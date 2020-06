Chartergiganten Tui varsler Kreta-reiser i midten av juli

En oppmykning i reiserådene gir nye charterselskapene muligheten til å starte opp driften etter flere måneder med parkerte fly.

Vis mer Peter Byrne / PA Wire

Publisert: Publisert: 28. juni 2020 14:39

Etter at norske myndigheter tidligere denne uken varslet at reiserådene til europeiske land med lav smitte vil bli lettet fra 15. juli, varsler chartergiganten Tui nå at de vil sette i gang trafikken fra Oslo noen dager senere.

På bakgrunn av de endrede reiserådene legger Tui opp til at de første gjestene reiser fra Oslo Lufthavn Gardermoen samme uke som reiserådene oppheves. Det kommer frem i en pressemelding fra Tui Group, som omhandler selskapets planlagte gjenåpning fra en rekke land.

Det legges opp til at den første reisen vil gå til Kreta. På selskapets nettsider er det mulig å bestille reiser fra Oslo til Kreta 19. juli.

Les også Reiselivsselskaper forbereder Europa-ferie: – Klare til å sende nordmenn på ferie igjen

Som de andre store charterselskapene her i landet hadde selskapet opprinnelig kansellert alle reiser til og fra Norge frem til 20. august på bakgrunn av det tidligere reiserådet fra norske myndigheter.

Tuis største konkurrenter i Norge, Ving og Apollo, har foreløpig ikke kommet med planer om eventuelle sydenreiser i sommer. Apollo har dog startet opp flere ruter mellom Norge og Danmark etter at reiserådene først ble åpnet for at nordmenn kunne dra til nabolandet i sør.

De norske reiserådene vil bli åpnet for europeiske land utenfor Norden basert på en ny vurdering av smittesituasjonen i Europa, som Folkehelseinstituttet legger frem 10. juli. Dermed der det foreløpig ikke kjent hvilke land som faktisk unntas fra det generelle rådet om å ikke gjennomføre ikke-nødvendige reiser til alle land.