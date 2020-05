Desperate reiseselskaper i milliardnød: – Vi er avhengige av noe kraftfullt

Tirsdag kommer regjeringen med revidert statsbudsjett, som vil inneholde et ukjent milliardbeløp til pakkereisebransjen som sikrer videre drift og at nordmenn får tilbakebetalt milliarder for bestilte charterturer.

Det er ingen trafikk hverken ut eller inn av pakkereisekontorene i disse dager. Nå håper bransjen å komme seg på beina igjen med milliarder fra staten. Vis mer Jon-Michael Josefsen / Scanpix

Publisert: Publisert: 10. mai 2020 21:01

Samtidig som Norge sakte, men sikkert åpner opp igjen, er det noen næringer hvor det fremdeles står bom stille.

Charterselskapene som lever av å sende nordmenn på ferie får denne uken en etterlengtet krisepakke av regjeringen. Det har tatt tid å få den på plass, men bransjen håper det betyr at politikerne har brukt tid gjør at man forstår hva som trengs.

– Jeg velger å ta det som et godt tegn, at man har satt seg ordentlig inn i situasjonen, sier Ving-sjef Christian Fredrik Grønli til E24

– Det viktigste er at man ikke går i en felle med løsninger som ikke har noen ordentlig effekt, sier Grønli.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad har ikke sagt hva eller hvor mye pakkereiseselskapene får, kun at det dreier seg om et milliardbeløp.

Vil ikke ha Norwegian-pakke

Virke opplyser at det er pakkereiser for maks fem milliarder kroner som skal tilbakebetales til forbrukerne.

Leder for Virke Reise, Astrid Bergmål, sier at «den store frykten er man bare får lån», og håper det meste av pakken vil være tilskudd.

Ving som regnes som den største aktøren i bransjen vil ikke si hvor mange kroner selskapet trenger.

– Beløpsmessig vil jeg ikke gå inn på det, for det er veldig ulikt hva behovene er hos de forskjellige selskapene, men vi snakker om noen milliarder for bransjen, sier Ving-sjef Grønli.

Også konkurrentene i Berg Hansen, som er størst på forretningsreiser, er meget spente på nyhetene som kommer tirsdag morgen.

– Vi er avhengige av noe kraftfullt, sier Berg Hansen-sjef Per Arne Villadsen.

Han sier også at bransjen trenger noe annet enn lån, og «man må få en form for direkte støtte».

Vings Grønli mener det kan være en kombinasjon av lån og direkte kompensasjon, noe Virke støtter ved at lånet da burde være et solidarisk lån som for eksempel kan betales tilbake ved at man legger et form for gebyr på fremtidige reiser.

Dermed mener man det er uaktuelt med samme krisepakke som Norwegian mottok tidligere i år. Flyselskapene i Norge fikk til sammen seks milliarder kroner i lånegarantier fra staten den 19. mars.

Administrerende direktør Christian Grønli i Ving Norge. Vis mer Ørn E. Borgen

Pakkereiser i Norge

Det er fremdeles svært usikkert hvor raskt nordmenn kan reise utenlands igjen, men det blir Norgesferie på mange i sommer.

Hverken Berg Hansen eller Ving har store planer om å tilby nordmenn chartertur innenlands, men sistnevnte er noe hemmelighetsfull.

– Så det finnes altså ingen muligheter for å tilby pakkereiser i Norge?

– Vi har noen ess i ermet som vi jobber med, men du skal ikke forvente noen store luftbroer fra Nord til Sør eller den slags. Når det er sagt, er vi åpne for mange ting, sier Grønli.

Vil trenge kontantstøtte i tillegg

I tillegg til en potensiell krisepakke vil man også søke om kontantstøtte til å dekke de uunngåelige kostnadene, opplyser Ving-sjefen.

Både Ving og Berg Hansen har permittert 90 prosent av sine hundrevis av ansatte, og har dermed fått redusert lønnskostnadene dramatisk, men håper etter hvert å kunne ta flere tilbake i jobb i månedene fremover.

Virkes Bergmål sier politikerne har stått på talerstolen mang en gang og sagt at reiselivet er bransjen som har blitt truffet hardest.

– Så nå handler det kun om politisk vilje, sier Bergmål.

