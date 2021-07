Flere booker om ferien etter nye reiseråd

Color Line har sett en økning i ombooking av billetter etter norske og danske myndigheters endrede reiseråd. Fjordline tror de nye reglene vil få negative effekter.

Mandag endret både det norske og danske utenriksdepartementene reiserådene for reise mellom Norge og Danmark.

Norge er nå oransje på det danske smittekartet, men ikke på grunn av høyere smittespredning. Danske myndigheter fraråder nå innreiser til Norge på grunn av de strenge innreiserestriksjonene, som kan gjøre det «vanskelig eller umulig» å gjennomføre en ferie her til lands.

Samtidig som Danmark advarer om vanskelig innreise til Norge, har norske myndigheter farget nær hele Danmark rødt på sitt coronakart.

Ombookinger hos Color Line

Det har ført til flere ombookinger hos Color Line, opplyser salgs- og markedssjef Nina Moland Andersen til E24.

– Det er foreløpig for tidlig å si noe om antall ombookinger og avbestillinger, men vi har lagt opp til salg av veldig mange fleksible billetter, som gjør det lett for kunden å booke om til andre datoer.

For å komme til Norge fra de røde regionene i Danmark må reisende fremlegge bevis på negativ coronatest, teste seg på grensen, fylle ut innreiseskjema som kontrolleres ved grensepasseringen og gjennomføre innreisekarantene.

– Vi ser likevel at mange er i feriemodus og opprettholder ferien til tross for de nye reiserådene, sier Andersen.

– Vi vet jo ikke hvor lenge dette vil vare og håper Danmark raskt blir grønt igjen, legger hun til.

Trodde på normalsommer

Før sommeren var over er 1.300 Color Line-ansatte permittert, i tillegg til at cruiseselskapet tidligere varslet at de måtte kutte bemanningen med 300 personer i løpet av 2021. Likevel forventet Color Line en tilnærmet normal sommer.

For 2020 fikk Color Line-selskapene 239,6 millioner kroner i kompensasjon fra staten. Tapet for selskapet var på 936 millioner kroner.

Stopper ikke reiser

Andersen opplyser at Color Line så langt ikke har stoppet noen av avgangene mellom Danmark og Norge.

Reiserådet gjelder ikke fullvaksinerte eller personer som beviselig har vært smittet med covid-19 de siste seks månedene. Regionene Syddanmark og Grønland regnes fremdeles som grønne av norske myndigheter.

Innstrammingene kommer etter økt smittetrykk over hele Europa.

– Kompliserende

Konsernsjef Brian Thorsted Hansen i Fjordline sier at selskapet ennå ikke har sett noen endringer i salg eller ombookinger siden de nye reiserestriksjonene trådde i kraft natt til mandag.

NEGATIV EFFEKT: De nye reiserestriksjonene mellom Norge og Danmark vil få negative effekter for Fjordline, tror konsernsjef Brian Thorsted Hansen. Vis mer byoutline Tor Erik Schrøder

– Men det er klart at dette vil få en effekt i negativ retning. Personer som ikke er vaksinerte eller har vært smittet vil nok tenke seg om en ekstra gang før de reiser, sier Hansen.

Heller ikke Fjordline har stoppet avganger som følge av de nye restriksjonene, men Hansen forteller at det har vært en økning i søk etter reiseråd på Fjordlines hjemmesider. Trykket er også høyt når det gjelder å kontakte selskapet for råd før reise.

Hansen påpeker at det gjør det komplisert for både cruiseselskaper og passasjerer at land opererer med forskjellige restriksjoner.

– Det ville vært lettere om man var enige om de samme reglene. Nå kompliserer man ved å ha så forskjellige regler, sier han.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto det at 1.300 Color Line-ansatte er permittert før sommeren. Dette, samt avsnittet om kutt av stillinger, er endret til fortid for å reflektere at dette ikke er nye opplysninger. Saken ble endret klokken 15.04 20. juli 2021.