?

– Hvis kommunen hjelper med leiebelastningen, klarer vi oss ut 2020. Forutsatt at arrangementer kommer tilbake for fullt neste år, har jeg tro på at vi klarer å overleve, sier Erga.

Les på E24+ (for abonnenter) Sevland lover at ONS skal komme «fantastisk tilbake»

Les på E24+ (for abonnenter) – 1 million kroner rett i dass

Vurdering over sommeren

Erga sier han har fått signaler om at kommunen kommer til å ta sin del av støyten.

– Jeg har erfart at politikerne har vært veldig forståelsesfulle og fleksible i forbindelse med omstruktureringen de siste årene. Jeg har god kontakt med eierne, sier Erga.

Bjørn Morten Hermansen er fagsjef for eierskapsforvaltning i Stavanger kommune. Han sier det vil bli gjort vurderinger på et senere tidspunkt.

– Akkurat nå er ikke krisen akutt. Vi vil se hvordan situasjonen utvikler seg etter sommeren. En rekke ulike faktorer spiller inn for hva som skjer videre. Men vi har tett dialog med selskapet og vil gjøre vurderingene sammen, sier Hermansen.

– Hvor lenge kan kommunen dekke tap for Stavanger Forum?

– Tidligere var det helt andre grunner til underskuddene, først og fremst at kostnadene var for høye. Nå er det ryddet opp. Dette er en ekstraordinær situasjon som preger både private og offentlige selskaper. Det handler ikke om Stavanger Forums bærekraft som virksomhet, sier Hermansen.

Håper på september

Daglig leder Alexander Landsnes håper på arrangementer allerede i år. Foreløpig er alle tilstelninger med over 500 deltakere forbudt til 1. september.

17. september er datoen han har øynene på nå. Da skal dagskonferansen Energyworlds etter planen arrangeres.

– Målet er å kunne gjennomføre den, sier Landsnes.

– Hvordan ser du på framtiden?

– Jeg håper dette løser seg. Nå så det så positivt ut. Vi har gjort de endringen vi skulle, men denne situasjonen er noe vi ikke styrer over selv. Nå prøver jeg å få de ansatte til å holde oppe motivasjonen. Men det er tøffe tider for mange, ikke bare oss, sier Landsnes.