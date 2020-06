Equinor-sjefen varsler færre ansatte

Konsernsjef Eldar Sætre varslet i et videomøte med de ansatte tirsdag at selskapet behøver færre ansatte i framtiden.

Konsernsjef Eldar Sætre i Equinor varslet at selskapet kan trenge færre ansatte i tiden framover. Her sammen med styreleder i Equinor Jon Erik Reinhardsen på vei til møte i Olje- og energidepartementet i mai. Vis mer Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

Publisert: Publisert: 18. juni 2020 05:48

Lave råvarepriser og pressede marginer er årsaken til at Sætre nok en gang forbereder de ansatte på nedbemanninger, skriver Dagens Næringsliv.

Det var også Sætre som under oljekrisen i 2014 til 2016 gjennomførte de største kuttene i selskapets historie. Det er ikke kjent hvilke grep som tas denne gangen.

Hovedtillitsvalgt Bjørn Asle Teige i Safe i Equinor sier møtet ikke inneholdt noe konkret om hva et mindre Equinor betyr.

– Men vi har fått beskjed om at en vil komme tilbake til dette gjennom selskapets samarbeidsorganer, sier Teige til avisen.

Pressetalsmann Bård Glad Pedersen i Equinor sier det er en krevende tid for selskapet og industrien, og at det var dette Sætre beskrev.

– Sætre sa at vi over tid ventet at selskapet ville ha færre ansatte. På noen områder vil vi ha flere ansatte, og på andre færre. Dette er ting som vil bli fulgt opp i de enkelte forretningsområder og staber utover høsten, sier han.

Equinor varsler i mars et kraftig kutt i investeringene framover som følge av konsekvensene av koronaviruset og den lave oljeprisen.