Flere starter selskap under pandemien: - Realiserer en drøm

Pandemien har skapt blodrøde tall i mange regnskap siden Norge stengte ned i mars i fjor. Likevel er det flere som starter eget selskap nå enn før pandemien.

Swimrun foregår også på land. F.V: Brita Pedersen Nevland, Hilde Veronika Nøstvold og Nina Gundersen. Vis mer byoutline Eldhug Adventures

Jonas Vikingstad (Stavanger Aftenblad)

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Sommeren har kommet til Kvitsøy, og det er lysere tider i øykommunen i havgapet i Rogaland. Her, som i resten av landet og verden, sto samfunnet stille da pandemien traff i 2020. Overskriftene i landsdekkende medier fortalte om permitteringer, oppsigelser og nedstengninger. Men drømmer gror også i karrig jord.

Ekteparet Nina og Ronny Gundersen har lenge ruget på en drøm og en tanke om noe nytt. Ekteparet er ordentlige friluftsmennesker med stor lidenskap for norsk natur. En lidenskap de ønsker å dele med andre. I vinter satte de i gang med et prosjekt de håper skal få luft under vingene, midt i pandemien.

Mestringsfølelsen

Eldhug Adventures heter Kvitsøy-satsingen. Et selskap som tilbyr naturopplevelser i og rundt Kvitsøy. Swimrun, kajakk og guidede turer er blant aktivitetene ekteparet nå satser på.

– Vi bor på en plass hvor det er stor mulighet til å leke i og ved havet. Vi er også glad i å utfordre oss selv og andre, samt utforske naturen. Jeg er lærer og ser at mestringsfølelsen er viktig for oss alle. Noe av det du får i opplevelsen med havet, er mestring, sier Nina.

– Vi ønsker at flere skal ta i bruk sine nærområder. Gjennom oss kan folk bruke naturen rundt seg mer. Vi ser at det vi gjør, bringer folk nærmere naturen og seg selv, legger Ronny til.

Ekteparet Nina og Ronny Gundersen lot drømmene gro, tross pandemi. Vis mer byoutline Eldhug Adventures

Swimrun er en idrett og aktivitet hvor man kombinerer løping og svømming. Som med annen konkurranseidrett er målet å ta seg først fra start til mål. For ekteparet handler ikke aktiviteten først og fremst om å utfordre andre, men seg selv.

– Mange overkommer gjerne en frykt, samtidig som det vi gjør, er gjennomførbart. Folk er gjerne mer skeptiske til egne evner enn de har grunn til å være. Derfor blir mestringsfølelsen forsterket, sier Ronny, som er utviklingsrådgiver i kommunen.

– Vi ser at folk er skeptisk til om de kan gjennomføre. Når de fullfører, ser vi en enorm glede og mestringsfølelse, skyter Nina inn.

Mestringsfølelsen er også noe ekteparet kjenner på når de nå som smått har satt i gang med prosjektet. Den utfordrende situasjonen kan føre til at denne følelsen blir forsterket.

Ekteparet føyer seg i rekken av drømmer og ideer som blomstrer under pandemien. I første kvartal i år ble det registrert 20.717 foretak i Norge. I fjor på samme tid var tallet 18.406, før pandemien.

Med Swimrun utfordrer man hverandre, men først og fremst seg selv. Ingeborg Haarr tester seg. Vis mer byoutline Eldhug Adventures

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det i Rogaland var registrert totalt 48.221 virksomheter per 1. januar 2021 - en økning fra 47.025 i 2020.

Pandemien har heller ikke ført til flere konkurser. Tilskudd og hjelpepakker fra staten er nok noe av forklaringer på at antall konkurser har gått ned fra 97 til 67 hvis vi sammenligner første kvartal i 2020 mot samme periode i år.

– Det er mange grunner til at vi startet nå. Vi har tenkt på det lenge, men ikke ordentlig fått fingen ut. Kommunen har vært veldig gode til å støtte opp under lokalt næringsliv. Dette har gjort at vi kunne realisere en drøm, sier Ronny.

En av to initiativtakere bak Eldhug Adventures Nina Gundersen tester en av kajakkene de tilbyr. Vis mer byoutline Eldhug Adventures

– Nye rutiner

Selv om Nina og Ronny nå bruker mye av fritiden sin på sitt nye prosjekt, går de inn med en rolig optimisme.

– Vi jobber begge to utenom. Derfor har vi egentlig ikke så veldig mye å tape på dette. Vi er i utgangspunktet ikke de som risikerer mest. Vi har ikke satset gård og grunn på dette. Vi ønsker å starte i det små og vokse sakte, men sikkert. Vi har ikke dårlig tid. Vi må kose oss med det vi gjør, bemerker Nina.

