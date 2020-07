Jobber gjennom helgen for å redde Kleven: – Vi har to veldig seriøse interessenter

Bostyrer Bjørn Åge Hamre har i løpet av uken forsøkt å finne en løsning for konkursrammede Kleven Verft. Håpet om å finne nye eiere lever, sier han.

Bostyrer Bjørn Åge Hamre i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig jobber med å redde Kleven Verft. Vis mer Hallgeir Vågenes, VG

Publisert: Oppdatert: 11. juli 2020 15:45 , Publisert: 11. juli 2020 15:33

– Vi jobber intenst videre gjennom helgen, skriver Hamre i en tekstmelding til E24 lørdag formiddag.

Utover ettermiddagen forteller Hamre at håpet om å redde verftet er sterkt.

– Status nå er at arbeidet fortsetter internt. I det at vi fortsatt jobber med dette, ligger det at vi har håp om å få til en eller annen form for løsning, sier han.

– Men det er ekstremt krevende. Vi har løst mange utfordringer, men fortsatt er det noen helt avgjørende utfordringer som må på plass.

Likevel understreker Hamre at de ikke hadde jobbet videre gjennom helgen om de ikke hadde tro på en løsning.

Les også Delløsning for Kleven Verft: 225 ansatte er sikret jobb fra mandag

To seriøse interessenter

Hamre og hans team fra advokatselskapet Simonsen Vogt Wiig ankom Ulstein mandag, og har gjennom uken arbeidet med å avklare og sondere nye eierkonstellasjoner.

Mandag bekreftet Hamre at de hadde interesse fra potensielle eiere, uten at de visste på hvilket nivå. Lørdag er interessen klarere definert.

– Det er to veldig seriøse interessenter, men det er litt andre plan utfordringene ligger på nå, sier Hamre.

– Innebærer det at det er gitt betingelser?

– Det kan jeg ikke si noe om nå, men en ny eier til verftet har vi håp om å få til.

Fredag kveld bekreftet Hamre at 255 av de over 400 ansatte i Kleven har arbeid fra mandag av. Delløsningen kom etter at Langset AS velger å kjøpe opp Kleven Marine Contracting og tilbyr samtlige arbeid.

Les på E24+ (for abonnenter) Ivar Tollefsens metode: Slik bygde han et europeisk eiendomsimperium

Røtter til 1939

Nyheten om Kleven-konkursen kom fredag 3. juli. Kleven Verft varslet da at de, sammen med de to datterselskapene Kleven Maritime Contracting og Kleven Maritime Technology, ville sende begjæring om å åpne konkurs.

Verftet har røtter tilbake til 1939, da Marius Kleven startet virksomheten, som har utviklet seg til å bli et milliardkonsern. Omsetningen var på 2 milliarder kroner i 2018, som er de siste tilgjengelige regnskapstallene.

I januar ble det kjent at kroatiske Div Group, ville kjøpe skipsbyggeren i Ulsteinvik av Hurtigruten.

Kleven Verft-sjef Tomislav Debeljak uttalte at deres ambisjon var å utvikle Kleven og etablere deres selskap i Norge.

– Det er derfor sterkt beklagelig at vi ikke nådde en løsning i denne vanskelige situasjonen, skrev Debeljak i en melding fredag.

Bostyrer Hamre opplyste søndag at Kleven foreløpig har en gjeld på rundt 300 millioner kroner. Selskapet har for tiden to pågående prosjekter, som bostyreren håper kan fullføres.

Dersom de ikke lykkes med dette, kan gjelden stige kraftig.

Siden konkursen har det vært minimumsbemanning ved verftet for å ivareta verftets to pågående prosjekter.

Les også Kleven-ansatte får endelig penger på konto