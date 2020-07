Reiselivsaktør: – 2020 er et katastrofalt år

Mange reiselivsbedrifter har etterlyst utenlandske turister. Nå åpner Norge for å ta imot turister fra blant annet Tyskland. Men etterspørselen etter norske feriereiser uteblir.

Norge åpner blant annet for innreise fra Tyskland.

– Det er en lettelse fordi noe av det som har vært vanskelig hittil, er at man ikke har hatt noe å forholde seg til, sier Ole Nysetvold som bor i Tyskland og jobber i Norway ProTravel, som selger pakkereiser til Norge og Skandinavia.

Han syns likevel at beslutningen om å åpne grensene kom for sent, og tror ikke det kommer mange tyske turister til Norge denne sesongen.

– De som ikke har kansellert reisene sine allerede, kommer. Og så kommer det nok noen nye bestillinger også, men vi får se hvor mange det blir, sier han og legger til:

– 2020 er et katastrofalt år.

Da E24 snakket med Nysetvold i går, kunne han fortelle at etterspørselen etter feriereiser til Norge er lav, og han sa at sommersesongen 2020 er så godt som forbi.

At norske myndigheter har sagt de vil vurdere reiserådene hver 14. dag, setter også en bremsekloss på salget av norgesferier.

– Det skaper en del usikkerhet hos tyskerne, sa han.

Når det gjelder perioden fra midten av mai og frem til midten av september anslår Nysetvold en nedgang i tyske turister på omtrent 80 prosent. Hvordan situasjonen ser ut til vinteren, er imidlertid vanskelig å spå.

– Mange tyskere har jo feriert i Norge i årevis og kommer igjen år etter år. Hvis ikke grensene åpner nå, tror du tyskerne noensinne kommer tilbake, eller finner de andre ferieperler?

– Når man er vant til å reise et sted og så må velge noe annet, kan man jo bli hengende ved det. Men det som gjør at tyskerne reiser til Norge, er natur og mye plass. Hvor mye dette merkelige året kommer til å påvirke fremtidig turisme til Norge, er vanskelig å si, svarte han.

Tromsø-hotell: – Nå skal vi feire

– Dette føles veldig bra. I kveld skal vi nok feire, sier daglig leder Inger-Helèn Hjemvoll ved Clarion Collection Hotel With i Tromsø.

For Tromsø-hotellene, som er helt avhengige av bussturister fra kontinentet i sommermånedene, har reiserestriksjonene lagt en betydelig demper på aktiviteten.

– Det gjenstår selvsagt å se hva det reelle utfallet blir med tanke på bookingene fremover, men at de lemper opp for markedene som er viktige for oss gir grunn til ny optimisme.

Inger-Helèn Hjemvoll ved Clarion Collection Hotel With

Sammen med kolleger fulgte hun regjeringens pressekonferanse med store forventninger. Da norske myndigheter i juni åpnet for innreise fra store deler av Norden, strømmet det umiddelbart på med bookinger fra finske turister.

Nå håper Hjemvoll at tyskerne vil gjøre det samme og kaste seg over pc-ene. Hun forteller at mange avbestilte bookinger for august da karantenereglene ble innført.

– Nå er håpet at de booker på nytt, og at andre turister oppdager Nord-Norge som et av de mulige reisemålene i Europa med god avstand og lave smittetall, sier en lettet Hjemvoll.

– Dette gir oss en mulighet til å kunne berge en augustmåned som ellers ville blitt katastrofal, sier Hjemvoll.

Marit Utaker i Oslo Guidebureau tror fortsatt det vil ta tid før de nye reiserådene gir seg utslag i bestillingene. Vis mer Siri Øverland Eriksen

Vil fortsatt ta tid

Deleier Marit Utaker i Oslo Guidebureau er også glad for nyheten. Fra en forventet omsetning på 20 millioner kroner, mistet byrået hennes hele 90 prosent av aktiviteten da krisen inntraff.

Men Utaker er ikke like overbevist om at det kommer et skred av nye bestillinger med det første.

– Det er fortsatt mye usikkerhet rundt utviklingen av viruset i Europa, så jeg er redd folk vil holde igjen med å reise en stund til, sier Utaker.

Guidebyrået jobber hovedsakelig med store turoperatører og bedrifter som bestiller gruppeturer. Det er et maskineri som det vil ta tid å dra i gang, forklarer hun.

– Men det som er positivt, er at de bestillingene som ennå ikke er avbestilt i slutten av august og september, nå kanskje vil kunne gå som planlagt. Færre kanselleringer hjelper mye, sier Utaker, og legger til:

– Alt er bedre enn ingenting, som er situasjonen vi står i nå.

40 prosent tyskere på Hurtigruten

Hurtigruten, en av Norges største internasjonale reiselivsaktører, roser regjeringen for dagens lettelser i reiserestriksjoner:

– Dette er ekstremt gode nyheter etter en krisesommer for norsk reiseliv. At det nå åpnes for gjester fra Tyskland og flere andre europeiske land gjør at flere kan trappe opp virksomheten, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

– Tyskland er det viktigste enkeltmarkedet for reiselivet i Norge. På en vanlig sommer skaper tyske turister inntekter for om lag 100 millioner kroner hver eneste dag i Norge. For oss i Hurtigruten er rundt 40 prosent av sommergjestene tyske, fortsetter Skjeldam, og legger til at Hurtigruten fortsatt ikke har hatt noen smittetilfeller om bord.

Leder for NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold er ikke i tvil: Tyskerne kan avgjøre sommeren for den norske turistnæringen. Vis mer Arnfinn Mauren, Aftenposten

Europa ferierer i august

Tyskere, svensker og amerikanere tilbringer flest feriedøgn i Norge, ifølge Visit Norways årlige rapport om norsk turisme.

Med fortsatt høye smittetall i de to sistnevnte landene, har det vært knyttet spesielt store forventninger til om myndighetene ville tillate tyske turister å reise til Norge uten å måtte sitte i karantene.

– Tyskerne er spesielt viktige fordi de er flinke til å reise over hele Norge, også til de ytterste skjær, sier leder for NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

Selv om norske gjester har holdt aktiviteten i gang så langt i sommer, har mange av NHOs medlemsbedrifter få bookinger etter fellesferien.

– Det blir et «være eller ikke være» for denne sommeren om vi får europeiske gjester på besøk i august, sier Krohn Devold.

Anne Grete Johansen, direktør hos akvariet og opplevelsessenteret Polaria i Tromsø, gleder seg over at grensene er åpne. Vis mer Hanna Kristin Hjardar / E24

Forventer ikke storinnrykk

Anne Grete Johansen, direktør hos akvariet og opplevelsessenteret Polaria i Tromsø, var spent i forkant av pressekonferansen. Når E24 kontakter henne like etter at myndighetene har offentliggjort reiserådene sine, sier hun:

– Det er kjempebra. Når den skoleferien her er over, forsvinner de norske turistene, og da trenger vi tyske. Tyskland har ferie ut september, og de vil være spesielt velkomne hit i august og september, sier hun.

Men Johansen forventer ikke storinnrykk.

– Vi er i en spesiell situasjon, og ting har vært usikkert lenge. Mange har allerede lagt planer, og alt er annerledes enn normalt, sier hun.

Polaria har hatt nedgang i aktivitet, og tidligere i sommer varslet direktøren masseoppsigelser. At Norge nå åpner opp for innreise fra flere land, kommer ikke til å endre på det, opplyser hun.