Ekteparet beskriver sin holdning til fremtiden som: «Vi tar det som det kommer». Starten gir dem imidlertid troen, på tross av at det tar tid å komme inn i nye rutiner.

– Foreløpig har vi hatt tre turer, men det er en god start og vi har hatt det veldig kjekt. Vi håper etter hvert å gjerne tilby dette til bedrifter som ønsker å gjøre noe annerledes en dag, slår Nina fast.

– De to første turene vi hadde, kom på to dager. Det var mye bæring, løfting og organisering. Vi var helt utkjørt etterpå. Men disse rutinene må vi jobbe med, og da trengs erfaring, smiler Nina.

Bjørn Hagerup Røken åpner sitt tredje etablissement på Bryne. Vis mer byoutline Jan Inge Haga

Erfaren uerfaren utelivsgründer

Ekteparet Gundersen er ferske på gründer-scenen. En som ikke er ny, men som likevel har fått nye erfaringer under pandemien, er jærbu Bjørn Hagerup Røken. 8. mars gikk startskuddet for den nye satsingen i Bryne sentrum – Rits kafé og vinstove. Aftenbladet skrev om satsingen før åpningen, og ikke minst før skjenkestoppen.

– Vi startet fire dager før skjenkestoppen. Vi var tydelige på at vi skulle være en kafé og vinbar. Da klarte vi å etablere oss godt som en kafé, men det er ingen som vet at vi driver med vin. Derfor må vi jobbe hardt nå for å få folk til å forstå at vi også driver med vin, smiler en avslappet kafé- og vinstueeier.

To ganger tidligere har Hagerup Røken startet selskaper i utelivsbransjen. Mellombels ølstove og Hemmeleg restaurant er de to førstefødte. Den tredje opplevde en vesentlig trangere fødsel. Hvem har vel erfaring med å starte midt i en pandemi hvor servering av en av hovedvarene blir ulovlig?

– Situasjonen rundt oppstarten og etterpå har vært veldig annerledes enn det jeg tidligere har vært med på. I Mellombels og Hemmeleg måtte vi gjennomgå en omstilling da pandemien kom. På Rits visste vi hva vi måtte gjøre under pandemien med tanke på avstand og annet smittevern. Vi tok hensyn fra starten av som vi ellers ikke ville tatt, slår han fast.

– Vi innredet en kafé som tok hensyn til meterseglene. Det viste seg å ikke passe oss, fordi innredningen minnet mer om en kantine. Nå har vi gjort det mer intimt og koselig, påpeker han.

Bjørn Hagerup Røken har åpnet Rits kafé og vinstove midt i Bryne sentrum. Vis mer byoutline Jan Inge Haga

Tilgjengelig og dagligdags vin med «flight»

Ikke bare må Hagerup Røken jobbe for å få jærbuen til å forstå at man får mer enn kaffi og kaker hos Rits i Bryne sentrum. Han må jobbe med deres opplevelse av vin. Hvordan skal man gjøre slikt?

– For å gjøre dette har vi arrangert vinsmaking hver helg. Da kan folk smake en rekke forskjellige viner for å få øyene opp for oss. Folk trenger en unnskyldning for å komme seg ut. Vin har også en litt sær stilling i utelivet i Norge. Det er ikke veldig vanlig å gå ut og ta seg et glass vin, på samme måte som øl. Denne kulturen må vi forsøke å endre på, slår utelivsprofilen fast.

Gjennom god kunnskap og like godt utvalg håper han å gjøre vinen tilgjengelig og lettfattelig. Han slår fast at han overhodet ikke er noen vinkjenner selv.

– Vi vil gjøre vin tilgjengelig og dagligdags. Vinkartet skal ikke være skummelt. Vi er nybegynnere på vin vi også, så denne reisen kan vi ta sammen med kunden uten at noen blir sett ned på. Interessen for å lære er der, så vi gleder oss til dette, sier han.

På Rits tilbyr han rundt 15 forskjellige viner på glass. Du kan med andre ord nøye deg med et glass uten å måtte betale for hele flasken. I tillegg har Hagerup Røken importert en idé fra ølserveringen til vinverdenen.

– Du kan få en «flight» med vin, på samme måte som man smaker en «flight» med øl. Da kan du smake en serie på et par viner for å prøve deg litt frem, sier han.

Nå håper han at kafé- og vinsatsingen skal gi nytt liv til Bryne sentrum.

– Det har ikke vært en kultur på Bryne om å gå på kafé midt i uken, fordi tilbudene har vært få. Men torget i Bryne er ganske rikt på tilbud, så vi håper folk får øyene opp for mulighetene.